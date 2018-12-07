2018-12-07T12:20:10+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные 8 и 9 декабря в Минске: бесплатный Солодуха, бал и ярмарки

Семь вариантов, где бесплатно и за небольшие деньги провести свободное время
Диана ВОЛЫНЕЦ
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8 декабря состоится концерт Александра Солодухи8 декабря состоится концерт Александра СолодухиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- В субботу, 8 декабря, в торговом центре «Аутлето» (пр. Жукова, 44) в 14.00 состоится концерт Александра Солодухи (2-й этаж, павильон II-18). После него начнется рождественская вечеринка, куда тоже смогут попасть все желающие. В программе - шоу дымовых колец, сказочный аквагрим, творческая мастерская по изготовлению елочных игрушек. Вход свободный.

- Во Дворце детей и молодежи 8 января с 12.00 до 16.00 – Инклюзивный бал, в котором примут участие в первую очередь люди с ограниченными возможностями, а также волонтеры. В программе: мастер-классы по классическим, народным и эстрадным танцам, декупажу, оригами, рисованию хной, а также выступления артистов цирка. На празднике выступят девушки из белорусской команды по спортивным танцам на колясках, которые недавно на чемпионате Европы завоевали пять медалей, из них три золотые. Дресс-код – наряд бальный, карнавальный костюм. Вход свободный.

- Фестиваль польских фильмов «Висла» организуют в кинотеатре «Центральный». В субботу 8 декабря в 14.00 здесь покажут «Планету синглов» - историю о жизни скромной учительницы, которая ищет себе жениха на сайтах знакомств. А в 19.00 можно посмотреть психологический триллер «Я - убийца». В воскресенье 9 декабря в 13.00 - романтическая комедия «Любовь на подиуме». Деревенская девушка Юлька хочет найти свое счастье в Варшаве и попадает в мир большой моды. Вход на все сеансы по бесплатным билетам, которые можно получить в кинотеатре за час до начала фильма.

- К столетию со дня рождения гения шведского кинематографа Ингмара Бергмана посольство Швеции в Беларуси проводит бесплатную выставку «Ингмар Бергман и его наследие в моде и искусстве». Здесь можно увидеть фотографии, видеоинсталляции и одежду «бергмановского» стиля, послушать лекции киноведов и искусствоведов. А молодые белорусские дизайнеры, вдохновленные творчеством знаменитого шведа, представят на ваш суд свои модные коллекции. Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье с 11.00 до 20.00 на втором этаже Дворца искусства (галерея «Арт-Беларусь», ул. Козлова, 3).

- 9 декабря в Литературном музее Максима Богдановича (ул. М. Богдановича, 7а) будут праздновать 127-й день рождения знаменитого поэта. В праздничном концерте примет участие Народный литературный театр «Живое слово», белорусские барды, музыканты и поэты. Концерт начнется в 15.00, вход свободный.

- Вместе с самыми маленькими идем на премьеру фильма «Щелкунчик и четыре королевства». Клара получает на Рождество волшебный ключ, который открывает ей дверь в другой мир. Но армия Мышиного Короля совершенно не рада непрошеным гостям. Стоимость билетов в минских кинотеатрах - от 5,5 рубля. Для взрослой публики - фильм «Робин Гуд: Начало». Очередная киноистория о всемирно известном благородном разбойнике Робине Локсли, который решает спасти Англию от коррупции и организовывает массовую революцию. Стоимость билетов в кинотеатрах - от 4 рублей.

- В предстоящие субботу и воскресенье в «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) c 13.00 до 18.00 пройдет большая рождественская ярмарка. Будут здесь подарки ручной работы, корты с едой, глинтвейн, развлекательные зоны и, конечно же, большая праздничная елка!

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