2018-12-06T16:43:27+03:00
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КП Беларусь

У телеведущего Артема Рыбакина новая любовь - 29-летняя модель из Гомеля

Таис Луценко - модель, актриса, блогер и обладательница пухлых губ [фото]
Эвика ОТТО
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У телеведущего Артема Рыбакина новая любовь - 29-летняя модель из Гомеля.У телеведущего Артема Рыбакина новая любовь - 29-летняя модель из Гомеля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Напомним, в начале сентября жена телеведущего Ольга Рыбакина сообщила своим подписчикам о разводе. Ольга пока не афиширует свою личную жизнь, а вот ее бывший супруг Артем Рыбакин уже успел показать публике новую пассию.

«Комсомолка» увидела воркующую парочку на съемках проекта «Талент краiны» во Дворце Республики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» увидела воркующую парочку на съемках проекта «Талент краiны» во Дворце Республики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» увидела воркующую парочку на съемках проекта «Талент краiны» во Дворце Республики. Влюбленные сидели в первом ряду: много шептались, а длинноногая брюнетка бесконечно постила фотографии в Инстаграм. В середине концерта Артем и его новая пассия покинули детский конкурс.

- Да, это моя девушка. Ее зовут Таис Луценко. Больше ничего не скажу, - сохранил интригу Артем Рыбакин, отвечая на вопрос «Комсомолки».

Влюбленные сидели в первом ряду: много шептались, а длинноногая брюнетка бесконечно постила фотографии в Инстаграм. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Влюбленные сидели в первом ряду: много шептались, а длинноногая брюнетка бесконечно постила фотографии в Инстаграм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине концерта Артем и его новая пассия покинули детский конкурс. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине концерта Артем и его новая пассия покинули детский конкурс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но в эру интернета мы, конечно, все быстро узнали. Избранница Рыбакина - 29-летняя модель, актриса, ресторатор, организатор праздников из Гомеля. У девушки 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. В своем блоге она делится снимками из салонов красоты, позирует рядом с дорогим автомобилем, шикарными букетами и, конечно, как это заведено у гламурных дам, показывает полуобнаженные снимки профессиональных фотосессий.

У девушки Рыбакина 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Фото: Инстаграм

У девушки Рыбакина 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Фото: Инстаграм

Таис Луценко балует своих подписчиков многозначительными фото. Фото: Инстаграм

Таис Луценко балует своих подписчиков многозначительными фото. Фото: Инстаграм

- Девочки мои, вы часто спрашиваете, кто мне помогает держаться в мои 29. Конечно, над этим непростым делом работает целая команда профессионалов, - пишет Таис в Инстаграме и показывает на видео, как ей делают уколы красоты.

Кстати, за последние 15 лет Таис заметно изменила внешность.

- Всем так интересно, какой я была до пластики!.. Здесь у меня еще все от природы. И нос, и губы, и грудь! Так что вынуждена расстроить, я всегда была симпатяжкой! - подписала девушка свое подростковое фото.

Кстати, за последние 15 лет Таис заметно изменила внешность. Фото: Инстаграм

Кстати, за последние 15 лет Таис заметно изменила внешность. Фото: Инстаграм

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