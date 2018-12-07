2018-12-07T13:51:55+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Документальное кино в эпоху постправды». Встреча с режиссером Сергеем Мирошниченко

В Беларусь по приглашению Международного медиаклуба «Формат А-3» приезжает один из крупнейших российских режиссеров-документалистов, сценарист, продюсер, руководитель мастерской ВГИК, профессор, лауреат Государственной премии РФ Сергей Мирошниченко
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Фото: NovostiVolgograda.ruФото: NovostiVolgograda.ru
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Современные режиссеры-документалисты, по мнению кинокритиков, выработали свой подход к разговору со зрителем - через использование настоящих историй, свидетельств прошлого, дневников, путевых записей, полевых исследования, через интервью и персональный взгляд на историю. Слушатели узнают, как Сергей Мирошниченко в эпоху, когда все говорят о постправде и перепостмодернизме, выстраивает свое повествование и диалог поколений.

На счету гостя клуба полтора десятка документальных картин, отмеченных различными наградами. В российскую кинодокументалистику он привнес свое особое видение, и его работы, такие, как «Река жизни», «Слово», «Рожденные в СССР», «Сумерки богов», «Земное и Небесное», уже давно стали новым эталоном мастерства и профессионализма в жанре неигрового кино. Благодаря предельной честности и порядочности автора, его ленты немедленно завоевывают зрительскую любовь.

Недавно на экраны вышел документальный фильм Сергея Мирошниченко «Дно», посвященный событиям февраля 1917 года. Название картины заимствовано у железнодорожной станции, близ которой последний российский император отрекся от престола. Именно эта картина, по мнению критиков, - один из примеров удачного сочетания традиционного реализма и художественных приемов в документальном кино. В ленте актеры рассказывают о событиях Февральской революции. Но это сделано так, словно ее создатели записывают комментарии людей, живших век назад.

- И поэтому, если мне удастся через тот сложный материал, на котором построена картина, создать у зрителя ощущение, что изменять присяге, дружбе, родине, вере - нельзя, это, наверное, будет моей самой главной удачей, - заключает автор.

Режиссер предлагает белорусским зрителям поговорить о человеке, делающем свой выбор в критический момент истории.

- Момент, в котором, как думают одни, создается нечто принципиально новое и дающее надежду или, как думают другие, происходит катастрофа и бездумно рушится все то, на чем держалась жизнь, - уточняет Сергей Мирошниченко.

ГДЕ И КОГДА

Встреча с Сергеем Мирошниченко состоится 11 декабря в БГУ в 17.00 (конференц-зал, ул. Кальварийская, 9). В Гродно встреча пройдет 12 декабря в 15.00 в конференц-зале Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (ул. Ожешко, 22)

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация по телефонам: +375 17 327 18 54, +375 29 630 02 27.

А также по e-mail: best_format_a3@mail.ru

СПРАВКА «КП»

Сергей Мирошниченко - обладатель множества российских и международных премий, в том числе Приза Американской Телеакадемии «Эмми», главного приза за «Лучший документальный фильм» в г. Оберхаузен (Германия), приза Британской Королевской телевизионной Академии за «Лучший документальный фильм». Имеет в своей копилке три приза Национальной кинематографической премии «Ника», «Тэффи-2003» и две статуэтки «Тэффи-2011», два приза Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» и мн. др.

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