Александр Лукашенко - президенту Судана: Чтобы почувствовать себя на севере, температуры в Минске достаточно

10 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Кстати, коллега Александра Лукашенко - бессменный руководитель Судана с 1989 года, на должности президента - с 1993 года и считается самым долгоправящим государственным лидером в Африке.

В этой стране, граничащей с Египтом, богатейшие нефтяные запасы, но с 1990 по 2017 год бывшая британская колония была под жесткими международными санкциями из-за гражданской войны. Она велась почти 30 лет из-за контроля над месторождениями нефти.

На встрече в формате «один на один» Лукашенко отметил, что визит в Минск в декабре из Хартума, где тридцатиградусная жара, - это «хороший экстрим».

- Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но, для того чтобы почувствовать себя на севере, температуры достаточно, - цитирует слова президента его пресс-служба. К слову, президент Судана отлично утеплился. Из самолета он вышел в теплой длинной шубе, а на официальных мероприятиях был в теплой жилетке, надетой под пиджак.

Александр Лукашенко вспомнил свой визит в Хартум в январе 2017 года.

- Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности, - напомнил президент.

- У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество, - заявил президент Судана. - Мы совместно с Беларусью можем много сделать.

КОНКРЕТНО

«Договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории»

В совместном заявлении после встречи президенты рассказали, что намерены расширить сотрудничество.

- К моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны в основном исполнить договоренности, которых мы достигли, - рассказал журналистам Александр Лукашенко, его цитирует belta.by. - Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки. Во-вторых, стороны намерены построить сельскохозяйственный комплекс для производства молока и мяса в Судане. В-третьих, планируется организовать тепличный комплекс по белорусским технологиям для выращивания овощей и рассады в закрытом грунте. В-четвертых, мы должны начать добычу золота на территории Судана белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами.

Также Александр Лукашенко отметил, что успешно реализуются поручения президентов, касающиеся добычи золота. И поблагодарил за второе месторождение.

- С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота, - подчеркнул белорусский президент.

Стороны договорились организовать совместные сборочные предприятия и сельхозкомплексы полного цикла. Во время переговоров Омар Хасан Ахмед аль-Башир решил отменить налог на произведенную технику для совместного предприятия. В Судане будут делать тракторы BELARUS, грузовики МАЗ и технику «Гомсельмаш».

КСТАТИ

Президент Судана прилетел в Беларусь на роскошном vip-самолете. Снаружи - обычный «Аэробус», но внутри - комфорт и роскошь! Самолет арендовали в Азербайджане у авиакомпании, которая занимается бизнес-перевозками. Сперва самолет 5,5 часа летел из Баку за президентом в столицу Судана город Хартум. Еще пять часов длился перелет из Хартума в Минск. Обратно будет точно так же.

На этом самолете глава Судана прилетел в Беларусь. Фото: flycolumbus.livejournal.com

В vip-салоне самолета всего 12 мест. Тут установлено несколько диванов и два сервированных обеденных стола - как в ресторане. В середине салона - спальня с отдельным санузлом, с душевой кабиной. В задней части находится еще 20 мест в бизнес-классе - для сопровождающих. В самом хвосте расположена кухня.