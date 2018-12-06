Как ребенку провести зимние каникулы в Минске

Зимние каникулы - они всегда такие долгожданные! Кроме того, что детям не терпится получить подарки на Новый год и Рождество, хочется даже просто отвлечься от учебы. А сделать это можно, если завести новые знакомства и получить массу новых впечатлений. Так что изучайте наши предложения и отправляйте чадо развлекаться. Не скучать же дома, в самом деле! Напоминаем, что каникулы в этом году продлятся с 24 декабря по 7 января - 8 января уже в школу!

WINTER SKILL CAMP - языки, новые хобби и творчество на зимних каникулах.

Учебный центр 2English продолжает развивать формат лагеря для школьников SKILL CAMP - лагеря, в котором дети осваивают новые навыки, знакомятся с языками и находят для себя новые интересные хобби.

Первый WINTER SKILL CAMP будет включать два блока с насыщенной программой полного дня: 26 - 29 декабря и 2 - 5 января. При записи на оба блока скидка 10%.

В программе лагеря:

Подготовка к празднованию Нового года и Рождества (языковые занятия):

- На английском языке;

- На китайском языке;

- На испанском языке;

- На польском языке.

Мастер-классы:

Видеоблогинг от Павла Кислого;

Фотография и фотопозирование от Юлианы Мосейко;

Создание электронной музыки (Ableton);

Любимые английские песни с 2Music;

Создание новогодних хендмейд-подарков для семьи и друзей (открытки, свечи, елочные игрушки и венки).

Игры мира (самые популярные настолки со всех уголков мира).

Экскурсии и много других захватывающих занятий…

Лагерь полного дня с 9.00 до 18.00 с трехразовым питанием. С каждой группой постоянно находятся кураторы и преподаватели.

Стоимость одного блока - 195 рублей.

Оба блока - 350 рублей.

Цель SKILL CAMP: научить новому, увлечь интересными занятиями вместо залипания в телефоне.

Информация о лагере: https://english4kids.by/winter-skill-camp

INSTAGRAM-канал SKILL CAMP: https://www.instagram.com/2engcamp.minsk/

Места проведения лагеря:

пр. Независимости, 11, к. 2

ул. К. Туровского, 10

ул. Кунцевщина, 15

Минский городской дворец культуры совместно с театральным проектом «ТриТформаТ» представляют детскую музыкальную новогоднюю сказку «Путешествие Голубой Стрелы» по сказке Джанни Родари.

Получить на Новый год подарок из игрушечного магазинчика самой Феи - это мечта всех мальчишек и девчонок. Каждый из них готовится к этому празднику заранее, присматривая себе полюбившуюся игрушку. А совсем недавно в витрине магазина появился настоящий электрический поезд. «Голубая Стрела» тут же стала объектом желания мальчика Франческо. Он каждый день ходит любоваться ею, с нетерпением ожидая новогодней ночи. Но как быть, если зловредная Фея ни за что не соглашается исполнить мечту мальчика? Неужели Франческо так и останется без подарка?

Не тут-то было! Игрушки уже давно решили, кому они хотят достаться, и не желают мириться с выбором своей хозяйки. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы непременно отыскать Франческо, ведь в новогоднюю ночь должны исполниться все мечты!

После представления вас ждет зажигательная дискотека у новогодней елки!!!

Живой звук!

Спектакли пройдут с 21 декабря по 7 января в 11.00, 15.00 и 18.00.

Стоимость билетов: от 5 до 10 рублей.

Справки по телефонам: 8 (017) 242-23-89, +375 (29) 633-02-32

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Зимний лагерь дневного пребывания в «Карамельке» и BUMPER PARK

Каникулы - не только отдых от школьных уроков. Это еще и повод уделить время своим талантам и способностям. В лагере «Карамелька» и развлекательном центре BUMPER PARK детей ждут активный отдых, творческие занятия и игры на свежем воздухе. Скучать точно не придется!

Абонемент в лагерь можно купить на 5 или 10 дней. Что в программе?

- Утренняя зарядка.

- Лабиринт, батут.

- Посещение планетария и просмотр познавательных фильмов на территории центра.

- Творческие занятия и мастер-классы.

- Подвижные игры и прогулки на свежем воздухе в парках и зеленых зонах.

- Трехразовое питание в собственном кафе - каждый день новое меню из блюд домашней кухни.

- Посещение кинотеатра Silver Screen.

- Занятия по ментальной арифметике от Smarty Kids.

- Турниры по аэрохоккею, бильярду, настольным играм.

- Посещение музеев занимательных наук.

- Дискотеки и тематические вечеринки.

График посещения родители определяют сами. Неиспользованные дни абонемента можно перенести на следующие каникулы. Стоимость - от 29 рублей в день.

Где? ТРЦ ARENA City, пр. Победителей, 84, 2-й этаж, ДРЦ «Карамелька».

Когда? 24.12.2018 - 07.01.2019.

Возраст: 5 - 12 лет.

Время работы: с 8.30 до 18.00.

Контакты: +375 (29) 584-66-66, +375 (44) 584-66-66.

Подробнее о лагере здесь