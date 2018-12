В 2018 году белорусы смотрели клип «8 марта», «вДудя» и все оттенки настроения Филиппа Киркорова

Конец года – время подводить итоги. В том числе и того, что мы смотрели в интернете. Google собрал топ-10 самых популярных видео в разных категориях.

Выяснилось, что больше всего просмотров за целый год в Беларуси набрал клип Вадима Галыгина «8 Марта». Видео, в котором снялись Сергей Шнуров, Анатолий Ярмоленко и Лариса Грибалева, вышло прямо перед женским днем и наделало невероятно много шума. Кому-то клип очень понравился, кому-то ужасно нет – ссор и обид было не меньше, чем восхищений. Тем не менее, у клипа больше 16 миллионов просмотров.

На второе место попало видео «Руки Мыть Нужно Каждый День» - развивающие мультфильмы и песни для детей. На третье – «Извинение за Ibiza»: это пародия, которую сняли Филипп Киркоров и Николай Басков, чтобы извиниться за клип, в котором они перемазались фекалиями.

Еще белорусы смотрели юмористические ролики («Вики Шоу», «Дизель шоу: Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье») и выпуск шоу «Лучше всех» с Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Демисом Карибидисом. Конечно, в рейтинг попали «Фиксики» (главные зрители – дети, это факт).

А также:

- интервью ведущей передачи «Орел и Решка» Насти Ивлеевой журналисту Юрию Дудю,

- трогательное исполнение песни Derniere Danse 14-летней Дианой Анкудиновой из Тольятти на шоу «Ты супер!»,

- выпуск «Лиги плохих шуток», где в ужасном юморе сражались Гарик Харламов и Филипп Киркоров.

Десятку самых популярных клипов в основном сформировали три артиста. Первое место – «Цвет настроения черный» Егора Крида и Филиппа Киркорова (оригинальный клип Киркорова «Цвет настроения синий» на четвертом месте). Второе – «Чика» Артура Пирожкова.

Третье – вирусный клип-танец Skibidi от российской группы Little Big, их же песня Faradenza на седьмом месте.

Егор Крид попал в рейтинг еще два раза: на пятом месте его «Миллион алых роз», а на шестом – «Гучи», дуэт с Тимати.

Также белорусским зрителям понравился клип Светланы Лободы «Парень», «Медуза» Матранга и KAZKA – «Плакала».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что смотрели в мире?

Первое место и 53 миллиона просмотров у модели Кайли Дженнер, которая записала 11-минутный ролик «Моей дочери», где рассказала подробности интригующей всех беременности и рождения крошки Сторми. Смотрели, как Уилл Смит выпрыгнул в день своего 50-летия из вертолета в Большой Каньон.

