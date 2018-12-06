«Прихожу с замазанным фингалом, а сын говорит, что я лучшая!» Как живут те, кто измеряет трезвость в днях

Ирине (все имена изменены. - Ред.) немногим больше 30 лет, но ее жизнь напоминает слишком грустный фильм. В 12 лет пережила насилие пьяного отца, после этого девочка и сама начала пить. А когда ей было 19 лет, убила папу, защищаясь от его очередного нападения. Женщина уже пять раз сидела в тюрьме. Ира не пьет год и три месяца, называет себя конченой алкоголичкой и честно рассказывает свою историю, иногда срываясь на слезы.

В Минске есть мастерская, где гипсовые фигурки делают люди с алкогольной зависимостьюФото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребенком пила в подвалах, на крышах, на чердаках, - плачет Ирина и просит не фотографировать. - Когда вышла после первой отсидки, забеременела - и снова совершила преступление. Моя мама ездила со мной на суды - дали отсрочку, пока ребенку не исполнится три. Воспитывала сына мама, но я ей даже спасибо не сказала, а била в грудь, что это мой ребенок. Хотя я вообще ничего не делала.

Потом Ирина родила второго ребенка - девочку. Тогда мама умерла от онкологии, и трехмесячную дочку забрала опека.

- Мне дают полгода на исправление, а я просто-напросто иду пить. Все вокруг заставляют ходить на группы анонимных алкоголиков. Я буду к этим дурачкам ходить? Что мне их слушать? - вспоминает свои мысли Ирина. - Я и кодировалась, и подшивалась, говорили и по-хорошему, и по-плохому со мной. Совершала преступление за преступлением, пять раз отбывала наказание. Потом забеременела в третий раз и родила в колонии. Тогда думала, что пить не буду, но еще не понимала, что у меня проблема алкоголизма. Рвала книжки про зависимость, которые присылали мне в тюрьму, считала себя богиней, царицей и звездой.

Кто-то из мастеров называет себя трезвым алкоголиком, кто-то уверен, что бывших алкоголиков не бываетФото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас 12-летний сын Ирины живет в городке семейного типа. Младших детей, которым 5 и 3 года, усыновили

- Сегодня говорю, что я конченая алкоголичка и наркоманка, - Ирина не подбирает слов. - Благодарю бога и соцопеку, что у меня забрали детей. Неизвестно, что я сделала бы с ними. Алкоголь отключает мозг. Это такое безумие. Я била пятилетнего ребенка по лицу с криком «Ты мужик! Ты не должен плакать!» Я делала те поступки, которые со мной совершал мой отец.

Все делают фигурки и четко знают, сколько не пьют. Трезвость измеряют в дняхФото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина говорит, что бывших алкоголиков не бывает, считает дни трезвости.

- Для меня онкология и алкоголизм - это две самые страшные болезни. Я знаю, что, если выпью, я просто умру, потому что не остановлюсь, - говорит Ирина. - Я остаюсь трезвой не ради сына, я не хочу кому-то что-то доказать. Буду трезвой - будет со мной рядом ребенок. Пускай дети найдут, а я буду красива.

Хотя для сына Ирина красива при любом раскладе. Раз в неделю, по средам, Ира встречается со сиаршим сыном.

- Я приходила с замазанным фингалом под глазом, а он говорил: «Мама, ты самая лучшая на свете!» - вспоминает женщина. - Мы встречаемся по средам. Когда меня только лишили родительских прав, я говорила, что не могу же прийти с пустыми руками, такая алкогольная гордыня, хоть шоколадочку надо принести, а денег нет (но на бутылку всегда были). А он мне говорил: «Мам, ты только приди».

В 2014 году Ирина все-таки решила пойти в группу анонимных алкоголиков. Причина была простая - «чтобы от меня все отстали», но вскоре попала в ЛТП.

- Когда вышла, должна была больше 100 миллионов старыми на содержание детей и 78 миллионов штрафов за сутки, - рассказывает женщина.

Правда, теперь она собирает документы, чтобы вернуть старшего сына.

«Пока он делает фигурки, он трезвый»

Сейчас Ирина делает гипсовые фигурки в мастерской «Нашы майстры» и четко называет свой первый рабочий день: 8 февраля. Пару лет назад мастерская заработала в Смолевичах, сейчас переехала в Минск. На сайте продаются стильные копилки, статуэтки и шкатулки. Никто особо это не афиширует, но делают их те, кто лечится от алкогольной зависимости. За два года здесь работали 19 человек.

Так выглядят готовые фигурки - единороги и «свинороги»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наша задача - делать суперские вещи, которые человек захочет купить. И только мелким шрифтом мы пишем, что, покупая, вы помогаете кому-то лечиться от алкогольной зависимости, - рассказывает руководитель мастерской Катерина Коврова. - Людям плевать на вашу социальную миссию, как бы жестко это ни звучало.

Руководители уверены: одной лишь социальной значимостью покупателя не возьмешьФото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы фигурку захотели купить, она должна быть сделана идеальноФото: Павел МАРТИНЧИК

Катерина с мужем Владиславом, которые открыли мастерскую, сами росли в семьях, столкнувшихся с проблемой алкоголизма. Ребята занимаются проблемой зависимости больше 15 лет.

- Раньше мы работали с детьми из неблагополучных семей, но поняли, что этого недостаточно, - говорит Катерина. - Я помню свой первый детский дом и девочку Ксюшу, которую я опекала. Когда к ней пришла мама, я не понимала, что она говорит. Казалось, что она лает, настолько был пропитый голос. Но Ксюша брала ее за руку, обнимала и целовала. Когда начинала разговаривать с ней, говорить, как дочка ее любит, женщина сказала: «А как мне выбраться из той ямы, в которой я нахожусь? У нас отключен свет, нет дома воды, у меня нет работы. Я хочу ее забрать, но не могу».

Тогда Катерина с Владиславом поняли, что родителям надо место, где они могут восстанавливаться, чтобы вернуть детей - не подшивкой, страхом и кодировкой. Группы анонимных алкоголиков - это неплохо, но недостаточно.

- Чтобы человек вернул своих детей, ему надо выплатить долги, надо, чтобы включили свет. Ему нужна работа. А кто возьмет лающую маму на работу, если ее трудовая книжка - это множество записей по два-три месяца или, наоборот, там пусто? - задается вопросом Катерина.

Катерина по специальности психолог. И для работы делала гипсовые фигурки, чтобы с детьми было проще разговаривать: а почему эту фигурку выбрал, в какой цвет раскрасим? Фигурок нужно было все больше, сама она делать их не успевала.

- Тогда пригласила выпускников из интерната помогать делать эти фигурки. Оплачивала работу, - вспоминает Катерина. - Случайно в эту тусовку попал зависимый парень. Я поняла: пока он делает фигурки, он трезвый. С этой истории началось все, оказалось, что модель работает.

Чтобы шерстка медведя была аккуратной, мастер убирает лишнее ножомФото: Павел МАРТИНЧИК

Такими медведи попадают к покупателямФото: Павел МАРТИНЧИК

«Возьмите сына, ему 35»

Катерина называет тех, кто работает в «Майстрах» «нашими ребятами», ласково держит за руку, когда они рыдают, рассказывая свои истории жизни, но при этом уверена: слишком опекать не надо.

- Мы не должны наших ребят держать всю жизнь и становиться их мамами и папами, - говорит Катерина. - Наша задача, чтобы они сами учились жить. Самый горячий период - когда у родителей забрали детей. Тогда глаза открываются. Человека важно подхватить в это время и объяснить: есть ребята, у которых 70 миллионов долг, они справляются. И ты, если захочешь, справишься.

Некоторые мастера просят работать внеурочно, чтобы больше заработатьФото: Павел МАРТИНЧИК

В мастерской всего лишь пять мест. Сначала приходят на стажировку и начинают с самых простых фигурок

- Трясущимися руками три часа делают одну фигурку, - рассказывает Катерина. - Зарплата сдельная - обычно выходит 300 - 500 рублей в месяц. Но были и те, кто получил 60 рублей в месяц. И это нормально. Человек должен понимать: сколько сделал - столько заработал. А если выпил с утра и спишь на скамейке, деньги не будут капать. В следующем месяце уже будет 80 рублей. Наша задача - сформировать навыки. Часть этих людей не работали никогда. Они приходят, как маленькие дети, которые не умеют говорить «спасибо» и «пожалуйста». Любое «он на меня не так посмотрел» - это повод выпить. Иногда звонят мамы: «Возьмите сына, ему 35 лет». Ощущение, что рассказывают о 12-летнем ребенке. Но мы работаем с теми, кто сам пришел. Даже если в мастерской нет места, мы слышим, что человек созрел.

- На другом предприятии за прогулы бы выгнали, мы относимся с пониманием, но до какого-то этапа, - добавляет Владислав Ковров. - Специфика у нас такая - дать шанс.