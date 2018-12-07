На поклон к Святой Смерти

Постоянные зрители «Белорусского времечка» удивлялись, куда делся из эфира «Беларусь 1» Владимир Богдан. Оказывается, он со своей женой актрисой Алесей Лесниковой отправились в путешествие через Атлантику.

Местные жители обожают, когда с ними фотографируются туристы. Фото: личный архив

- У нас в семье все обожают ужасные сказки типа «Семейки Аддамс». Могу пересматривать бесконечно фильмы Родригеса, - говорит Володя. - Все это как паззл сложилось в мечту однажды побывать в Мексике. Мы не планировали лететь прямо сейчас, но вдруг обнаружил, что близится День мертвых - праздник, который нельзя пропустить! Поэтому неожиданно даже для себя собрались и полетели. У нас турфирмы отправляют в Мексику в основном в курортный Канкун, а нам это показалось скучным. Задача была другая - поездить по стране, посмотреть, как живут обычные мексиканцы.

Рональд МакДональд также отмечает в Мексике День мертвых. Фото: личный архив

В День мертвых по всей стране в эти дни проходят гулянья и парады. Дети надевают костюмы, за которые им дарят конфетки. Им нравится, если ты с ними фотографируешься - значит, костюм получился хороший. Многие люди разрисовывают себя под Калавера Катрина («калавера» переводится как «череп». - Авт.).

Местные жители выставляют алтари с фотографиями своих умерших предков, украшенные цветами, всевозможные инсталляции с черепами. Весь город расцветает. Даже дорожки перед домом посыпают цветами, чтобы мертвые могли прийти к ним домой. В первый день ждут умерших детей, а во второй день - взрослых.

Дети наряжаются и ждут от взрослых подарки за свои костюмы. Фото: личный архив

Звучит шокирующе, но такое своеобразное у них отношение к смерти. Дело в том, что в Мексике сильна преемственность поколений. Это заметно даже по сериалам, где герои живут вместе с бабушками, прабабушками под одной крышей. Хоронят членов семьи также в одном месте, а об умерших вспоминают с радостью. Молодой мексиканец может привести свою новую девушку на кладбище, познакомить с предками. Могилы похожи на разноцветные шкафчики-склепы. Причем в конце праздника они могут достать останки своих предков, почистить кости и взять их на денек домой. Если потомки не в состоянии платить аренду за кладбище, останки могут вообще забрать и сложить в общее семейное захоронение. Мы все это видели своими глазами! Надо признать, что днем кладбище выглядит мрачнее, чем ночью на День мертвых, когда везде горят свечи и ходят живые люди.

Мексиканские школьники. Фото: личный архив

Во время празднований Дня мертвых. Фото: личный архив

Самый популярный персонаж на Дне мертвых - Калавера Катрина. Фото: личный архив

- Логично, что после кладбища мы отправились на рынок ведьм Сонора, который находится в историческом центре Мехико, - подключилась к разговору Алеся. - Появился он как обычный городской, но со временем превратился в место, где торгуют амулетами, куклами вуду и всякими животными (живыми и не очень), вероятно, для жертвоприношений. Очень много продается всяких снадобий для увеличения мужской силы, женской привлекательности. Причем, что интересно - это рынок для местных. Туристов, кроме нас, там не было.

Могилы мексиканцев напоминают разноцветные домики. Фото: личный архив

Если предки не могут платить аренду за место на кладбище, останки могут запросто вынуть и забрать домой. Фото: личный архив

- Опасно ли в таких нетуристических местах ходить по улицам?

- Смотря где. Одно из мест, где я обязательно хотел побывать, - храм Святой Смерти, - говорит Володя. - Начитался еще перед поездкой о том, что есть четыре таких храма, которые располагаются в довольно криминальных районах. Мы хотели было понадеяться на везение. Но на подходе нас остановил даже водитель проезжавшего мимо такси и сказал: «не ходите туда, это опасно». Стоявший неподалеку полицейский подтвердил: да, там грабят, не церемонясь, наставляют на тебя пистолет. Я решил оставить Алесю рядом с полицейским, отдал ей все вещи, деньги и отправился налегке. Надеялся, что немного похож на местного, да и татуировка у меня мексиканская.

Полицейских в Мексике много, и они очень воинственные. Фото: личный архив

- И вот смотрю я, как от меня удаляется Володя по улице, а в голове песня «уходили добровольцы на гражданскую войну». И понимаю, что мы даже не договорились, сколько мне ждать. А вдруг два дня? - смеется Алеся.

- Культ Святой Смерти появился в Мексике недавно и существует параллельно католичеству. Святая Смерть выглядит как скелет в черном балахоне, ей молятся люди, которым порой уже не на что надеяться. Существует легенда, что люди раньше были бессмертными, но очень устали и попросили бога, чтобы он выбрал женщину, которая будет решать, кто сможет уйти из этого мира. Он дотронулся до избранницы, и от нее остался только скелет. Так появилась Святая Смерть. Очень интересны обряды поклонения ей - ты общаешься с ней на равных, ей не надо денег и подношений. Можно просто покурить, стоя рядом с ней, пускать на нее дым. Или открыть бутылку алкоголя и выпить вместе с ней. Вот это я и хотел увидеть своими глазами. Во время, когда я пришел в эту церковь, не было службы, но какой-то зататуированный криминальный авторитет привел свою семью. Я сел рядом, они были не против. Но фотографировать все же не решился.

Это сейчас у меня такое пацанское хвастовство, кураж. А тогда было страшновато. Наши гиды признавались, что боятся туда соваться. Рассказывали, что как-то приезжали цыгане из России, и им долго не могли найти сопровождающего к Святой Смерти.

На День мертвых на улицах ярко и празднично. Фото: личный архив

В стране с десяток крупных наркокартелей, которые разделили между собой территорию и сферы влияния. Например, в Мехико звук полицейской сирены по вечерам не стихает. А накануне нашего визита на площадь Гарибальди там был убит лидер подросткового картеля (есть и такой). Поэтому через каждые сто метров там стояло по полицейскому с автоматом и пальцем на спусковом крючке. В общем, напряженность чувствовалась небезосновательно. Но ведь мы ради этого и ехали - нервы пощекотать.

- А я мечтала попасть на маленькую улочку рядом с площадью Гарибальди, где выступают мариачи. Вечером они выходят на улицу в своих костюмах, в шляпах и с гитарами и играют за символические деньги, - говорит Алеся.

Алеся и Владимир всегда мечтали побывать в Мексике. Фото: личный архив

- Это невероятное впечатление, - согласен Вова. - Я поначалу стеснялся: ну как они будут играть для меня? Но на самом деле это радостно. Мы сидели вместе с мексиканцами, те подпевали мариачи - и вместе создавали праздник. На стенах кафе были развешаны портреты музыкантов. Для них очень важно, что они поют те же песни, что и их предки 100 лет назад.

Сомбреро является одним из символов Мексики

Нас иногда называли гринго, и это не очень хорошо. Но объяснять, что мы не американцы бесполезно - все равно они не знают, где Беларусь.

Мексика - транзитная страна для беженцев, которые хотят попасть в США. Огромными группами они передвигаются по дорогам страны, держа в руках флаг Гондураса. Как пересекают границу? Очень просто! Мы потратили25 песо ($1), чтобы на лодке переплыть реку с крокодилами и оказаться в Гватемале, выпить там пива и вернуться назад. Никакой границы, никаких пограничников.

- На чем вы еще передвигались?

- Во время больших переездов - на автобусе. На короткие расстояния - на метро. В Мехико живет 20 миллионов человек, и пробки там хуже, чем в Москве. Так что даже в метро в час пик там настоящий треш. Все держат свои вещи спереди, даже местные. Есть отдельные вагоны для женщин и детей, полицейский с автоматом сортирует пассажиров. Меня не пустили в этот вагон, даже несмотря на то, что я турист.

- Большая часть населения не умеет читать, поэтому в метро у них наряду с надписями есть ассоциативные картинки, которые помогают ориентироваться: яблочко, стрела, башенка, кузнечик, - говорит Алеся.

В пирамидах майя 364 ступени - по количеству дней в году. Широкие крутые лестницы поделены на 18 пролетов, каждый из которых соответствует месяцу года (в календаре майя было 18 месяцев). Фото: личный архив

- В Мексике часто бастуют, - продолжает Владимир. - Могут перегородить дорогу и устроить сумасшедшую пробку. Нередко заканчиваются такие выступления перестрелкой. Мы едва не попали в трехдневную пробку из-за забастовки учителей. Выбраться из нее было бы невозможно, потому что встречная полоса отгорожена. К счастью, нашего водителя предупредили за пару километров, и он свернул в деревню. Но и там нас ждали сюрпризы - местные натягивали веревку и требовали платы. В основном в таких пикетах с улыбками стояли мамы и дети. Ладно бы один раз - но через километр новый пикет. Приходилось платить. Мы хоть разглядели, как они живут в деревнях: дверей в домах, как правило, нет, спят они в гамаках - амако. Это еще испанские завоеватели когда-то привезли и показали их. Кстати, они довольно комфортные.

На трассах довольно часто можно встретить большие машины с приваренными шипами на колесах. Когда мы спросили зачем, водитель объяснил, что, когда две машины пытаются зажать его с двух сторон, он начинает их кромсать этими шипами.

Кукурузную муку добавляют везде - даже в лепешки такос. Фото: личный архив

- Чем вы питались?

- Мексиканцы, как мы их в шутку стали называть, - дети кукурузы. Одна из версий появления мишеков (отсюда Мехико) как раз и утверждает, что боги сделали их из кукурузы, правда, только с третьей попытки. Кукуруза у них в любой пище - от лепешек такос до кукурузных чипсов, которые неизменно подают в кафе как аперитив. Кукурузу едят на деревянной палочке, как мороженое, стоит она около $1. Початок обмазывают чем-то вроде майонеза, макают в козий сыр и сверху посыпают перцем. Очень вкусно! Мы заметили, что в будние дни мексиканцы не обедают, а перекусывают на ходу. Кухня в целом прекрасна, но все едят с перцем хабанеро. Приносят шесть его видов на стол, и ты сам можешь добавлять по своему вкусу. Это просто пламя! «А вот с этим соусом вы увидите родину», - шутят они.

Из кактусов не только делают текилу, но и употребляют в пищу. Фото: личный архив

Жутковатые персонажи Острова игрушек. Фото: личный архив

Владимир на Острове кукол. Фото: личный архив

- Что еще вас особенно удивило?

- Остров кукол. Мы плыли туда два часа на лодке. Раньше им владел некий дон Хулиан, ему являлся призрак утонувшей в этих местах девочки. Чтобы защититься от нее, Хулиан стал фанатично обвешивать деревья куклами. Со временем он сошел с ума и утонул - в общем, не помогло. А родственники оставили остров нетронутым и стали возить туда туристов. Там по-прежнему стоит мрачный домик этого дядечки. Там как-то всем этим проникаешься, остров восхитителен! Правда, никому он больше не понравился, кроме меня, - смеется Владимир.

Древние майя считали сеноты вратами в царство мертвых, а воду в них - священной.

Корни деревьев с поверхности тянутся к воде, словно лианы. Фото: личный архив

- Еще одно удивительное место - сеноты полуострова Юкатан. Они есть только в Мексике, - рассказывает Алеся. - Из-за пористой земли там образуются провалы, и в этих подземных пещерах появляются озера. Корни деревьев с поверхности тянутся к воде, словно лианы. Древние майя считали сеноты вратами в царство мертвых, а воду в них - священной. Поэтому часто приносили в них жертвы. Глубина сенота огромна - до 50 метров. Рассказывали, что один ученый выкупил сенот и постепенно достал из него около 200 останков людей со всеми драгоценностями. Так что туристов там пускают далеко не везде - только в те сеноты, где можно спуститься и искупаться.

Канкун с дорогими пляжами и белым песком - туристический рай. Фото: личный архив

Ну а финальной точкой нашего путешествия был Канкун с дорогими пляжами, белым песком и средним чеком в ресторане $100. Там очень любят бывать американцы, для них это нормальные цены. Но мы были рады, что попали в Канкун на три дня, потому что хотелось просто лениво отдохнуть после этого насыщенного путешествия.

Алеся и Владимир специально оставили Канкун на десерт. Фото: личный архив

ЦЕНА ВОПРОСА

Перелет - 950 евро.

Сутки в отеле Мехико на двоих с завтраком - $70.

Отели в других городах с завтраком - $30 - 50.

Такси в Мехико ~$7. В Мехико есть «Убер», в других городах его нет.

Проезд в метро Мехико - $0,25.

Стоимость экскурсий - $7 - 10.

Обед в уличном кафе - $10 на человека, чаевые 10 - 16% нередко уже включены в счет.

Огромный сэндвич в сети местного фастфуда - $5.

Бутылка воды 2 л - $1.

Пиво местное 0,33л - $0,75.

Текила 1 л - от $7,5 в магазине.

Сувениры (фигурки Катрины, черепушки, маски) - $10 - 20. Торговаться можно и нужно, можно сбить цену раза в три.

Пончо - $10.

Сомбреро - $10.

Национальная утепленная рубашка - $10.

Заказать песню у мариачи (оркестр из семи человек) - $5.