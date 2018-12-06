В учебнике по русской литературе восстание Калиновского назвали «польским»

Выложил формулировку в свой Фейсбук знаток белорусского клуба «Что? Где? Когда?» и учитель русского языка и литературы Сергей Дубелевич. «Новый (изданный в 2018 году) учебник русской литературы для 8 класса белорусских школ. Польское восстание. Дожили. Расходимся», - резюмировал педагог. Это сообщение многие перепостили, стали обсуждать, что в учебниках по истории Беларуси и в общественном сознании восстание Калиновского названо иначе. Даже в СССР его не спешили приписывать полякам.

Интересно, что в других школьных курсах восстание названо иначе. В учебнике по белорусской литературе при описании произведения Владимира Короткевича «Паром на бурнай рацэ» сказано, что это «твор пра падзеі паўстання 1863-1864 гадоў пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага». А в пособии по истории Беларуси есть целый параграф «Паўстанне 1863-1864 гг».

О восстании Калиновского сказали, как о событии, важном для середины XIX века. Фото: uchebniki.by

Авторы учебника по русской литературе – преподаватели БГУ Светлана Захарова (по ее редакцией и вышло пособие) и Татьяна Морозова, а также учитель Галина Чепелева. Рецензировали его кафедра литературы и межкультурных коммуникаций Могилевского госуниверситета, кафедра русской литературы и журналистики Брестского госуниверситета, учителя русского языка и литературы. Теперь, правда, не ясно, на каком из этапов написания, редактирования, рецензирования или издания появилась формулировка «польское восстание».

Издан учебник Национальным институтом образования. Его специалисты дали «Комсомолке» такую информацию по данной ситуации:

- В учебном пособии по русской литературе для 8 класса (авторы – С.Н. Захарова, Т.А. Морозова, Г.М. Чепелева) в разделе «Литература второй половины ХІХ века» восстание 1863-1864 гг. упомянуто как «польское».

Учебник издан в 2018 году. Фото: uchebniki.by

Поскольку восстание 1863-1864 гг. было организовано и началось на этнических польских (подчеркнуто специалистами института образования – Ред.) территориях, а затем распространилось на земли Литвы и Беларуси, считаем, что информация о данном восстании в учебном пособии, которое не предполагает освоение содержания исторического образования, не является ошибкой.

Кроме того, в соответствии с учебной программой по учебному предмету «История Беларуси» восстание 1863-1864 гг. изучается в то же время, что и тема «Литература второй половины ХІХ века», что позволяет создать у учащихся полное и объективное представление об этом историческом периоде.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Повстанцы называли восстание революцией, а царские войска - мятежом

«Комсомолка» спросила у историка Василя Герасимчика, автора книги «Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда», как это восстание называли в историографии Беларуси и соседних стран.

- Падзеі 1863-1864 гадоў, якія разгарнуліся на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, у Расійскай імперыі называлі «мецяжом». Яго ж удзельнікі казалі пра «паўстанне», а найбольш радыкальныя барацьбіты з ліку «чырвонага» крыла, да якіх адносіўся і Каліноўскі, успрымалі сітуацыю як «рэвалюцыю». Яна павінна была знішчыць існавалыя сацыяльныя перашкоды і абмежаванні. Нездарма апошнія словы Кастуся Каліноўскага, павешанага ў Вільні, былі: «У нас няма дваран – усе роўныя». Пра такія найменні сведчыць перапіска і гістарычныя дакументы.

В белорусской историографии восстание Кастуся Калиновского никогда не называли "польским".

У Польшчы паўстанне называецца «студзеньскім», падобна як паўстанне 1830-1831 гадоў «лістападаўскае» – у адпаведнасці з месяцам пачатку. У Літве яно называецца проста «паўстаннем 1863-1864 гадоў», нягледзячы на тое, што на яе тэрыторыі апошнія сутычкі паміж паўстанцамі і царскімі жаўнерамі адбываліся нават у 1865 годзе. А вось у Расіі тыя падзеі называюць «польскім паўстаннем 1863-1864 гадоў». У Беларусі ж - або «паўстаннем 1863-1864 гадоў» або «паўстаннем 1863-1864 гадоў у Польшчы, Літве і Беларусі». Часам у літаратуры можна сустрэць і назву «паўстанне Кастуся Каліноўскага».

Также Василь Герасимчик замечает, что еще лет двадцать назад в знаменитом учебнике по истории Беларуси под редакцией Михала Бича те события назывались и вовсе «нацыянальна-вызваленчым паўстаннем».

- На першы план вылучаліся два асноўныя яго аспекты: сацыяльная барацьба супраць царызму і з’яўленне «пакалення 1863-га» (Францішак Багушэвіч, Альгерд Абуховіч, Зыгмунд Чаховіч і іншыя), якое мела ў Беларусі свае рэгіянальныя асаблівасці і спрычынілася да з’яўлення мадэрнай беларускай нацыі.

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