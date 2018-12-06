Как ребенку провести зимние каникулы в Минске
Зимние каникулы - они всегда такие долгожданные! Кроме того, что детям не терпится получить подарки на Новый год и Рождество, хочется даже просто отвлечься от учебы. А сделать это можно, если завести новые знакомства и получить массу новых впечатлений. Так что изучайте наши предложения и отправляйте чадо развлекаться. Не скучать же дома, в самом деле! Напоминаем, что каникулы в этом году продлятся с 24 декабря по 7 января - 8 января уже в школу!
WINTER SKILL CAMP - языки, новые хобби и творчество на зимних каникулах.
Учебный центр 2English продолжает развивать формат лагеря для школьников SKILL CAMP - лагеря, в котором дети осваивают новые навыки, знакомятся с языками и находят для себя новые интересные хобби.
Первый WINTER SKILL CAMP будет включать два блока с насыщенной программой полного дня: 26 - 29 декабря и 2 - 5 января. При записи на оба блока скидка 10%.
В программе лагеря:
Подготовка к празднованию Нового года и Рождества (языковые занятия):
- На английском языке;
- На китайском языке;
- На испанском языке;
- На польском языке.
Мастер-классы:
Видеоблогинг от Павла Кислого;
Фотография и фотопозирование от Юлианы Мосейко;
Создание электронной музыки (Ableton);
Любимые английские песни с 2Music;
Создание новогодних хендмейд-подарков для семьи и друзей (открытки, свечи, елочные игрушки и венки).
Игры мира (самые популярные настолки со всех уголков мира).
Экскурсии и много других захватывающих занятий…
Лагерь полного дня с 9.00 до 18.00 с трехразовым питанием. С каждой группой постоянно находятся кураторы и преподаватели.
Стоимость одного блока - 195 рублей.
Оба блока - 350 рублей.
Цель SKILL CAMP: научить новому, увлечь интересными занятиями вместо залипания в телефоне.
Информация о лагере: https://english4kids.by/winter-skill-camp
INSTAGRAM-канал SKILL CAMP: https://www.instagram.com/2engcamp.minsk/
Места проведения лагеря:
пр. Независимости, 11, к. 2
ул. К. Туровского, 10
ул. Кунцевщина, 15
Идем прыгать на батутах
Дети зимой в режим сохранения энергии переходят редко – им только дай повод побегать, побеситься. Если вы переживаете, что уличные игры со снегом поставят под угрозу все каникулы, отправляйтесь на батуты. В батутном центре «Flash Park» можно не только пробовать себя в акробатике, но и потренировать ловкость на полосе препятствий в ниндзя-парке или покорить свою первую вершину на скалодроме.
В декабре в ТРЦ Diamond city открылся новый, самый большой развлекательный батутный центр в стране, где во время новогодних праздников найдется развлечение и для детей от двух лет, и для взрослых.
Для родителей прыжки на батуте или упражнения в веревочном городке станут заменой тренировке, а дети просто порезвятся в свое удовольствие. В парке работают тренеры, которые следят за соблюдением техники безопасности и дают инструкции. А еще помогут изучить продвинутые акробатические элементы на групповых и индивидуальных тренировках.
Кстати, батут рекомендуют школьникам для того, чтобы снять нагрузку со спины. Плюс тренируется вестибулярный аппарат, улучшается кровообращение и в целом укрепляется организм. А что еще нужно детям, которые целую четверть провели за партами?
Где? ТРЦ ARENA city, пр-т Победителей, 84.
ТРЦ Diamond city, пересечение ул. Громова и МКАД.
Возраст: от 2 лет.
Время работы: с 10:00 до 22:00.
Контакты: +375 29 66 77 841, +375 29 73 77 841 (ARENA city); +375 29 603 30 55
+375 29 733 30 55 (Diamond city).
Сайт развлекательного центра «Flash Park»: https://flashpark.by/
Минский городской дворец культуры совместно с театральным проектом «ТриТформаТ» представляют детскую музыкальную новогоднюю сказку «Путешествие Голубой Стрелы» по сказке Джанни Родари.
Получить на Новый год подарок из игрушечного магазинчика самой Феи - это мечта всех мальчишек и девчонок. Каждый из них готовится к этому празднику заранее, присматривая себе полюбившуюся игрушку. А совсем недавно в витрине магазина появился настоящий электрический поезд. «Голубая Стрела» тут же стала объектом желания мальчика Франческо. Он каждый день ходит любоваться ею, с нетерпением ожидая новогодней ночи. Но как быть, если зловредная Фея ни за что не соглашается исполнить мечту мальчика? Неужели Франческо так и останется без подарка?
Не тут-то было! Игрушки уже давно решили, кому они хотят достаться, и не желают мириться с выбором своей хозяйки. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы непременно отыскать Франческо, ведь в новогоднюю ночь должны исполниться все мечты!
После представления вас ждет зажигательная дискотека у новогодней елки!!!
Живой звук!
Спектакли пройдут с 21 декабря по 7 января в 11.00, 15.00 и 18.00.
Стоимость билетов: от 5 до 10 рублей.
Справки по телефонам: 8 (017) 242-23-89, +375 (29) 633-02-32
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Зимний лагерь дневного пребывания в «Карамельке» и BUMPER PARK
Каникулы - не только отдых от школьных уроков. Это еще и повод уделить время своим талантам и способностям. В лагере «Карамелька» и развлекательном центре BUMPER PARK детей ждут активный отдых, творческие занятия и игры на свежем воздухе. Скучать точно не придется!
Абонемент в лагерь можно купить на 5 или 10 дней. Что в программе?
- Утренняя зарядка.
- Лабиринт, батут.
- Посещение планетария и просмотр познавательных фильмов на территории центра.
- Творческие занятия и мастер-классы.
- Подвижные игры и прогулки на свежем воздухе в парках и зеленых зонах.
- Трехразовое питание в собственном кафе - каждый день новое меню из блюд домашней кухни.
- Посещение кинотеатра Silver Screen.
- Занятия по ментальной арифметике от Smarty Kids.
- Турниры по аэрохоккею, бильярду, настольным играм.
- Посещение музеев занимательных наук.
- Дискотеки и тематические вечеринки.
График посещения родители определяют сами. Неиспользованные дни абонемента можно перенести на следующие каникулы. Стоимость - от 29 рублей в день.
Где? ТРЦ ARENA City, пр. Победителей, 84, 2-й этаж, ДРЦ «Карамелька».
Когда? 24.12.2018 - 07.01.2019.
Возраст: 5 - 12 лет.
Время работы: с 8.30 до 18.00.
Контакты: +375 (29) 584-66-66, +375 (44) 584-66-66.
Подробнее о лагере здесь