«Золотой граммофон» в Минске: Киркоров, Лорак, Лесик и золотые кроссовки Баскова

Не все осилили дорогу – 6-часовой московский поп-марафон ужался в Минске до двух с хвостиком. Не было Светланы Лободы, хотя нарядно одетые женщины в партере специально интересовались, была ли она заявлена в афише. Не приехал и Валерий Меладзе – ведущий концерта Николай Басков сказал «он заболел – ну что я сделаю», и тут же попытался на раскат спеть главные хиты коллеги так, будто это «И снова играет шарманка». А еще без объяснений причин почему-то не приехали «Градусы» - вместо них появился дуэт ди-джеев Филатов&Karas, которым на сцену зачем-то вынесли клавишные. Само собой, подключать их никто не собирался. Дуэт внезапно оказался трио, с вокалисткой между инструментами. Женщина принялась энергично двигаться и терзать репертуар Виктора Цоя.

Юлианна Караулова выступала первой. Зажечь минскую публику ей не удалось.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юлианна Караулова открыла концерт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но, по-порядку. После Юлианны Карауловой, которая безуспешно попыталась первой зажечь минскую публику, началось самое интересное.

Николай Басков начал издалека: «Мой друг недавно перечитал историю мировой музыки, и с удивлением узнал, что на больших фестивалях престижно не только закрывать концерт, но и открывать концерт, конечно, пропустив даму вперед». Заинтригованные зрители устроились поудобней на креслах. И грянули первые аккорды, перепутать которые невозможно – «Цвет настроения синий». Филипп Киркоров вышел в майке со стразами и таком же ярком, добивающем огоньками до заднего ряда пиджаке. Вручить диплом королю попа предсказуемо пригласили представителей сети салонов ювелирных украшений.

Филипп Киркоров вышел на сцену вторым. И зрители весь концерт потом жалели, что артист покинул "Минск-Арену" так рано.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Давайте уже целуйтесь, у Филиппа как раз вирус, - съехидничал Басков. – И настроение синее.Но Филипп будто и не слышал, продолжая купаться в аплодисментах. К краю сцены потекли ручейки женщин с цветами в руках.

- Сейчас договоришься, - огрызнулся Филипп. – Иди, цветы подержи лучше, пока я буду получать приз.

- Бери-бери, там, в букете картошку найдешь, - не унимался Басков.

- Вот я сейчас уеду, с кем ты будешь пикироваться, кто тебя еще вынесет, - пророчески заметил Филипп.

- А я уеду за тобой. Смотри, не раздави девочку, - пошутил Басков, увидев, что к его другу подошла с букетом худенькая школьница.

"Просто подари мне один только взгляд"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Уйди отсюда, ты меня раздражаешь, - зыркнул он подведенными глазищами на охранника.И тут Киркоров заметил, что охрана под сценой начала потихоньку оттеснять зрительниц с букетами.

- Он же не в розовом, - нашелся Николай.

Публика хохотала. Наверное, если бы эти двое решили сделать стендап-шоу, и даже не пели - они запросто собирали бы «Минск-арену».

Видеоряд с марширующими куклами показался нам смелым даже для Киркорова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прощаясь, Киркоров не забыл проанонсировать свое новое шоу «Я+Я», которое пройдет на этой же площадке 6 апреля.На бис Киркоров спел «Цвет настроения черный». На экране в это время показывали клип с Егором Кридом и Тимати – но ни тот, ни другой на сцене не появились.

- Думал, что сделаю апгрейт старого, но так вошел во вкус, что изменил его полностью. Так что жду вас в гости через несколько месяцев, я вас не разочарую.

Ани Лорак исполнила четыре песни, похожие одна на другую, и только количество бородатых танцоров менялось от номера к номеру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бородачи носили Ани Лорак на руках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ани Лорак исполнила четыре песни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ани Лорак досталась уже хорошо разогретая публика. Самой популярной ее песней в том году стала «Новый бывший», которую она и исполнила. Вручая диплом, певице сообщили, что она стала звездным послом Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне 2019 года. Ани Лорак театрально удивилась и сказала «Ауч!». А на сцену уже вышел талисман игр лисенок Лесик в компании с хлопцами в вышиванках, которые устроили «танцы на палянцы», исполнив по очереди нижний брейк.

Простые движенья в полосатых костюмах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вера Брежнева явилась минской публике в чем-то белом без причудФото: Павел МАРТИНЧИК

Вера Брежнева вышла в разлетающемся красивом белом платье и спела композицию, в которой много раз повторила «убереги меня от обмана, не закрывай мою душу туманом».

- Так делаешь только ты. А я целую за глаза, - нашлась Брежнева.

- Что ты стоишь, целуй мужчину с деньгами, - подсказал Басков, когда ей вручали диплом.

Далее был выход певицы Зары, хотя на сцене она находилась с самого начала в качестве соведущей Николая Баскова. Но шуток, в отличие от коллеги не отпускала, и вообще, казалось, что текст она видит в первый раз, потому что не отрывалась от листа. Оказавшись, наконец, в своей тарелке, она с микрофоном в руках двинулась в зрительный зал. Партер дружно направил на Зару мобильные телефоны.

Зара не просто певица, но и мать двоих детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зара исполнила три песни, а бонусом неожиданно живьем и акапелла спела «Купалiнку» на белорусском.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приз Заре попросили вынести акушера-гинеколога, руководителя проекта "МамаPro" Диану Мардас.

- Я желаю вам не останавливаться на достигнутом как в профессии, так и личной жизни. А чтобы вы не беспокоились о состоянии здоровья малышей, я даю вам полезную медицинскую технику, - сказала врач и вручила подарочный пакет. Что в нем было – так и осталось невыясненным. Хотя Николай Басков заглянул в мешок, одобрительно сказал «ого!» и пошутил: «Знаешь, какой лозунг у гинекологов? Мы работаем там, где вы отдыхаете».

Зара исполнила три песни, а бонусом неожиданно живьем и акапелла спела «Купалiнку» на белорусском, рассказав, что эту колыбельную она исполняла своему маленькому сыну. Зал едва не плакал от умиления.

Следующую артистку представили как белоруску. На сцену вышла Диана Арбенина в серебристом платье-комбинации и пиджаке явно с мужского плеча. Было ощущение, что она выскочила с корпоратива на мороз на пять минут перекурить и назад. Примерно на середине песни она сдернула с себя пиджак, и зрители смогли разглядеть в подробностях новые и старые татуировки артистки. Одна из них на руке на английском сообщала: «Я пишу свою собственную историю». А кто бы сомневался!

Диана Арбенина показала свои татуировки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Воложин ждет свою землячку с концертом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Золотой граммофон» в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК

Диплом Диана получила за совершенно не роковую песню Instagram, и напоследок сказала, что мечтает дать концерт в родном Воложине, городе, где она родилась и ни разу там не выступала. Так не вопрос, Диана! За советом можно обратиться к БИ-2, которые в уходящем году дали такой оупен-эйр в родном Бобруйске, что его вспоминают до сих пор.

Басков выступил в костюме, расшитым золотом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока пела Диана, Николай Басков не терял времени, и за кулисами переоделся в костюм, расшитый золотом. Артисту не понравилось, что операторы показывают на большом экране его не в полный рост, и добился того, чтобы дали крупный план на такие же золотые кроссовки. На радостях он изобразил в них подобие «лунной походки» Майкла Джексона.

... и золотых кросовках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А дальше он экспромтом поменял строчку в песне на «люблю я Минск так очень».

- Пусть все цветы на планете земля падают в вашим ногам, Минск, - воскликнул он на прощание.

А сам отправился в зал собирать оставшиеся после Киркорова букеты и делать селфи с теми, кто сумел прорваться. В какой-то момент волна почтитателей таланта захлестнула Баскова, и он едва не упал на мирно сидящую в своем кресле зрительницу.

Николая Баскову в зале пришлось прорываться через толпу страждущих селфи с ним.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артист пел, а самые упорные зрители продолжали делать селфи.Фото: Павел МАРТИНЧИК