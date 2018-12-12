Выбираем подарки к Новому году: как редакция тестировала продукцию из сети «Зеленых аптек»

Так что предложение от сети «Зеленых аптек» попробовать на себе действие продукции для красоты и здоровья, которая входит в топ самых продаваемых в сети, было воспринято сотрудниками редакции с воодушевлением: и себя побалуем перед праздниками, и будем знать, что стоит преподнести в подарок близким.

Ольга: «Пришла в себя после сильной простуды и привела кожу в порядок»

Лосьон «Малавит» попал мне в руки очень вовремя - заканчивалась простуда, когда уже лучше, но горло побаливает, нос дышит плохо, а кожа вокруг него натерта платочками… Я за природные способы лечения и уверена, что лучше полосканий горла и промываний носа еще ничего не придумали. Несколько капель «Малавита» - и растворы готовы! Нос быстро задышал, а кожу можно смазывать лосьоном, не разбавляя.

«Малавит» вообще оказался каким-то удивительным средством «от всего». В составе - мумие, комплексы меди и серебра, малахит, экстракты лекарственных растений Алтайского региона… Лично меня подкупило, что они с Алтая - мой отец оттуда родом. Оказалось, «Малавит» обладает антисептическим и антибактериальным действием, его можно использовать для обработки ран, обморожений, ссадин. В общем, добавляю «Малавит» в список подарков к Новому году для мамы и подруги с детьми-погодками. Такое универсальное средство для семьи - находка!

Раиса: «Только начала пользоваться пилингом «КОРА» - посыпались комплименты»

На днях я услышала лучший комплимент в жизни. «Это же не вы! - сказала врач в поликлинике, глядя то на мою карточку, где написан год рождения, то на меня. - Вы выглядите намного моложе!»

Может, просто все совпало, но этот бальзам на душу пролился на следующий день после использования эксфолианта «KOРA» с фруктовыми кислотами. На тот момент я за 10 дней успела уже трижды попользоваться этой маской и заметить, как приятно она преображает лицо.

К таким средствам - а это хоть мягкий, но все же химический пилинг - я всегда относилась очень осторожно из-за близко распложенных сосудов и сухой тонкой кожи. Но это средство создано для бережного ухода за любым типом кожи, чтобы не только обновлять ее, но и увлажнять, освежать, питать, выравнивать рельеф.

Максимум, что я чувствую от пятиминутного присутствия маски на лице, - легкое пощипывание. Это и понятно - здесь же в основе концентрат природных АНА-кислот, способных воздействовать на состояние кожи на клеточном уровне.

Эксфолиант «KOРA» уже в первых рядах моих любимых бьюти-средств и полезных подарков подругам любого возраста с разными типами кожи.

Эвика: «Посоветую это средство веганам и не только»

Еще со студенческих лет экспериментирую с вегетарианством - дважды я полностью отказывалась от мяса на год-полтора. А сейчас и вовсе стала веганкой. Чувствовала себя прекрасно, но в последнее время организм дал небольшой сбой - снизился гемоглобин, стали выпадать волосы. Но даже эти проблемы не вернули мне любви к мясу… Так что средство для улучшения иммунитета «Вин-Вита» попало ко мне как раз вовремя: оказывается, оно способствует повышению гемоглобина, имеет капилляроукрепляющее действие, снижает синдром хронической усталости, помогает при умственных и физических перегрузках. «Вин-Вита» - это винного цвета концентрат из кожицы и косточек красных сортов винограда, без спирта, сахара и консервантов. Все как я люблю: натуральное, растительного происхождения.

Ежедневно на протяжении двух недель я 2 - 3 раза в день разводила столовую ложку концентрата в стакане воды или чая. И хотя две недели - не так много для укрепления иммунитета, чувствовать я себя стала бодрее. Мне кажется, «Вин-Вита» - это отличный подарок-комплимент для коллег: доступно и полезно.

Инна: «Благодаря «Алеране» визит к парикмахеру можно отложить»

Мне для тестирования достался шампунь Alerana для окрашенных волос, который обогащен натуральными стимуляторами роста и обеспечивает защиту цвета. Я крашусь в золотисто-рыжий цвет, который быстро вымывается, поэтому обычно пользуюсь профессиональными салонными средствами. Признаюсь: уверена, что мало какой шампунь может с ними сравниться в плане защиты цвета.

«Усиливает микроциркуляцию крови в волосяных фолликулах, оздоравливает волосы, обеспечивает защиту цвета, придает волосам сияющий блеск» - значилось на баночке. Приятный аромат, легкое вспенивание, экономичный расход - в этих важных для меня моментах Alerana не подвела. Наношу шампунь, массирую кожу головы, оставляю на 3 минуты, как рекомендуется на упаковке. Первые впечатления после того, как я высушила волосы, - исключительный блеск и объем. Волосы буквально пружинят под ладонью!

Спустя две недели регулярного применения отметила: волос на расческе практически не остается, а визит к парикмахеру можно отложить - цвет не вымылся, волосы сияют. Резюме: докуплю бальзам этой же марки для себя, а близкой подруге вложу упаковку Alerana в новогодний подарок.

Ольга: «За неделю побывала в пяти странах. Не устала и даже не простыла»

Когда в моих руках оказалась баночка аюрведического средства Zandu Sona Chandi Chyawanplus с этикеткой на индийском языке, удивилась: в составе - 50 растительных и минеральных компонентов, природные антиоксиданты, а еще жемчуг, серебро и золото. Пару коллег опознали средство: «Чаванпраш - то, что надо для поддержания иммунитета, почти эликсир долголетия».

Я - девушка активная: много умственной работы, командировок, домашних хлопот, мало времени на сон, по вечерам - на тренировку. При этом есть проблема с быстрой утомляемостью и пониженным давлением. Плюс как раз в это время запланировала несколько поездок… Так что укрепление иммунитета не повредит.

Чаванпраш - это джем темно-коричневого цвета со сладко-пряным ароматом, который я принимала утром и вечером по чайной ложке. Чтобы не было першения, запивать лучше не водой, а молоком.

Уезжала я из заснеженного Минска, прилетела на учебу во Францию, где было на 10 градусов теплее, оттуда - в трип по холодной Прибалтике. А я не то что не устала и не заболела, а даже осознала: утром могу обойтись без кофе - отличное самочувствие! Вернулась домой и легко влилась в работу. Теперь жду эффекта после приема всей баночки и подумываю подарить эликсир родным.

Ирина: «Близкие смеются, мол, ты всюду будешь кокосовое масло применять?»

Узнав, что среди продуктов для тестирования будет кокосовое масло, упросила коллег отдать его мне - давно хотела попробовать это чудо-средство. А как его еще назвать, если многие бьюти-блогеры уверяют: это универсальный продукт в уходе за волосами и кожей, он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, при приеме внутрь улучшает метаболизм и является источником антиоксидантов, витаминов и кислот (олеиновой, миристиновой и других). А еще на нем можно готовить!

Так что баночку нерафинированного кокосового масла Baraka, изготовленного методом первого холодного отжима, открывала с трепетом. И за 14 дней испытаний куда только и как (по совету тех же блогеров) не наносила: делала скраб с пищевой содой, маску для кожи головы и волос (масло надо растопить на водяной бане и выдержать на волосах около часа), использовала как крем для тела, ног и рук, наносила на ресницы для их роста и даже натерла им деревянную тумбу в ванной - теперь дерево блестит… Оказалось, масло кокоса отлично увлажняет кожу, особенно сухую, уменьшает кожные раздражения, делает волосы более гладкими. Когда близкие увидели, что я постоянно использую кокосовое масло как бальзам для губ, спросили: «Ты теперь его всюду будешь применять?» Это они еще не знали, что их ждут вкусные сырники на кокосовом масле… Так что теперь я точно знаю, что такое универсальный подарок на Новый год!