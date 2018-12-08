Белорусский хоккейный судья Иван Дедюля попал в больницу с травмой головы после удара от игрока «Локомотива»

В Ярославле местная команда проигрывала финнам 0:3 и в третьем периоде отчаянно шла вперед, чтобы отыграться. На 48-й минуте матча 20-летний нападающий хозяев Артур Каюмов грубо впечатал в борт соперника и судья остановил игру, чтобы удалить нарушителя. В этот момент началась небольшая потасовка, партнер пострадавшего игрока «Йокерита» набросился на Каюмова.

Иван Дедюля, как линейный судья пытался разнять сцепившихся игроков. И в это момент, пытаясь ударить соперника, Каюмов попал кулаком в лицо Дедюле.

Комментатор матча на телеканале КХЛ сопроводил эпизод такими словами:

- Ивану Дедюле прилетела. Такая вот дедюля от Каюмова.

За атаку в голову хоккеиста «Йокерита» Каюмов получил штраф 25 минут (5+20-дисциплинарный), что означало удаление до конца игры. А за удар судьи он получил еще 20 минут дисциплинарного штрафа. До этого он был удален на 2 минуты во втором периоде за подножку. В итоге Каюмов получил за игру 47 минут штрафа.

А вообще Каюмов корректный игрок. За предыдущие 34 игры у него было только четыре 2-минутных удаления.

Сожалел ли разбушевавшейся молодой игрок о случившемся, если, уезжая с площадки, он размахивал руками, играя на публику?

Видео эпизода

- Никакого умысла с моей стороны не было, - сказал Артур Каюмов в интервью sport-express.ru. - Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча я подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов… Хотелось бы извиниться перед судьей, это было случайно.

Дедюля после матча отправился в больницу.

- Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, - сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. - Это отмечено в протоколе главным судьей и бригадой скорой помощи. После пропущенного удара у него пошла кровь. Дедюля вышел в конце матча, но следующую встречу пропустит. Точный диагноз мы получим только после обследования в Ярославле, а также после того, как он приедет к себе домой в Минск.

Нет сомнений, что Артур Каюмов будет строго наказан Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Кстати, Иван Дедюля уже был героем наших материалов.

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