Сказки оживают: Алиса из книг Льюиса Кэрролла возвращается

Книжные полки тысяч белорусов этим летом пополнились необычным изданием книги «Алиса в Стране Чудес» английского писателя Льюиса Кэрролла. Любимая сказка почти в буквальном смысле слова получила новую жизнь благодаря оживающим иллюстрациям художницы Евгении Гапчинской. Посмотреть «мультик» на страницах книги можно было с помощью бесплатного мобильного приложения WONDERLAND-AR.

Белая и Черная королевы представили новую книгу.

Книга настолько понравилась покупателям гипермаркетов «Евроопт» и онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» по всей стране, что ее продажи превзошли все ожидания организаторов акции. Посетители сети приобретали волшебную книгу и для себя, и даже для друзей и родственников, проживающих за границей. А социальные сети наполнили фото и видео, демонстрирующие завораживающие возможности книжки с дополненной реальностью.

И вот, Алиса из сказок Льюиса Кэрролла вернулась в «Евроопт» и приглашает всех маленьких и взрослых покупателей на этот раз в волшебный мир Зазеркалья.

С 10 декабря по 6 января абсолютно во всех магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», включая расположенные в сельской местности, а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» в продаже доступна книга Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями художницы Евгении Гапчинской.

10 декабря, в день старта акции «Сказки оживают в «Евроопт», в Гобеленовом зале Республиканского дворца культуры профсоюзов была презентована книга «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Вторая книжка с приключениями Алисы содержит уже в два раза больше живых картинок!

Новая книга о приключениях Алисы уже на полках "Евроопта".

Первыми оценить возможности волшебной книги были приглашены известные белорусские блогеры, активные родители и их дети, а также воспитанники детских шахматных школ Минска. Напомним, мир Зазеркалья, куда попала сказочная Алиса, представляет собой большую шахматную доску, где живут всевозможные белые и черные шахматные фигуры: от королей до пешек.

В самом начале презентации гости насладились театрализованной хореографической постановкой с участием белой и черной шахматных королев, пешек и, конечно же, Алисы. После этого приглашенным была продемонстрирована видеоинструкция о возможностях книги «Алиса в Зазеркалье».

Не обошлось и без специальных гостей! Презентацию акции «Сказки оживают в «Евроопт» посетила женский международный гроссмейстер, чемпионка Беларуси по шахматам 2015 года, многократная участница Всемирной шахматной Олимпиады и Европейских шахматных первенств Ланита Стецко.

В завершении презентации спортсменка провела сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками минских шахматных школ.

Чемпионка Беларуси по шахматам 2015 года Ланита Стецко провела сеанс одновременной игры в шахматы с детьми.

И пусть реальная игра в шахматы - с настоящей доской, фигурами и весьма замысловатой логикой - привычное дело для юных спортсменов, книга «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями не могла не впечатлить ребят!

Маленькие читатели с интересом погрузились в мир сказки.

- «Евроопт» всегда старается идти навстречу мечтам своих маленьких друзей и их родителей и не перестает удивлять. Книга с дополненной реальностью дает прекрасную возможность объединиться взрослым и малышам за чтением и при этом использовать обожаемые детьми гаджеты. К тому же мы надеемся, что придадим импульс интереса к игре в шахматы: в 2022 году наша страна готовится принять шахматную Олимпиаду, - подчеркнул руководитель пресс-службы сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

БУДЬ В КУРСЕ

Уже на этой неделе и до конца декабря Алиса посетит все областные центры Беларуси, где маленьких шахматистов будет ожидать встреча со сказочными героями и шахматные мастер-классы от именитых белорусских спортсменов.

Мероприятия состоятся в гипермаркетах «Евроопт» по адресам:

12 декабря, г. Брест, Варшавское шоссе, 11;

14 декабря г. Могилев, ул. Гагарина, 79;

17 декабря, г. Гомель, ул. Хатаевича, 9;

19 декабря, г. Витебск, пр-т Московский, 130-1;

21 декабря г. Гродно, ул. Дубко, 17.

Начало мастер классов в 15.00.

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