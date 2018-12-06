Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Нет равных условий – нет союза»

Александр Лукашенко в четверг, 6 декабря, совершил рабочий визит в Россию – в Санкт-Петербурге прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а потом - неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Мероприятия прошли в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина на Сенатской площади.

Перед тем, как приступить к обсуждению за закрытыми дверями, президенты обменялись мнениями перед телекамерами. В основном, президенты Беларуси и России подискутировали насчет цен на энергоносители.

Вопрос о разных условиях для стран, входящих в ЕАЭС поднял президент Беларуси:

- К сожалению, многие вопросы до сих пор остаются нерешенными, - сказал Александр Лукашенко. - Я буду говорить об этом не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы ведь договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз – к счастью я был у истоков его создания – образовывался на определенных свободах. Самое главное, о чем мы договаривались, создавая единую экономику – это о том, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если их нет – то нет и союза.

Речь идет об устранении барьеров так называемых изъятий и ограничений – это когда у разных стран союза разные условия в торговле, пошлинах и т д.

- Это острая проблема союза, - признался белорусский президент. - Однако этот вопрос решается непозволительно медленно. На смену устраняемым барьерам возводятся новые – и это стало практикой. Это совершенно недопустимо.

В Санкт-Петербурге прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Фото: kremlin.ru

«Цена на газ для Беларуси в два раза выше, чем для Смоленской области»

Коснулся Александр Лукашенко и самой важной темы – цен на российский газ, и привел пример: тариф «Газпрома» на доставку российского газа до белорусской границы - $3 за 1000 кубов на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф - $1.

- В структуре цены на газ для Беларуси, плата за транспортировку по России превышает 70% общей стоимости газа, - продолжил белорусский президент. - С учетом этих обстоятельств газ до границы обходится в $130 долларов за 1000 кубов, а оптовая цена для потребителей той же Смоленской области - $70, то есть почти в два раза ниже. Простой вопрос – как конкурировать в этой ситуации?

Глава России тут же ответил коллеге:

- Когда пресса покинет зал – мы подискутируем, - предложил Владимир Путин. - По тарифам на газ: выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти и газа. Сегодняшняя ситуация заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую тариф включается. Сегодня у Беларуси цена $129 долларов за 1000 кубов, в следующем году будет $127, а в Германии - $250. Это большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя мы должны стремиться к полной унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами.

«Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты»

- Вы правы, но наш главный партнер не Германия, а Россия, - продолжил диалог Александр Лукашенко. - Я напомню: если мы производим трактор «Белорус» или грузовик МАЗ – все говорят, что это белорусская продукция. Чтобы вы знали: в этой белорусской продукции 60-70% российских комплектующих. Нам надо, чтобы были равные условия, прежде всего у нашей братской России и Беларуси - вот в чем вопрос. Мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент – чтобы мы шли к этому, а не остановились.

- Уже сегодня наши партнеры имеют достаточные преимущества, - ответил Владимир Путин. - Я упомянул Германию не просто так – в Беларуси не должно быть $250, но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, и мы бы формировали цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница.

- Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия – и я уже об этом говорил, - напомнил Александр Лукашенко. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. В Германии $200 имеют, а мы $130 – потому что туда еще три тысячи километров вкачать надо, поэтому у них и цена такая - вот почему.

После того, как главные спорные вопросы были обозначены, президенты решили продолжить дискуссию в закрытом режиме.