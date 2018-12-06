Новогодние и рождественские ярмарки и фестивали в Минске в декабре 2018: адреса и мини-программа

- Минский рождественский фестиваль «Калядны кірмаш» откроется 15 декабря на площадке у Дворца спорта и останется там до 15 января. Прийти сюда можно будет ежедневно с 12.00 до 22.00. Здесь рождественская ярмарка с новогодней елкой, фуд-кортом, парком аттракционов и обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Самые маленькие гости фестиваля смогут отправить письмо Деду Морозу через красочно оформленную импровизированную новогоднюю почту. Кстати, 15 декабря будет включена иллюминация на всех столичных городских елках.

- За настроением на Октябрьскую площадь можно приходить с 20 декабря. Здесь на рождественской ярмарке установят необычные стеклянные торговые павильоны в виде пчелиных сот, где можно будет попробовать горячие блины, драники, сладости, выпечку, горячий шоколад, глинтвейн.

- «Новогодний маркет» открывается 15 декабря на втором этаже ТРЦ Green City (ул. Притыцкого, 156). На этой площадке он будет до конца года со всей атрибутикой новогодних праздников - елками, игрушками, подарками, угощениями. Время работы маркета - с 10.00 до 22.00.

Новогодние и рождественские фестивали в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК

- В пространстве «Песочница», что по ул. Куйбышева, 45 в разгаре зимний сезон. Весь декабрь по субботам и воскресеньям с 13.00 здесь можно найти много интересного, в том числе Большую рождественскую ярмарку, фото- и интерактивные зоны, ледяные фигуры, мастер-классы для детей.

- В полдень 22 декабря в детский парк им.Горького в свою избушку-резиденцию приезжает Дед Мороз. Встречать его приглашают всех желающих. Будет весело и интересно в первую очередь детям!

- Международный фестиваль «Радость» откроется 23 декабря во Дворце искусства (ул.Козлова, 3). Как всегда программа здесь очень большая – ярмарка подарков, детская гостиная, интересные гости, вкусная еда. В будние дни с 11.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 20.00.

- В Верхнем городе на площади Свободы, где сто лет назад был «Высокi рынак», с 24 декабря по 5 января развернется Кiрмаш на Каляды «Вялiкi гасцiны двор». В планах – большая ярмарка на food-корте, зимние напитки, ароматная выпечка и много интересного на «теплой ламповой» зимней сцене. Специально созданная площадка в виде ретротелевизора позволит устраивать концерты и другие развлечения каждый вечер независимо от погоды. В будние с 14.00 до 23.00, в выходные и праздничные с 12.00 до 23.00. Вход свободный.

- Новогодний спектакль «Дядюшка Бом и волшебные часы» можно будет увидеть на пл. Свободы 24 декабря в 20.30 и с 25 декабря по 5 января в 17.30 и 20.30. А мюзикл «Новогодняя планета чудес» покажут на Октябрьской площади 24 декабря в 18.00 и с 25 декабря по 5 января в 19.30 и 21.30.

- Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек «Навстречу чудесам» состоится 24 декабря (нач. в 17.00). Маршрут – от пл. Независимости до Октябрьской площади.

- Открытый турнир по эстетической гимнастике с предметом «Принцесса спорта. Зимняя сказка 2019» - это очень красивое действо и состоится оно 23 декабря в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Олимпийский» по ул. Калиновского, 111. В турнире примут участие более 3 тысяч гимнасток в возрасте от 4 до 16 лет. Время проведения – с 9.00 до 19.00, гала-концерт – с 19.30 до 21.00.