Токарь Минского завода шестерен получил смертельную травму

Несчастный случай произошел 4 декабря. Следователи установили, что при погрузочно-разгрузочных работах мужчина получил телесные повреждения. Скончался он в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Как узнала «Комсомолка», мужчине было 58 лет, он работал токарем на Минском заводе шестерен, медики забрали его с травматической ампутацией стопы левой ноги.

На заводе, где произошла трагедия, немногословны.

- У него двое взрослых детей. Похороны прошли 6 декабря. Вообще трудно говорить по этому поводу, - сказал один из работников завода.

- Точная причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РБ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.