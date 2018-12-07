Ольга Завадская добивается установки пандуса: «Дома с трудом на ходунках передвигаюсь, а ступеньки – вообще стресс!»

«Иногда даже не встаю. Cяду в кресло, включу телевизор - и сижу до вечера»

Для Ольги Григорьевны последние два года стали очередным серьезным испытанием. У нее обнаружили рак, начались бесконечные обследования, облучение, химиотерапия… В итоге женщина оказалась в инвалидной коляске.

- Мне тяжело ходить, отказывают ноги. Не могу обходиться без посторонней помощи, - говорит Ольга Григорьевна. - Дома с трудом передвигаюсь на ходунках, бывают головокружения. Иногда муж приготовит все, а я сяду в кресло, включу телевизор или компьютер, так и сижу до вечера. Забор крови, кардиограмму на дому делают.

Ольга Григорьвна передвигается по ступенькам на ходункахФото: Павел МАРТИНЧИК

Мы встретились с Ольгой Григорьевной у ее подъезда на улице Горецкого, когда они с мужем Сергеем Александровичем возвращались из Минского онкодиспансера. Туда ей нужно ездить каждые три недели. Пожилая женщина живет на втором этаже, в подъезде нет ни пандуса, ни подъемника. Спуститься по ступенькам она может только на ходунках, вооружившись помощью мужа и терпением.

- Безбарьерная среда, - иронизирует Ольга Завадская. - К этому дню я морально готовлюсь заранее, ведь на улицу выхожу, только когда еду на процедуры. Одеваться помогает муж, на ходунках иду к лифту, спускаюсь на первый этаж. Самое сложное - ступеньки в подъезде и на улице. Муж поддерживает, а я потихоньку передвигаюсь с одной на другую. Это много времени, стресс и нервы.

Подниматься по лестнице женщине помогает мужФото: Павел МАРТИНЧИК

«Я оптимист, но не думаю, что при моей жизни поставят пандус»

На выходе из подъезда - специальный съезд, который есть чуть ли не в каждом доме. Но для инвалидных колясок он не подходит.

- У моей коляски колеса шире. Да и спуск крутой, съезжать страшно. Так что и по лестнице я на ходунках перемещаюсь. Проблема и в том, что нет перил. Я уже и падала, лоб расшибла, плечи вывихнула, - вспоминает Ольга Григорьевна. - Из лестницы на уличном крыльце торчала арматура, как-то я зацепилась брюками - чуть не упала. Обратилась в отдел соцзащиты Фрунзенского района. Обещали разобраться, в итоге приехали рабочие с ведром раствора, замазали поверхность, но она все равно не ровная. Все очень непродуманно и неудобно! Вся Европа живет с пандусами, даже в автобусах они есть.

Каждые три недели Ольге Григорьевне нужно на процедуры и обследование в Минский онкодиспансер, и всегда это проблема.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга Григорьевна написала письмо в администрацию Фрунзенского района с просьбой установить у подъезда пандус. Там было указано, что в доме требуется установка пандуса у подъезда и электроподъемника внутри, но будут ли на это деньги - непонятно.

- Я понимаю, что ставить для одной меня подъемник - дорого, да и проход слишком узкий. Хотя бы пандус. Написала чиновникам, мне ответили, что подъезд будет внесен в план, но решение пока не принято. Все упирается в бюджет, - говорит женщина. - Я оптимист, но не думаю, что при моей жизни сделается. Однако хочется поднять эту проблему, я ведь не одна такая. Сколько в Беларуси людей, которые не могут просто выйти из дома подышать свежим воздухом только потому, что в их доме нет пандуса!

Женщина говорит, что спуск на лестнице у подъезда очень крутойФото: Павел МАРТИНЧИК

ОФИЦИАЛЬНО

«Установка пандуса стоит от 10 до 50 тысяч рублей, обычно на это выделяют деньги»

В администрации Фрунзенского района говорят, что пандус и электроподъемник в подъезде Ольги Григорьевны действительно могут установить.

- Мы рассматриваем такую возможность. Начали прорабатывать этот вопрос, делать замеры планировки подъезда. Предварительно можно сказать, что он подходит для того, чтобы установить пандус и подъемник, мы действуем комплексно. Дом включен в план мероприятий на 2019 год. Информацию направили в Мингорисполком и Мингорсовет, где принимается решение о выделении денег. Исход будет известен в январе-феврале 2019 года. Как правило, на такое выделяются деньги, - объясняет первый замглавы администрации Денис Драпей. - Как только средства будут выделены, начнется разработка проектно-сметной документации. Затем проводим торги на установку и приступаем к работам. Обычно все эти процедуры занимают около года. Например, в 2018 году устанавливали подъемники для людей, которые обращались в 2016 и 2017 годах.

- Можно ли ускорить процесс, если люди сами готовы будут заплатить за пандус?

- Установка пандуса в любом случае согласовывается с администрацией. Разрабатывается документация, выдается разрешение, после чего начинаются работы. Установка пандуса и подъемника стоит от 10 до 70 тысяч рублей.

Власти говорят, что пандус и электроподъемник в подъезде Ольги Георгиевны действительно могут установить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для создания безбарьерной среды есть и альтернативные решения.

- У нас проводятся работы: понижение бортов на дороге и во дворах, установка пандусов и подъемников. При установке подъемников, например, нужно изменять ширину эвакуационного пути, переносить перила и ручки, перестраивать целое крыльцо. В то время как в Европе уже не переделывают дома, а переселяют людей в адаптированные жилые помещения. У нас такие случаи единичны, - объясняет Денис Драпей. - Есть альтернативы: например, недавно одна организация приобрела для жителя инвалидную коляску на гусеницах. На ней легко передвигаться и по земле, и по ступенькам. Мы вместе с администрацией Мингорсовета направили соответствующее ходатайство в Минтруда и соцзащиты. Можно было бы обеспечивать людей такими колясками вместо того, чтобы перестраивать подъезд.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ассоциация инвалидов-колясочников:

«Добиться установки пандуса и подъемника - настоящий подвиг!»

- Есть закон о социальной защите инвалидов, где прописано, что приспособление жилых помещений для инвалидов осуществляется местными исполкомами за счет бюджета. Никаких двойных трактовок. Но, к сожалению, это проблема. Добиться установки пандуса и подъемника - настоящий подвиг! - говорит председатель Ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. - К нам постоянно обращаются люди по этим вопросам. От властей они слышат, мол, мы не можем поставить пандус за 10 тысяч рублей - нет денег. В Минске ситуация лучше, так как бюджеты больше, за кольцевой совсем беда. Мы советуем реагировать на бездействие чиновников через суд, ведь это касается жизни человека. Но почему-то граждане обращаться в суд не хотят… Сейчас создается новый закон, наша организация и другие принимали участие в его составлении. Были предложения, например, конкретизировать сроки установки пандусов и подъемников. Или переселять людей с инвалидностью в дома с безбарьерной средой, то есть чтобы был обмен квартирами. Но мы не уверены, что законодатели примут наши предложения.

КАК НУЖНО?

С 2013 года внесены изменения в строительные нормативы: в новом строящемся доме должны быть пандусы снаружи, подъемники. В старых домах их обязаны оборудовать местные органы власти либо при реконструкции дома, либо по обращениям граждан. Обращаться с заявлением можно в ЖЭС, районную администрацию, к городским властям.