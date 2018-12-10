Авария случилась при посадке пассажирского самолета авиакомпании «Белавиа» - Boeing 737 с васильком на борту выполнял рейс «Минск - Киев». Известно, что самолет вылетел по расписанию, а приземлился на 10 минут раньше запланированного времени (в 18.10 по киевскому времени) - впрочем, в авиации такое часто бывает.

На фотографии, появившейся в соцсетях, видно, что поврежден обтекатель правого двигателя.

Повреждения обтекателя двигателя. Фото: Михаил СЛУПИЦКИЙ.

Повреждения обтекателя двигателя. Фото: Михаил СЛУПИЦКИЙ.

Чуть позже появилась официальная версия:

- При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари, - цитирует директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина украинский портал «Вести», - Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Пресс-служба авиакомпании «Белавиа» пока никак не комментирует произошедшее. По данным «Комсомолки», в аварию попал Boeing 737-500, рассчитанный на 110 пассажиров: 12 пассажиров бизнес-класса и 98 - эконом-класса. Самолету 22 года, в «Белавиа» он летает уже девять лет. А до этого летал в бразильской, литовской и шведской авиакомпаниях. Раньше этот борт в поле зрения СМИ не попадал.

тот самый борт, который попал в аварию. Фото: Анна ЗВЕРЕВА.

Некоторые самолеты отправляли в другой киевский аэропорт - «Жуляны», некоторые садились в других городах - например, в Харькове и Одессе. Всего было перераспределено 11 самолетов.

Обратно самолет должен был вылететь в 19.05, но сейчас рейс задерживается - прилет ожидается е раньше завтрашнего полудня. Задерживается также рейс из Жулян - его ждут в полчетвертого ночи.

Напомним, инцидент с самолетом «Белавиа» в аэропорту Борисполь произошел год назад. 22 декабря прошлого года такой же Boeing 737 после посадки при рулении съехал с полосы. Никто не пострадал.

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