«Динамо» проиграло «Торпедо», хотя вело в счете 3:1

Матчем с «Торпедо» из Нижнего Новгорода «зубры» продолжили серию домашних матчей. Первый период в исполнении динамовцев получился отличным. Андрей Костицын и Евгений Ковыршин голевыми бросками сделали хороший задел. Правда, вскоре была шайба Жафярова - 2:1 после первых 20 минут.

Второй период мог заканчиваться со счетом 3:2 (у «зубров» забросил Хауден), но за 19 секунд до сирены пропустили - 3:3.

Третий период был сущим кошмаром... Итоговый счет 3:6. На трибунах было 7498 зрителей. Это антирекорд за последние сезоны на домашних матчах «Динамо» в КХЛ. Предывдущий был зафиксирован двумя днями ранее в игре с «Нефтехимиком». «Зубры» уступил дома «Торпедо» впервые за 6 лет.

10 декабря «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Витязем», затем будет международная пауза на матчи сборых.

ДИНАМО Минск — ТОРПЕДО — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 — Ковыршин (А.Костицын, С.Костицын, 7.01 — бол.). 2:0 — Буйницкий (А.Костицын, Лисовец, 8.13 — бол.). 2:1 — Жафяров (Кейлоф, 9.17). 3:1 — Хауден (Когалев, 27.47). 3:2 — Кейлоф (Жафяров, 31.15). 3:3 — Паршин (Шенфельд, Боди, 39.41). 3:4 — Саболич (Веряев, Семин, 45.12). 3:5 — Шенфельд (Паршин, 50.03). 3:6 — Жафяров (Галузин, Веряев, 59.53).

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Силовой приёмФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Торпедо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Энди МилеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав ГалимовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамовцы забрасывают третью шайбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторая шайба влетает в ворота динамовцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер и Национальный флагФото: Святослав ЗОРКИЙ