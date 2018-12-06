«Без стыда красовалась фашистскими татуировками одна наша личность». МВД хочет усилить наказание за пропаганду нацизма и экстремизма

В четверг, 6 декабря, депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект об усилении борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Представляя документ в парламенте, глава МВД Игорь Шуневич рассказал об его истоках:

- Начало этому законопроекту было положено, когда мы стали свидетелями обоснованного возмущения наших граждан, которые летом 2016 года ехали в электропоезде Минск - Молодечно, и перед ними без стыда красовалась своими фашистскими татуировками одна наша личность. Оскорбленные в своих чувствах пассажиры, помнящие героев и подвиги наших ветеранов Великой Отечественной войны, обратились в СМИ, и это происшествие стало достоянием широкой общественности. Мы, естественно, данного гражданина быстро установили, привлекли его к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Вместе с тем этот случай отразил в целом тенденцию, возникшую в республике, связанную с ростом нацистских, неонацистских, экстремистских проявлений.

Тенденцию в министерстве объясняют в первую очередь внешним влиянием.

- Это обусловлено недавними событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений, и подогреваемыми оттуда попытками исказить историческую память нашего народа, победившего немцев. В интернете распространяются псевдоисторические публикации, искажающие события прошлого, оправдывающие нацистских преступников и их пособников, - рассказал Игорь Шуневич.

Глава ведомства привел цифры. За последние три года количество зарегистрированных фактов демонстрации нацистской символики выросло в 15 раз, распространение экстремистской продукции - в 31 раз, количество преступлений, связанных с разжиганием расовой, национальной, религиозной вражды, - в 28 раз.

В первую очередь МВД планирует ввести уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма.

- До пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих или оправдывающих нацистских преступников и их пособников. Введение именно уголовной ответственности обусловлено их повышенной опасностью, поскольку они преследуют цель изменить сознание людей, их ценностные ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти, - прокомментировал Игорь Шуневич.

Появится административная ответственность за пропаганду, публичную демонстрацию, изготовление, распространение, хранение нацистской символики, а также символики экстремистских и террористических организаций. Перечень такой символики изменится, и его можно будет посмотреть в интернете.

- Расширен перечень нацистской символики и атрибутики за счет элементов, использовавшихся не только национал-социалистической партией Германии, но и другими структурами, признанными преступными Нюрнбергским процессом. Это СС, гестапо и так далее. А также организациями, сотрудничавшими с ними на территории оккупированного СССР в годы войны. Кроме того, к нацистским символам отнесены изображения самих нацистских преступников, - рассказал Игорь Шуневич.

Все это не будет касаться культурно-образовательной деятельности: музеев, театров, кино, обществ исторической реконструкции и так далее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД о белорусских неонацистах:«Неженатые, бездетные, фанаты футбольных клубов»

Сейчас в министерстве знают о более чем 3 тысячах активных сторонников нацизма и неонацизма.

- Для Беларуси, я считаю, это запредельно много, - признался Игорь Шуневич.

- Каков социальный портрет белорусских неонацистов? - поинтересовались у министра депутаты.

- В подавляющем большинстве это молодые мужчины до 40 лет. Как правило, маргинального склада, неженатые, бездетные, нетрудоустроенные, иногда злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Они выделяются повышенной агрессивностью и жестокостью. Большинство из них неоднократно привлекалось к административной и уголовной ответственности. Многие из них, подчеркиваю, это бывшие или действующие фанаты футбольных клубов. Они придерживаются идеологии нацистской Германии, выступают за превосходство белой расы, уничтожение прочих. Особое предпочтение в своем преклонении отдают частям вермахта, которые были на территории Беларуси и отличались особой жестокостью. Колют себе названия этих частей и так далее, - рассказал Игорь Шуневич.