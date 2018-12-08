2018-12-08T21:27:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Наша Мария Василевич стала самой красивой девушкой Европы

На «Мисс Мира», который прошел в китайском Санье в субботу вечером белоруска вошла в ТОП-5 самых красивых конкурсанток, каждую из которых выбирали лучшей среди своего региона.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Белоруска Мария Василевич (вторая слева) с победительницами конкурса. Фото: ReutersБелоруска Мария Василевич (вторая слева) с победительницами конкурса. Фото: Reuters
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Всего за звание самой красивой девушки мира боролись 118 претенденток из разных стран. Для Беларуси это пока самый лучший результат на «Мисс Мира» - наша Маша стала «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. А корону и титул «Мисс мира - 2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики.

Красотка из Мексики стала "Мисс Мира -2019. Фото: Reuters

Красотка из Мексики стала "Мисс Мира -2019. Фото: Reuters

Что касается остальных финалисток - то «Мисс мира Азия» стала Николин Пичапа Лимснукан из Таиланда, «Мисс мира Карибского моря» - Кадия Робинсон из Ямайки, «Мисс мира Северная и Южная Америка» - Соларис Барба из Панама, «Мисс мира Африка» - Квин Абеначо из Уганды.

Мария Василевич покорила всех скромностью и чистотой образа. Фото: missworld.com

Мария Василевич покорила всех скромностью и чистотой образа. Фото: missworld.com

Здесь можно посмотреть, как Мария Василевич участвовала в интеллектуальном конкурсе.

Напомним, «Мисс мира» — старейший (он проводится с 1951 года) и самый авторитетный среди многочисленных конкурсов красоты. Его победительница получит денежный приз, который по условиям контракта должна отдать на благотворительность. Во временное пользование ей также вручается корона и квартира в Лондоне на год взамен на обязательство заниматься благотворительностью и всеми функциями, которые возложены на самую красивую девушку мира в рамках этого конкурса.

Ванессу Понсе де Леон из Мексики в ближайший год ждет увлекательная жизнь в Лондоне. Фото: Reuters

Ванессу Понсе де Леон из Мексики в ближайший год ждет увлекательная жизнь в Лондоне. Фото: Reuters

Посмотреть, как проходил «Мисс Мира» можно 8 декабря в 23.00 на канале ОНТ.

Интервью Марии Василевич о том, как она готовилась к конкурсу можно прочитать здесь.

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