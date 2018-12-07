2018-12-07T15:58:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Токарь Минского завода шестерен получил смертельную травму

Возбуждено уголовное дело
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РБ "Нарушение правил охраны труда". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РБ "Нарушение правил охраны труда". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 4 декабря. Следователи установили, что при погрузочно-разгрузочных работах мужчина получил телесные повреждения. Скончался он в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Как узнала «Комсомолка», мужчине было 58 лет, он работал токарем на Минском заводе шестерен, медики забрали его с травматической ампутацией стопы левой ноги.

На заводе, где произошла трагедия, немногословны.

- У него двое взрослых детей. Похороны прошли 6 декабря. Вообще трудно говорить по этому поводу, - сказал один из работников завода.

- Точная причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РБ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской