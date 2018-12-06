2018-12-06T22:59:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо» проиграло «Торпедо», хотя вело в счете 3:1

За классным первыми периодом последовали комашмарные второй и третий. На матче был обновлен антирекорд зрительского интереса [фото]
Владимир КРИУЛИН
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ХК "Динамо-Минск" потерпело очередное поражение в этот раз от "Торпедо" из Нижнего НовгородаХК "Динамо-Минск" потерпело очередное поражение в этот раз от "Торпедо" из Нижнего НовгородаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Матчем с «Торпедо» из Нижнего Новгорода «зубры» продолжили серию домашних матчей. Первый период в исполнении динамовцев получился отличным. Андрей Костицын и Евгений Ковыршин голевыми бросками сделали хороший задел. Правда, вскоре была шайба Жафярова - 2:1 после первых 20 минут.

Второй период мог заканчиваться со счетом 3:2 (у «зубров» забросил Хауден), но за 19 секунд до сирены пропустили - 3:3.

Третий период был сущим кошмаром... Итоговый счет 3:6. На трибунах было 7498 зрителей. Это антирекорд за последние сезоны на домашних матчах «Динамо» в КХЛ. Предывдущий был зафиксирован двумя днями ранее в игре с «Нефтехимиком». «Зубры» уступил дома «Торпедо» впервые за 6 лет.

10 декабря «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Витязем», затем будет международная пауза на матчи сборых.

ДИНАМО Минск — ТОРПЕДО — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 — Ковыршин (А.Костицын, С.Костицын, 7.01 — бол.). 2:0 — Буйницкий (А.Костицын, Лисовец, 8.13 — бол.). 2:1 — Жафяров (Кейлоф, 9.17). 3:1 — Хауден (Когалев, 27.47). 3:2 — Кейлоф (Жафяров, 31.15). 3:3 — Паршин (Шенфельд, Боди, 39.41). 3:4 — Саболич (Веряев, Семин, 45.12). 3:5 — Шенфельд (Паршин, 50.03). 3:6 — Жафяров (Галузин, Веряев, 59.53).

Звучит национальный гимн Республики Беларусь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звучит национальный гимн Республики БеларусьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БолельщикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Флаги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФлагиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Социальные сети? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Социальные сети?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Социальные сети - 2 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Социальные сети - 2Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья останавливает игру Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья останавливает игруФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо - Торпедо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо - ТорпедоФото: Святослав ЗОРКИЙ

1:0 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1:0Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа одна зарплата разная Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа одна зарплата разнаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

2:0 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2:0Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка запасных "Торпедо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка запасных "Торпедо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Взгляд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВзглядФото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость болельщиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость болельщиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой приём Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой приёмФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - Торпедо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо-Минск - ТорпедоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Торпедо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Торпедо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Энди Миле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Энди МилеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамомен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДинамоменФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Галимов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав ГалимовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамовцы забрасывают третью шайбу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамовцы забрасывают третью шайбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БолельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "Динамо-Минск" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - Торпедо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - ТорпедоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторая шайба влетает в ворота динамовцев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторая шайба влетает в ворота динамовцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер и Национальный флаг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер и Национальный флагФото: Святослав ЗОРКИЙ

Послематчевая пресс-конференция Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Послематчевая пресс-конференцияФото: Святослав ЗОРКИЙ

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