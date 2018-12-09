Смайлик придумал американец Харли Болл, а красивую и здоровую улыбку - SILCA

Эту улыбку знает весь мир

- Вы знали, что у улыбки есть собственный праздник? - с ходу заинтриговала ведущая ребят, которые собрались радоваться и улыбаться в пресс-центре «Комсомолки». К слову, все счастливчики - участники фотоконкурса «Улыбка для мамы». - Да-да, не удивляйтесь, уже 19 лет 5 октября люди во всем мире отмечают День улыбки. Октябрь - середина осени. Время, когда многие начинают хандрить. Так вот День улыбки - это еще и день борьбы с хандрой.

- А то, что у улыбки есть еще и свой официальный знак, вы знаете?

- Да-а-а! - хором выкрикивает ребятня и называет тот самый значок улыбки, который понимают люди во всем мире: - Смайлик!

На встречу с ребятами пришла ведущая телеканала ОНТ Наталья НемогайФото: Павел МАРТИНЧИК

- Точно, этот значок в 1963 году придумал талантливый американский художник Харли Болл. К нему обратилась одна страховая компания и сделала заказ на изготовление символа для рекламной акции. И хотя смайлик как торговую марку дизайнер так и не зарегистрировал, а за свое изобретение заработал всего 45 долларов, в 1999 году он придумал тот самый Международный день улыбки - World Smile Day, «посвященный хорошему настроению и добрым делам».

Как раз с этой целью на встречу с ребятами пришла ведущая телеканала ОНТ Наталья Немогай, идеальная улыбка которой - ее визитная карточка.

А так, по мнению наших юных экспертов, выглядит самая красивая улыбка на свете.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Узнать о здоровье можно по… деснам

- А вы знали, что улыбка может рассказать не только о дружелюбном настроении собеседника, но и о его здоровье, - обратилась к ребятам Наталья. - Медики говорят, что здоровые десны и вся слизистая оболочка должны быть розовыми. Белые и бледные десны - симптом анемии (малокровие). Десны бледнеют, если в организме снижается уровень гемоглобина и количество эритроцитов становится ниже нормы. При подозрении на анемию нужно обратиться к врачу и включить в свой рацион богатые железом продукты. Прежде всего - печень и красное мясо.

- А если десны слишком красные? - послышался вопрос маленькой Ани.

- Красные десны - первый признак воспаления и сигнал того, что в организм закралась инфекция. А причина тому чаще всего стара как мир - запущенный кариес.

Ребята продемонстрировали тот самый значок улыбкиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Ошибочно считать, что зубы детям можно чистить не каждый день, потому что им на смену придут постоянные. За молочными, как и коренными, ухаживать нужно полноценно. Это и есть залог красивой и здоровой улыбки. На то, какими будут постоянные зубы, влияет ваше отношение к своим молочным, - советует Наталья Немогай.

Кстати, чтобы процесс ухода за зубами был увлекательным, вкусным и комфортным, компания SILCA производит специальную линейку детских зубных щеток и целую серию детской зубной пасты SILCA Putzi - приятную и сладкую на вкус, в красочной мини-тубе. Рецептура этой зубной пасты была разработана специально для неокрепшей детской эмали. Так, чтобы средство очень бережно ухаживало за ротовой полостью ребенка и его молочными зубами. Зубная паста SILCA безопасна для эмали, потому что в ее состав входят мягкие абразивы. Все активные компоненты в ней тщательно сбалансированы, что и обеспечивает ей высокое немецкое качество.

Все участники получили подарки от SILCA и «Комсомолки».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Топ-10 советов для здоровых детских зубов

Мы попросили экспертов SILCA дать нужные рекомендации по уходу за первыми зубками ребенка.

1. Ухаживать за молочными зубами надо с момента их появления. Помните: детям не подходят зубные пасты для взрослых или для всей семьи, если ребенку меньше 14 лет. Подсказка: специалисты немецкой компании DENTAL-Kosmetik GmbH разработали серию детских зубных паст SILCA Putzi в красочной упаковке с симпатичными динозавриками. Паста сладкая на вкус и разработана специально для неокрепшей эмали.

2. Зубная щетка должна быть чистой и подходить зубкам по жесткости. К примеру, в детской линейке зубных щеток SILCA - маленькая головка и мягкая щетина, которая бережно ухаживает за молочными зубками. При производстве волокна используется закругленная щетина, не травмирующая десны и не царапающая зубы. Специально для малышей щетки сделали с изображениями забавных зверят, а на упаковке разместили подсказку для взрослых о том, как правильно выбрать щетку для малыша: от 1 до 6 лет, от 3 до 9 лет, есть от 6 до 12 лет, от 2 до 7 и от 2 до 10. Щетку меняем раз в сезон!

3. Чистить зубы нужно два раза в день: утром и перед сном, после еды - полоскать рот теплой водой. Детям с 7 лет - ополаскивателями для полости рта, которые также представлены в линейке продукции ТМ SILCA. Они укрепляют десны, убивают бактерии и отбеливают зубы.

4. Верхние зубы надо чистить движениями сверху вниз, нижние - снизу вверх. Снаружи и изнутри. Жевательную поверхность зубов лучше чистить круговыми движениями. Весь процесс должен занимать не менее трех минут.

5. Зубную пасту глотать нельзя, особенно зубную пасту для взрослых. Большая концентрация фтора, которая содержится во фторсодержащей зубной пасте, может вызвать раздражение желудка. Поэтому специалисты SILCA производят специальную линейку для деток - в зубной пасте «SILCA Putzi банан» или «SILCAMED Детская BABY 0+» фтора вообще нет. То есть они безопасны даже при проглатывании, поэтому идеально подходят для обучения чистке зубов самых маленьких. А вот в пастах для детей постарше, к примеру «SILCA Putzi Клубничная» или «Апельсин», фтор уже содержится. Без него тоже никак, ведь это важный элемент профилактики кариеса, но концентрация фтора там снижена до оптимального для детских зубов уровня.

6. Сразу после холодной пищи не ешьте горячую, и наоборот. В зубах от этого будут образовываться трещины.

7. Заметили на зубах у ребенка пятнышки различной формы и цвета? Ребенок жалуется на боль в зубе или жует на одну сторону? Сразу обращайтесь к стоматологу! На ранней стадии кариес молочных зубов вылечить легко. При этом даже при небольшой дырочке внешне внутри молочный зуб может быть абсолютно разрушенным.

8. Лечить или удалять молочные зубы, пораженные кариесом? Однозначно лечить! Раннее удаление молочных зубов ведет к нарушениям зубочелюстной системы ребенка и вызывает затруднение прорезывания основного зуба. При удалении молочного соседние зубки начинают сдвигаться и заполнять пустое пространство. В результате постоянный зуб может прорезаться не на своем месте.

9. Если постоянный зуб уже прорезался, а молочный еще держится, проконсультируйтесь у стоматолога. Скорее всего, молочный зуб придется удалить.

10. Посещайте с ребенком стоматолога один раз в полгода начиная примерно с 1 года.