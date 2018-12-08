Наша Мария Василевич стала самой красивой девушкой Европы

Всего за звание самой красивой девушки мира боролись 118 претенденток из разных стран. Для Беларуси это пока самый лучший результат на «Мисс Мира» - наша Маша стала «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. А корону и титул «Мисс мира - 2018» получила Ванесса Понсе де Леон из Мексики.

Красотка из Мексики стала "Мисс Мира -2019. Фото: Reuters

Что касается остальных финалисток - то «Мисс мира Азия» стала Николин Пичапа Лимснукан из Таиланда, «Мисс мира Карибского моря» - Кадия Робинсон из Ямайки, «Мисс мира Северная и Южная Америка» - Соларис Барба из Панама, «Мисс мира Африка» - Квин Абеначо из Уганды.

Мария Василевич покорила всех скромностью и чистотой образа. Фото: missworld.com

Здесь можно посмотреть, как Мария Василевич участвовала в интеллектуальном конкурсе.

Напомним, «Мисс мира» — старейший (он проводится с 1951 года) и самый авторитетный среди многочисленных конкурсов красоты. Его победительница получит денежный приз, который по условиям контракта должна отдать на благотворительность. Во временное пользование ей также вручается корона и квартира в Лондоне на год взамен на обязательство заниматься благотворительностью и всеми функциями, которые возложены на самую красивую девушку мира в рамках этого конкурса.

Ванессу Понсе де Леон из Мексики в ближайший год ждет увлекательная жизнь в Лондоне. Фото: Reuters

Посмотреть, как проходил «Мисс Мира» можно 8 декабря в 23.00 на канале ОНТ.

Интервью Марии Василевич о том, как она готовилась к конкурсу можно прочитать здесь.