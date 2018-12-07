2018-12-07T17:16:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В гомельской больнице появились собаки-лекари

Впервые сеанс канистерапии провели в рамках проекта «Восточного партнерства»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Собаки-лекари становятся мотиватором для детей. Фото: личный архивСобаки-лекари становятся мотиватором для детей. Фото: личный архив
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В Гомельской областной детской клинической больнице медицинской реабилитации организовали первый сеанс канистерапии - это метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак. В больнице проводят реабилитацию детей, имеющих дефекты здоровья из-за инвалидизирующих заболеваний, травм и пороков развития. Помочь детям решили при поддержке маленьких Оськи, Рыжей и Зары. Вышло здорово!

- Дорогого стоит, когда видишь, как ребенок делает огромные усилия, чтобы встать, потому что хочет провести собачку на поводке. Как его мама улыбается, помогая ему, - делится впечатлениями от первого сеанса кинолог Татьяна Василевская.

Она рассказала «Комсомолке», что ее пригласило в проект общественное объединение «Брестский союз предпринимателей «Содействие». Проект в рамках Программы территориального сотрудничества стран «Восточного партнерства» поддержан Совмином Беларуси, а финансируется также Евросоюзом.

- 15 лет я учу собак, занимаюсь частной практикой. За это время ко мне приходили разные клиенты, некоторые из них - незрячие, глухонемые, на инвалидных колясках. То есть опыта работы с людьми с ограниченными возможностями хватает. Поэтому я согласилась на участие в проекте. Мне это интересно, я делаю это по порыву души, - признается Татьяна.

В больницу она привезла двух своих питомцев - это маленькие цвергпинчеры Рыжая и Оська, а Зару привела ученица Татьяны.

Татьяна помогает тренировать собак уже 15 лет. Фото: личный архив

Татьяна помогает тренировать собак уже 15 лет. Фото: личный архив

- Конечно, собаки должны быть подготовлены: социализированы, чтобы не пугались детей. Нужна долгая дрессировка в плане послушания, выполнения трюков, - объясняет кинолог.

Для канистерапии подходят многие породы. Например, цвергпинчеры хороши тем, что их легко брать на руки. А собачек покрупнее можно гладить, водить на поводке.

- Начали мы со знакомства: показывали, как правильно трогать, гладить собак. А когда познакомились, стали играть. Детям лучше выполнять задания для реабилитации в игровой форме. Например, просто вставать и ходить не хочется. А за собакой - другое дело! Это дает им дополнительный стимул.

Животное становится мотиватором: помогает ребенку развивать внимание, память, моторику, укрепляет мышечный тонус. В целом канистерапия хорошо воздействует на психоэмоциональное состояние: маленьких пациентов собаки-лекари выводят из замкнутого пространства, формируют позитивное отношение к окружающей среде.

- Глядя на деток, радовалась, понимала, что это было не зря. Итог уже заметен: ребята отвлекались от своих болезней и весь вечер говорили не о том, у кого что болит, а о пережитом общении с животными. Спрашивали, когда собачки придут еще, - говорит Татьяна.

Она готова приехать в больницу снова, а также в другие центры реабилитации - всюду, где посчитают ее работу нужной.

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