Купила глюкометр и поняла: повышение сахара в крови не было случайностью

Сначала результаты меня мало беспокоили - подумаешь, просто накануне вечером съела что-то сладкое. Потом задумалась и решила взять сахар в крови под постоянный контроль, проверяя его натощак, после еды, после физических нагрузок, чтобы идти к врачу не с пустыми руками. Так в моей жизни появился маленький портативный глюкометр. Пользоваться им оказалось настолько просто, интересно и безболезненно, что я готова была сдавать этот анализ крови хоть каждый час.

Ни одно из моих ожиданий глюкометр, на выбор которого было потрачено несколько дней, не обманул. Да, действительно крошечной капельки крови достаточно для нанесения на тест-полоску и получения результата. Чтобы эта капля появилась, хватает еле ощутимого прикосновения тонкого ланцета - глубину прокола я сразу установила на детском минимуме.

Уменьшение количества крови, как я уже говорила, связано с использованием более чувствительного фермента в тест-полосках, которые идут в комплекте с этим глюкометром. Этот же фермент повлиял и на сугубо практичный момент, который позволяет рационально использовать самый дорогой расходник - тест-полоски. Их срок годности шесть месяцев. Будь он три месяца, как раньше, я, как человек, которому не надо измерять сахар каждый день, часть упаковки просто выбросила бы, не успев использовать их в обозначенный срок.

Весь процесс занимает одну-две минуты. Ничего включать не надо. Вставила в прибор тест-полоску - он уже включился и ждет крови! Несколько секунд - и результат на экране и в памяти глюкометра, которая сохраняет до 300 измерений. Причем запоминать он может результаты двоих пользователей. Ведь измерять сахар в крови одним прибором (меняя ланцеты и тест-полоски) могут и другие члены семьи. Ресурса батарейки, рассчитанной на 1000 замеров, по моим подсчетам, должно хватить минимум на пять лет.

Какой был прок от этой «лаборатории на дому»? Увидев, что сахар зашкаливает постоянно, я стала меньше есть сладкого. Начала изучать состав продуктов на предмет скрытых сахаров (типа мальтозы, глюкозы и т. п.). Записалась на прием к эндокринологу. Если бы не эти домашние регулярные измерения, продолжала бы думать, что очередное повышение уровня сахара, зафиксированное раз в году, - случайность…

https://da.by/

«Часто похудение всего на 10 килограммов значительно снижает уровень глюкозы в крови»

Количество людей, живущих с диабетом, в Беларуси - более 320 тысяч, это примерно население Бобруйска и Барановичей вместе взятых. Пополнить ряды людей с диабетом второго типа, преобладающего в наши дни, очень легко: при ожирении первой степени, когда лишний вес даже не бросается в глаза, риск заболевания уже увеличивается в разы. Самое простое, что можно предпринять, - пересмотреть, что мы едим, и вычеркнуть ненужное и опасное. Что сегодня советуют врачи? Мы выяснили у врача-эндокринолога УЗ «Городской эндокринологический диспансер» Елены Геннадьевны Сазоновой.

- Кроме обычного сахара, который мы кладем в чай и пироги, есть и другие сахара, на которые и не сразу обратишь внимание, читая состав продукта на упаковке. Как они называются и в каких продуктах содержатся?

- Это глюкоза, фруктоза - они есть во фруктах, мёде. Сахароза есть не только в обычном сахаре, изделиях с его добавлением, но и во фруктах. Лактоза содержится в молочных продуктах, а мальтоза - в пиве. Все это так называемые быстрые (или простые) углеводы, которые легко усваиваются организмом и быстро повышают уровень сахара в крови. Кроме того, они вызывают быстрое повышение уровня инсулина в крови, а затем его резкое снижение, что отражается на том, что мы не чувствуем насыщения и голод быстро возвращается, заставляя нас принимать пищу дополнительно. Однако процесс всасывания углеводов может замедляться при наличии в продуктах клетчатки (фрукты) или жира (молочные продукты). Таким образом, яблоко будет повышать глюкозу медленно, а сок из него - быстро.

Стоит отметить, что носителями энергии в пище являются три компонента: белки, жиры и углеводы. И жиры содержат в два с лишним раза больше энергии по сравнению с белками и углеводами. Значит, наиболее действенным способом снижения калорийности питания будет снижение содержания в нем не только легкоусваиваемых углеводов, но и обязательно жиров.

- Среди жиров тоже есть скрытые?

- Да, они содержатся в некоторых сортах мяса, колбасных изделиях, орехах, молочных продуктах.

Чтобы уменьшить содержание жиров в рационе, выбирайте молочные продукты с пониженным содержанием жира; удаляйте видимый жир с мяса перед приготовлением (с птицы обязательно снимайте кожу - в ней очень много жира). Старайтесь продукты не жарить, что повышает их калорийность за счет масла, а запекать, тушить в собственном соку. Используйте посуду со специальным покрытием, гриль, не требующие предварительной обработки маслом. Старайтесь употреблять овощи в натуральном виде.

Пересмотреть, что мы едим, причем в любом возрасте, - самое простое, что можно предпринять. Фото: Getty Images

В качестве перекуса используйте фрукты или овощи, а не чипсы и орехи, и желательно фрукты в первой половине дня. Обязательно оценивайте объем порции.

- А есть продукты, которыми при снижении веса можно компенсировать все ограничения в еде?

- Это в основном овощи, которые содержат много воды и растительных волокон, которые медленно перевариваются, но приносят организму много пользы: улучшают функцию кишечника, помогают усвоению витаминов, благотворно влияют на жировой обмен и т. д.

Людей с избыточной массой тела при сахарном диабете второго типа подавляющее большинство. Именно лишний вес мешает своему собственному инсулину действовать эффективно, из-за чего уровень глюкозы в крови остается высоким. Поэтому снижение веса - непременное условие рационального лечения! Часто похудение всего на 10 кг значительно снижает уровень глюкозы в крови так, что человеку, кроме соблюдения диеты, может долгое время не потребоваться другое лечение.

СЧИТАЛКА «КП»

А вам пора худеть?

Чтобы понять, не попадает ли ваш вес в диапазон избыточного, используйте формулу вычисления индекса массы тела (ИМТ): разделить показатель веса в килограммах на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат. Итоговые цифры: 18 - 25 - нормальный вес, 25 - 30 - избыточный вес, выше 30 - ожирение.

Пример: вес - 90 кг, рост - 1,7 м.

90 : (1,7х1,7) = 31