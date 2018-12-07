2018-12-07T17:06:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Водитель переехал лежащего на дороге мужчину, а милиции сказал, что он только свидетель

Почему пешеход лежал на проезжей части, пока неизвестно
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Теперь "свидетеля" могут привлечь к уголовной ответственности, если его вина будет доказанаТеперь "свидетеля" могут привлечь к уголовной ответственности, если его вина будет доказанаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

История, которая произошла на обочине дороги в трех километрах от Ельска, райцентра в Гомельской области, скорее напоминает сюжет детективного фильма.

Вечером 2 декабря там нашли тело 33-летнего мужчины с переломом черепных костей. Следователи и оперативники сделали вывод, что мужчину сбил неизвестный автомобиль. Машину и очевидцев аварии стали искать, параллельно работали со свидетелями, которые нашли труп.

В результате выяснилось, что один из свидетелей - и есть тот водитель, который наехал на мужчину.

- Оказалось, 30-летний житель Мозырского района на личном авто наехал на мужчину, который лежал вдоль осевой линии дороги. После этого водитель остановился и подошел к пострадавшему. Одновременно подъехал другой автомобилист, который вызвал экстренные службы, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Почему пострадавший лежал на дороге - был ли он пьян или его сбили до этого, установит экспертиза.

Водитель из Мозырского района остался на месте происшествия, но на первоначальном допросе не рассказал, что наехал на мужчину.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит водителю, - пять лет лишения свободы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Ольга Завадская добивается установки пандуса: «Дома с трудом на ходунках передвигаюсь, а ступеньки – вообще стресс!»
Мама пропавшего оператора Дмитрия Завадского оказалась фактически запертой в квартире. Власти говорят, что пандус установят, если появятся деньги
Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» второй год подряд признан «Народной маркой»
«Е-доставка» второй год подряд стала лидером премии «Народная марка» в номинации «Онлайн-гипермаркет». Бренды - победители одного из крупнейших конкурсов страны объявлены 29 ноября на торжественной церемонии награждения во Дворце Республики
Новости 24
«Хочешь жить, у тебя одна минута. Где сумка с кошельком. Отдай»: в Быховском районе женщину убили из-за 80 рублей
На Витебской таможне задержали мужчину из Эстонии с тысячей раритетных марок
В субботу, 8 декабря, в Минске будет максимально неприятная погода: дождь с мокрым снегом
Из-за предновогодних переносов белорусам придется работать шесть дней подряд
Ребрендинг года! «БелСаюзДрук» больше не «БелСаюзДрук»
Белорусские золотовалютные резервы выросли до 7,4 миллиарда долларов
В Бресте создали приложение, которое заглушит музыку в наушниках перед железнодорожными путями
Алименты можно будет платить через ЕРИП
Милиция ищет мужчину, который украл у водителя троллейбуса №33 кошелек с 600 рублями
В 2018 году границу Беларуси пересекло 24 миллиона человек
С 7 декабря двум белорусским предприятиям снова можно поставлять в Россию молочку
Ночной пожар в минской пятиэтажке: два человека мертвы
На трассе М1 машина сбила двух лосей: водитель в реанимации
«Динамо-Минск» проиграло команде, которой не проигрывало дома 6 лет
Двойное убийство в Барановичском районе: мужчина зарезал своих собутыльников
Лукашенко извинился перед Путиным «за резкие высказывания»
Макей о конфликте в Керченском проливе: «Приблизились к опасной черте, за ней - точка невозврата»
Пожар в общежитии медуниверситета: 250 человек эвакуированы, двое спасены