Автомобилей и телевизоров продали в 1,5 раза больше. Почему белорусы снова скупают товары?

- В Беларуси за девять месяцев этого года выросли продажи почти всех продовольственных и непродовольственных товаров, - привела данные Белстата начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская.

Больше всего по сравнению с январем - сентябрем прошлого года выросли продажи новых автомобилей - на целых 62%! На втором месте - телевизоры, которых белорусы купили на 50% больше, чем в прошлом году. На третьем - подержанные авто (49%). Затем идут стиральные машины, слабоалкогольные напитки и минеральная вода (см. инфографику). Причем речь идет именно о суммарном количестве купленных товаров, без учета их стоимости.

Купили в 20 раз больше автомобилей Geely

Каких машин стали покупать больше? По статистике Белорусской ассоциации автомобилистов (БАА), самый большой прирост продаж у белорусской марки Geely. Почти 2000%! В 2017 году их продали 45, а в 2018-м - уже 913.

И все же по росту продаж Geely оказался на четвертом месте, а тройка лидеров остается неизменной - это Renault, Lada и Volkswagen. Рост продаж белорусских авто тоже вполне объясним - производитель совместно с одним из банков ввели систему автокредитования, кредит на Geely можно взять с небольшими первоначальным взносом и процентом годовых.

По сравнению с прошлым годом продажи новых авто выросли серьезно. Но если смотреть только на этот год, то видно, что к концу года спрос на них постепенно снижается.

В БАА считают, что продажи выросли в основном потому, что стали доступнее кредиты и лизинг. Но в долг у банков стали брать столько, что с 1 мая Нацбанк ввел ограничения. С того момента, если на уплату всех кредитов у белоруса будет уходить более 40% заработка, в выдаче нового ему могут отказать. С тех пор рост продаж и замедлился: банки все чаще отказывали потенциальным покупателям в деньгах.

В прошлом году продали 45 белорусских Geely, а в этом году - уже 913.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Стали больше покупать ювелирных изделий и мехов»

Стали ли покупать больше в наших магазинах? Многие не дают даже приблизительные цифры, ссылаясь на коммерческую тайну.

- Не то чтобы это были какие-то гигантские цифры, но спрос действительно вырос на некоторые товары, - рассказали нам в «Универмаге Беларусь». - В прошлом году в месяц мы продавали около 16 телевизоров, а сейчас - 24 - 28. Так что действительно получается 50%. На стиральные машины тоже повысился спрос, особенно на наш «Атлант». Чаще стали покупать ювелирные изделия, по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. То же самое с мехами - прирост около 50%, но это может быть из-за переоборудования секции. Многие покупатели берут в рассрочку. А вот по продуктам продажи выросли совсем немного: на 1% за год, на 4% - в октябре.

- У нас продажи по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 20%, - рассказали нам в магазине медицинских изделий. - Но нельзя сказать с уверенностью, почему вырос спрос: в этом году мы открыли несколько дополнительных точек продаж.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Стало больше денег и можно взять больше кредитов»

- Очевидно, что спрос на такие разные товары вырос по разным причинам, - говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Объединить можно разве что товары длительного пользования и достаточно дорогие товары (бытовую технику, автомобили, дорогие продукты вроде морепродуктов). Первая причина роста спроса на них - у нас выросли реальные доходы населения, и даже с учетом инфляции денег у людей стало больше. А значит, можно больше тратить. В связке с первой причиной идет вторая - рост потребительского кредитования. Стало больше денег - можно взять больше кредитов. Тут есть и психологический момент: человек, который зарабатывает больше и уверен в завтрашнем дне, с большей охотой берет кредит. И это взаимная любовь: банки охотнее дают кредиты. А спрос на товары в итоге растет.

К тому же сравнивают только текущий и прошлый год, а вот если посмотреть более длительную статистику, картина часто будет немного иная. Например, в 2016 году снижались ВВП и реальные доходы населения. Народ покупал меньше, в особенности товары долгосрочного пользования и дорогостоящие. А в этом году просто продолжается восстановление экономики после длительного глубокого падения.

Кроме того, увеличение покупок импортных автомобилей давит на курс белорусского рубля. И тут нет повода для радости на макроэкономическом уровне - из-за этого растет отрицательное сальдо торгового баланса. Да, не так сильно, как 2014 году, когда все массово скупали автомобили в России. Но из-за этого белорусский рубль стоит чуть дешевле, чем мог бы. Что касается выросшего спроса на минеральную воду и слабоалкогольные напитки, здесь не может быть глубоких экономических причин. Возможно, просто лето выдалось жарким.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На какие товары вырос спрос в 2018 году?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А У ВАС КАКИХ ПОКУПОК СТАЛО БОЛЬШЕ?

Алла МАЛИНИНА, пенсионер:

- Я недавно купила холодильник, потому что узнала, что в магазине можно взять на него рассрочку на два года. Иначе такую крупную покупку я, конечно, со своей пенсии не потянула бы. А так получилось очень удобно: когда разделили всю сумму на 24 месяца, вышло около 60 рублей в месяц. И при этом никаких переплат! Знакомые сейчас тоже именно в рассрочку всю бытовую технику стали покупать.

Игорь ВОЛЫНЕЦ, терапевт:

- Основная трата денег - повседневные расходы на продукты питания. Я стараюсь покупать качественные мясные и молочные продукты, овощи. Приоритет - полноценное питание. А еще купил себе теплый пуховик в Вильнюсе - там ассортимент шире и в два раза дешевле, чем в Беларуси.

Анна ГОЛИК, юрист предприятия:

- Самой крупной покупкой за год стал электрообогреватель. Батареи греют слабо, в квартире холодно, уже дважды переболели всей семьей, поэтому пришлось раскошелиться.

А у вас каких покупок стало больше?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валентина ГРИГОРОВИЧ, учитель:

- Самая большая статья расходов - продукты. Работаем только на еду. В декабре ребенку надо было купить куртку, цены в магазинах - от 150 рублей. Пришлось влезть в долги, да и то покупали в секонде.

Валерий КИЧКАЕВ, редактор журнала:

- В последнее время много трачу на подгузники. В июле у меня родился ребенок. Мой первый ребенок родился в 1996 году - тогда подгузники только набирали ход и были страшно дорогими, но мы покупали (на «Динамо», заказывали за границей, требовали в качестве первоочередного подарка). Пользовались из расчета один на сутки, фактически надевали подгузник только на прогулки. Прошло столько времени, но подгузники не подешевели.

Павел БРЕЧКО, директор агентства недвижимости:

- Недавно закончили ремонт и решили купить телевизор. Нашли подходящий в интернет-магазине, заказали доставку. Зачем нам телевизор? В век интернета надо как-то этот интернет использовать. Сейчас смотрим по телику фильмы, которые скачиваем в интернете.

Екатерина СИМАНИК, стилист:

- Я трачу деньги на то же, на что и всегда: на ребенка, одежду, еду, игрушки, лекарства. Бытовую технику или телевизор покупать мне сейчас незачем, все уже давно куплено.

Елена ПРОТЬКО, дизайнер сумок:

- Я пока не включилась в предновогоднюю гонку, но планирую подарки для родных и близких. Тут будут абонементы в бассейн, курс массажа и поход к косметологу (всем по потребностям). А сама по сравнению с летом больше покупаю орехов, сухофруктов и рыбы.

Евгения, читательница kp.by:

- Обожаю дарить подарки! Сейчас скупаю сувениры к Новому году и Рождеству. Это книги, забавные копилки, настольные игры и игрушки крестникам, подарочные сертификаты, елочные шары, украшения в дом… Даже купила новогодние фартуки на бутылки шампанского! Осталось все это красиво упаковать, подписать и ждать своего звездного часа.