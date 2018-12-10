Волшебство не сработало: памятник Новому году в поместье Деда Мороза в пуще открывали под дождем

Дедушка Мороз поселился в заповедном лесу 15 лет назад. В честь такого события он пригласил к себе в гости не только детей и их родителей, но и своих коллег - Дедов Морозов со всей страны, а из России приехал Яранский Глинышек.

В пушу к белорусскому Деду Морозу приехало более 4 тысяч туристов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На большой праздник в поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще съехалось более 4 тысяч гостей. Кроме белорусов, это туристы из России, Польши, Литвы, Латвиии.

Дедушка Мороз и Снегурочка постарались развлечь юных гостей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Праздничную атмосферу старались создать помощники Дедушки Мороза - Снегурочка, Матушка Зима и ее дочери - Стужа, Метелица и Вьюга.

Правда, волшебникам не удалось повелевать погодой: почти весь день в пуще накрапывал дождь.

Природа оказалась невосприимчива к волшебству: вместо снега на празднике лил дождь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В скарбнице можно оставить свое письмо Деду Морозу и забрать от него подарочек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Хотя детям отсутствие снега не помешало испытать восторг от встречи со сказочными персонажами. Не утратив веру в волшебство, ребята загадывали желания возле каждой композиции - просили не только здоровья семье и подарков для себя, но и снега.

Первый в Беларуси памятник Новому году - возле него все загадывают желания.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кульминацией праздника стало открытие первого в стране памятного знака Новому году. Это циферблат, который показывает, что до Нового года осталось 2 минуты - этого времени хватит, чтобы вспомнить, что хорошего было в уходящем году и наметить планы на следующий.

Оркестр развлекал гостей бодрящей музыкой.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

С живым зубром так просто не сфотографируешься, а с зубром из огоньков - легко!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фаер шоу ознаменовало зажжение первых новогодних огней в поместье Деда Мороза.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ну и пусть дождь - все равно красиво!Фото: Виктор ДРАЧЕВ