Глава МВД о ролике с извинениями подростка перед скульптурой городового: «Идея была моя. Зачем? Затем»

Последние пару недель весь Минск обсуждает историю со скульптурой городового. 16-летний подросток ударил скульптуру, а потом снял видеоролик с извинениями. После заседания парламента в четверг, 6 декабря, глава МВД Игорь Шуневич поделился своим взглядом на эту ситуацию.

- Как обычный человек, не как министр, - любой вандализм недопустим в культурном обществе, на которое мы претендуем. Поэтому я считаю, что всякое проявление неуважения к общественному порядку - а наличие скульптурной композиции и все, что происходит вокруг нее, охраняется законом - также является недопустимым. Это говорит только о бескультурье тех, кто это делает, не более и не менее, - сказал Игорь Шуневич.

Последние две недели весь Минск обсуждает историю со скульптурой городового.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На площади Ленина в переходе есть голова Владимира Ильича, люди любят потереть ему нос. Может, и это вандализм и нужно наказывать людей? - уточнили журналисты.

- А разве есть факты, когда кого-то привлекали к ответственности за это? - ответил вопросом министр.

- Нет, но около городового - есть…

- И будут! Читайте историю. Все, что является недопустимым, нарушает мораль и общественный порядок, будет пресекаться.

- Чья была идея с роликом с извинениями? - уточнили журналисты.

- Моя, - признался Игорь Шуневич.

- А зачем? Это же странная идея…

- А затем. Нет, если бы это было странно, я бы этого не делал, я адекватный человек. Парень принял нормальное адекватное решение, - сказал глава МВД.

Извинений семье подростка министерство не приносило, да и со всеми последствиями этой истории подросток разбирался сам, даже несмотря на то, что он несовершеннолетний.

- А что, несовершеннолетний не несет ответственности за свои действия? - задал риторический вопрос Игорь Шуневич. - Он по закону не нес ответственности, он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся. Не путайте Гоголя с Гегелем.

Министр прокомментировал и ситуацию с отставкой пресс-секретаря МВД Георгия Евчара. Многие связали это с репутационными потерями милиции после истории со скульптурой городового.

- Ну что вы, это очередная глупость! Выдумка, какую-то химеру запустили. Он ушел по выслуге лет. Человек дослужил, принял решение, ушел на гражданку, - прокомментировал Игорь Шуневич.

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