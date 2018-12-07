Водитель переехал лежащего на дороге мужчину, а милиции сказал, что он только свидетель

История, которая произошла на обочине дороги в трех километрах от Ельска, райцентра в Гомельской области, скорее напоминает сюжет детективного фильма.

Вечером 2 декабря там нашли тело 33-летнего мужчины с переломом черепных костей. Следователи и оперативники сделали вывод, что мужчину сбил неизвестный автомобиль. Машину и очевидцев аварии стали искать, параллельно работали со свидетелями, которые нашли труп.

В результате выяснилось, что один из свидетелей - и есть тот водитель, который наехал на мужчину.

- Оказалось, 30-летний житель Мозырского района на личном авто наехал на мужчину, который лежал вдоль осевой линии дороги. После этого водитель остановился и подошел к пострадавшему. Одновременно подъехал другой автомобилист, который вызвал экстренные службы, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Почему пострадавший лежал на дороге - был ли он пьян или его сбили до этого, установит экспертиза.

Водитель из Мозырского района остался на месте происшествия, но на первоначальном допросе не рассказал, что наехал на мужчину.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит водителю, - пять лет лишения свободы.