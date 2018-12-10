Чемпионат мира по футболу, Киркоров и «Мстители»: что белорусы искали в 2018

Топ-10 запросов белорусских пользователей Яндекс составил в девяти категориях: «События», «Люди», «Ушедшие», «Новинки», «Фильмы», «Сериалы», «Телешоу», «Игры» и «Музыка». Специалисты сервиса использовали для расчётов данные о запросах с 1 января 2018 года по 19 ноября 2018 года.

Самые популярные события в 2018 году по версии пользователей «Яндекса» выглядят так (перечисляем, начиная с последнего места, по нарастающей). 10 место - введение единой платы за пользование учебниками. 9-е - лунное затмение 27 июля (затмение за 1 минуту - тут). Потом повышение пенсионного возраста в России (мы, кстати, сравнивали пенсионные условия в Беларуси и России).

Искали информацию про резидентские выборы в России, изменение базовой величины (она, напоминаем, немного подросла, как и каждый год 1 января, и теперь составляет 24,50 рубля). И пятерка, которая вызвала наибольший интерес: нападение на колледж в Керчи, бой Нурмагомедова и Макгрегора, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» (так выглядел центр после пожара), зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и чемпионат мира по футболу в России.

Больше всего запросов, касающихся конкретных людей, касались бойца Хабиба Нурмагомедова, российского фрика Гогена Солнцева, то ли приехавшего, то ли не приехавшего работать в Брест Диего Марадоны, российского футболиста Артёма Дзюбы, артиста Alekseev, который в этом году представлял Беларусь на «Евровидении», российской фигуристки Алины Загитовой, певца Александра Серова, вратаря Игоря Акинфеева, хорватского футболиста Луки Модрича, получившего в этом году «Золотой мяч» и белорусской теннистистки Арины Соболенко.

Из тех, кто покинул нас в 2018-м году, больше всего читали про Иосифа Кобзона. На втором месте Олег Табаков. В десятку попали звезда КВН Марина Поплавская, погибшая в ДТП в Украине, американский рэпер XXXTentacion, Людмила Сенчина (послушайте пять ее легендарных песен в память об артистке), Николай Караченцов, Стивен Хокинг, Михаил Державин, Евгений Осин и шведский ди-джей Avicii.

В категорию «Новинки» попали почти только одни телефоны. Белорусы искали информацию про Huawei P20 Lite, пятую коллекцию «Бонстиков», Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei P Smart, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Redmi 6A, Xiaomi Mi Band 3, Huawei Honor 10 и Samsung Galaxy A6.

Что смотрели? Топ-10 из категории «Фильмы» выглядит так:

1. Мстители: Война бесконечности

2. Дэдпул 2

3. Движение вверх

4. Веном

5. Чёрная Пантера

6. Монстры на каникулах 3: Море зовёт

7. Я худею

8. Мир юрского периода 2

9. Тренер

10. Тихоокеанский рубеж 2

Сериалы в основном российские. «Мажор», «Полицейский с Рублёвки», «Домашний арест», «Молодёжка», «Гранд», «Ивановы-Ивановы», «Остров», «Кровавая барыня», «Улица», «Деффчонки».

Телешоу тоже: «Холостяк», «Замуж за Бузову», «Битва экстрасенсов», «Песни», «Танцы», «Пацанки», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «ДНК», Comedy Club и «Голос. Дети».

Категория «Игры»:

1. Far Cry 5

2. Fortnite

3. Kingdom Come: Deliverance

4. Sea of Thieves

5. Detroit: Become Human

6. Shadow of the Tomb Raider

7. Fallout 76

8. God of War

9. Jurassic World Evolution

10. Assassin’s Creed Odyssey

И, наконец, музыка. Результаты немного отличаются от данных Яндекс.Музыки, которая проанализировала, что белорусы слушали. Вот, какую музыку искали в поисковиках. Первое место - Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий». На втором месте украинские артисты Kazka — «Плакала». На третьем белорус Тима Белорусских и его «Мокрые кроссы». Дальше: Егор Крид и Филипп Киркоров — «Цвет настроения чёрный», Вадим Галыгин и «Ленинград» — «8 марта» (в топ по прослушиваниям не попала, зато попала в скандал).

Вадим Галыгин и гр. Ленинград - 8 Марта.

MATRANG — «Медуза», CYGO — Panda E, Артур Пирожков — «Чика», Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza и LOBODA — SuperSTAR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2018 году белорусы смотрели клип «8 марта», «вДудя» и все оттенки настроения Филиппа Киркорова. Google назвал самые популярные видео на YouTube (Читать и смотреть тут)