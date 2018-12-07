На поклон к Святой Смерти

Постоянные зрители «Белорусского времечка» удивлялись, куда делся из эфира «Беларусь 1» Владимир Богдан. Оказывается, он со своей женой актрисой Алесей Лесниковой отправились в путешествие через Атлантику.

Местные жители обожают, когда с ними фотографируются туристы. Фото: личный архив

- У нас в семье все обожают ужасные сказки типа «Семейки Аддамс». Могу пересматривать бесконечно фильмы Родригеса, - говорит Володя. - Все это как паззл сложилось в мечту однажды побывать в Мексике. Мы не планировали лететь прямо сейчас, но вдруг обнаружил, что близится День мертвых - праздник, который нельзя пропустить! Поэтому неожиданно даже для себя собрались и полетели. У нас турфирмы отправляют в Мексику в основном в курортный Канкун, а нам это показалось скучным. Задача была другая - поездить по стране, посмотреть, как живут обычные мексиканцы.

Рональд МакДональд также отмечает в Мексике День мертвых. Фото: личный архив

Почему День мертвых? Потому что по всей стране в эти дни проходят гулянья и парады. Дети надевают костюмы, за которые им дарят конфетки. Им нравится, если ты с ними фотографируешься - значит, костюм получился хороший. Многие люди разрисовывают себя под Калавера Катрина («калавера» переводится как «череп». - Авт.).

Местные жители выставляют алтари с фотографиями своих умерших предков, украшенные цветами, всевозможные инсталляции с черепами. Весь город расцветает. Даже дорожки перед домом посыпают цветами, чтобы мертвые могли прийти к ним домой. В первый день ждут умерших детей, а во второй день - взрослых.

З

Дети наряжаются и ждут от взрослых подарки за свои костюмы. Фото: личный архив

вучит шокирующе, но такое своеобразное у них отношение к смерти. Дело в том, что в Мексике сильна преемственность поколений. Это заметно даже по сериалам, где герои живут вместе с бабушками, прабабушками под одной крышей. Хоронят членов семьи также в одном месте, а об умерших вспоминают с радостью. Молодой мексиканец может привести свою новую девушку на кладбище, познакомить с предками. Могилы похожи на разноцветные шкафчики-склепы. Причем в конце праздника они могут достать останки своих предков, почистить кости и взять их на денек домой. Если потомки не в состоянии платить аренду за кладбище, останки могут вообще забрать и сложить в общее семейное захоронение. Мы все это видели своими глазами! Надо признать, что днем кладбище выглядит мрачнее, чем ночью на День мертвых, когда везде горят свечи и ходят живые люди.

Мексиканские школьники. Фото: личный архив

Во время празднований Дня мертвых. Фото: личный архив

Самый популярный персонаж на Дне мертвых - Калавера Катрина. Фото: личный архив

- Логично, что после кладбища мы отправились на рынок ведьм Сонора в историческом центре Мехико, - подключилась к разговору Алеся. - Появился он как обычный городской, но со временем превратился в место, где торгуют амулетами, куклами вуду и всякими животными (живыми и не очень), вероятно, для жертвоприношений. Очень много было всяких снадобий для увеличения мужской силы, женской привлекательности. Причем, что интересно - это рынок для местных. Туристов, кроме нас, там не было.

Могилы мексиканцев напоминают разноцветные домики. Фото: личный архив

Если предки не могут платить аренду за место на кладбище, останки могут запросто вынуть и забрать домой. Фото: личный архив

«Не ходи к Святой Смерти, это опасно»

- Опасно ли в таких нетуристических местах ходить по улицам?

- Смотря где. Двоякое ощущение... Мексиканская музыка на фоне мексиканского спецназа. Одно из мест, где я обязательно хотел побывать, - это храм Святой Смерти, - говорит Володя. - Начитался еще перед поездкой о том, что есть четыре таких храма, которые располагаются в довольно криминальных районах. Мы хотели было понадеяться на везение, но на подходе нас даже остановил водитель проезжавшего мимо такси со словами «не ходи туда, это опасно». Стоявший неподалеку полицейский подтвердил, что там грабят, не церемонясь, наставляя на тебя пистолет. Я решил оставить Алесю рядом с полицейским, отдал ей все вещи, деньги и отправился туда налегке. Я надеялся на то, что немного похож, как мне казалось, на местного, да и татуировка у меня мексиканская.

Полицейских в Мексике много, и они очень воинственные. Фото: личный архив

- И вот смотрю я, как от меня удаляется Володя по улице, а в голове песня «уходили добровольцы на гражданскую войну». И понимаю, что мы даже не договорились, сколько мне ждать. А вдруг два дня? - смеется Алеся.

- Культ Святой Смерти появился в Мексике недавно и существует параллельно католичеству. Святая Смерть выглядит как скелет в черном балахоне, ей молятся люди, которым порой уже не на что надеяться. Существует легенда, что люди раньше были бессмертными, но очень устали и попросили бога, чтобы он выбрал женщину, которая будет решать, кто сможет уйти из этого мира. Он дотронулся до избранницы, и от нее остался только скелет. Так появилась Святая Смерть. Очень интересны обряды поклонения ей - ты общаешься с ней на равных, ей не надо денег и подношений. Можно просто покурить, стоя рядом с ней, пускать на нее дым. Или открыть бутылку алкоголя и выпить вместе с ней. Вот это я и хотел увидеть своими глазами. Во время, когда я пришел в эту церковь, не было службы, но какой-то зататуированный криминальный авторитет привел свою семью. Я сел рядом, они были не против. Но снимать все же не решился.

Это сейчас у меня такое пацанское хвастовство, кураж. А тогда было страшновато. Наши гиды признавались, что боятся туда соваться. Рассказывали, что как-то приезжали цыгане из России, и им долго не могли найти сопровождающего к Святой Смерти.

На День мертвых на улицах ярко и празднично. Фото: личный архив

В стране с десяток крупных наркокартелей, которые разделили между собой территорию и сферы влияния. Например, в Мехико звук полицейской сирены по вечерам не стихает. А накануне нашего визита на площадь Гарибальди там был убит лидер подросткового картеля (есть и такой). Поэтому через каждые сто метров там стояло по полицейскому с автоматом и пальцем на спусковом крючке. В общем, напряженность чувствовалась небезосновательно. Но ведь мы ради этого и ехали - нервы пощекотать.

С бастующими учителями лучше не встречаться

- А я мечтала попасть на маленькую улочку рядом с площадью Гарибальди, где выступают мариачи. Вечером они выходят на улицу в своих костюмах, в шляпах и с гитарами и играют за символические деньги, - говорит Алеся.

Алеся и Владимир всегда мечтали побывать в Мексике. Фото: личный архив

- Это невероятное впечатление, - согласен Вова. - Я поначалу стеснялся: ну как они будут играть для меня? Но на самом деле это радостно. Мы сидели вместе с мексиканцами, они подпевали мариачи и вместе создавали праздник. На стенах кафе были развешаны портреты музыкантов. Для них все это очень важно, и поют они те же песни, что пели их предки 100 лет назад.

Сомбреро является одним из символов Мексики

Называли иногда гринго, и это не очень хорошо, но объяснять, что мы не американцы, было бесполезно - все равно они не знают, что такое Беларусь. Мексика - транзитная страна для беженцев, которые хотят попасть в США. Огромными группами они передвигаются по дорогам страны, держа в руках флаг Гондураса. Как пересекают границу? Очень просто! Мы потратили25 песо ($1), чтобы на лодке переплыть реку с крокодилами и оказаться в Гватемале, выпить там пива и вернуться назад. Никакой границы, никаких пограничников.

- На чем вы еще передвигались?

- Во время больших переездов на автобусе. На короткие расстояния - на метро. В Мехико живет 20 миллионов человек, и пробки там хуже, чем в Москве. Так что даже в метро в час пик там настоящий треш. Все держат свои вещи спереди, даже местные. Есть отдельные вагоны для женщин и детей, полицейский с автоматом сортирует пассажиров. Меня не пустили в этот вагон, даже несмотря на то, что я турист.

- Большая часть населения не умеет читать, поэтому в метро у них наряду с надписями есть ассоциативные картинки, которые помогают ориентироваться: яблочко, стрела, башенка, кузнечик, - говорит Алеся.

В пирамидах майя 364 ступени - по количеству дней в году. Широкие крутые лестницы поделены на 18 пролетов, каждый из которых соответствует месяцу года (в календаре майя было 18 месяцев). Фото: личный архив

- В Мексике часто бастуют, - продолжает Владимир. - Могут перегородить дорогу и устроить сумасшедшую пробку. Нередко заканчиваются такие выступления перестрелкой. Мы едва не попали в трехдневную пробку из-за забастовки учителей. Выбраться из нее было бы невозможно, потому что встречная полоса отгорожена. К счастью, нашего водителя предупредили за пару километров, и он свернул в деревню. Но и там нас ждали сюрпризы - местные натягивали веревку и требовали платы. В основном в таких пикетах с улыбками стояли мамы и дети. Ладно бы один раз - но через километр новый пикет. Приходилось платить. Мы хоть разглядели, как они живут в деревнях: дверей в домах, как правило, нет, спят они в гамаках - амако. Это еще испанские завоеватели когда-то привезли и показали их. Кстати, они довольно комфортные.

На трассах довольно часто можно встретить большие машины с приваренными шипами на колесах. Когда мы спросили зачем, водитель объяснил, что, когда две машины пытаются зажать его с двух сторон, он начинает их кромсать этими шипами.

Кукурузную муку добавляют везде - даже в лепешки такос. Фото: личный архив

Соус, после которого можно «родину увидеть»

- Чем вы питались?

- Мексиканцы, как мы их в шутку стали называть, - дети кукурузы. Одна из версий появления мишеков (отсюда Мехико) как раз и утверждает, что боги сделали их из кукурузы, правда, только с третьей попытки. Кукуруза у них в любой пище - от лепешек такос до кукурузных чипсов, которые неизменно приносят в кафе как аперитив. Кукурузу едят и как мороженое на деревянной палочке, стоит около $1. Початок обмазывают чем-то вроде майонеза, макают в козий сыр и сверху посыпают перцем. Очень вкусно! Мы заметили, что в будние дни мексиканцы не обедают, а перекусывают на ходу. Кухня в целом прекрасна, но все едят с перцем хабанеро. Приносят шесть его видов на стол, и ты сам можешь добавлять по своему вкусу. Это просто пламя! «А вот с этим соусом вы увидите родину», - шутят они.

Из кактусов не только делают текилу, но и употребляют в пищу. Фото: личный архив

Жутковатые персонажи Острова игрушек. Фото: личный архив

Владимир на Острове кукол. Фото: личный архив

- Что еще вас особенно удивило?

- Остров кукол. Мы плыли туда два часа на лодке. Раньше им владел некий дон Хулиан, ему являлся призрак утонувшей в этих местах девочки. Чтобы защититься от нее, Хулиан стал фанатично обвешивать деревья куклами. Со временем он сошел с ума и утонул - в общем, не помогло. А родственники оставили остров нетронутым и стали возить туда туристов. Там по-прежнему стоит мрачный домик этого дядечки. Там как-то очень во все это проникаешься, остров восхитителен! Правда, никому он больше не понравился, кроме меня, - смеется Владимир.

Древние майя считали сеноты вратами в царство мертвых, а воду в них - священной.

Корни деревьев с поверхности тянутся к воде, словно лианы. Фото: личный архив

- Еще одно удивительное место - сеноты полуострова Юкатан. Они есть только в Мексике, - рассказывает Алеся. - Из-за пористой земли там образуются провалы, и в этих подземных пещерах появляются озера. Корни деревьев с поверхности тянутся к воде, словно лианы. Древние майя считали сеноты вратами в царство мертвых, а воду в них - священной. Поэтому часто приносили в них жертвы. Глубина сенота огромна - до 50 метров. Рассказывали, что один ученый выкупил сенот и постепенно достал из него около 200 останков людей со всеми драгоценностями. Так что туристов там пускают далеко не везде - только в те сеноты, где можно спуститься и искупаться.

Канкун с дорогими пляжами и белым песком - туристический рай. Фото: личный архив

Ну а финальной точкой нашего путешествия был Канкун с дорогими пляжами, белым песком и средним чеком в ресторане $100. Там очень любят бывать американцы, для них это нормальные цены. Но мы были рады, что попали в Канкун на три дня, потому что хотелось просто лениво отдохнуть после этого насыщенного путешествия.

Алеся и Владимир специально оставили Канкун на десерт. Фото: личный архив

ЦЕНА ВОПРОСА

Перелет - 950 евро.

Сутки в отеле Мехико на двоих с завтраком - $70.

Отели в других городах с завтраком - $30 - 50.

Такси в Мехико ~$7. В Мехико есть «Убер», в других городах его нет.

Проезд в метро Мехико - $0,25.

Стоимость экскурсий - $7 - 10.

Обед в уличном кафе - $10 на человека, чаевые 10 - 16% нередко уже включены в счет.

Огромный сэндвич в сети местного фастфуда - $5.

Бутылка воды 2 л - $1.

Пиво местное 0,33л - $0,75.

Текила 1 л - от $7,5 в магазине.

Сувениры (фигурки Катрины, черепушки, маски) - $10 - 20. Торговаться можно и нужно, можно сбить цену раза в три.

Пончо - $10.

Сомбреро - $10.

Национальная утепленная рубашка - $10.

Заказать песню у мариачи (оркестр из семи человек) - $5.