2018-12-07T17:23:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Домрачева и Бьорндален продолжают тренироваться

Звездная пара вовсю готовится к Рождественской гонке, которая состоится в Германии
Захар ПЛАТОНОВ
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Дарья и Оле-Эйнар тренируются в Норвегии. Фото: ИнстаграмДарья и Оле-Эйнар тренируются в Норвегии. Фото: Инстаграм
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Когда биатлонисты весной сообщили, что больше не будут выступать на большой арене, все гадали: где они будут жить? Сейчас становится понятно: на два дома. Лето Дарья и Оле-Эйнар вместе с дочкой Ксенией провели в Минске. Домрачева проводила тренировки для себя и «Дрим тим» Минского полумарафона, рассказывала, как наслаждается прогулками и пробежками по городу, устроила масштабный показ своей коллекции.

В сентябре пара перебралась в Норвегию (до этого они успели ненадолго заглянуть в Лондон). Недавно Дарья в своем Инстаграме опубликовала два фото. На первом она предстает в тренировочной форме, а на заднем фоне улыбается Бьорндален.

dadofundadofun
Что за медведь там сзади?
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- Что за медведь там сзади? - пошутила Дарья в комментарии к снимку.

На другом фото белоруска показала, каких снеговиков лепит дочка Ксения.

dadofundadofun
Xenia's winterland
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Для того чтобы быть в форме к Рождественской гонке, которая состоится 29 декабря в Гельзенкирхене, супруги продолжают тренироваться. Эта праздничная шоу-гонка с участием действующих и бывших биатлонистов проводится с 2002 года. В 2012-м там попрощалась со спортом Магдалена Нойнер.

- Мне до сих пор нравится тренироваться. Здорово быть на природе, бегать на лыжах и все такое. Но сейчас это не стоит на первом месте. Теперь на первом месте семья. Тренировки на втором месте, а бизнес и все остальное - на третьем, - сказал Бьорндален норвежскому Nettavisen. - Пару месяцев назад организаторы позвонили мне и сказали, что хотели бы устроить прощальный праздник во время Рождественской гонки. Я подумал над этим, но что тут думать, просто сказал да. Нужно потренироваться, чтобы смотреться не совсем плохо на «Шальке» (арена. - Ред.). Обычно я тренируюсь каждый день, но не так много. Это где-то треть от того, что я делал, когда выступал. Я стараюсь держать форму столько, сколько могу, но она ухудшается, и это грустно. Но, по крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы контролировать ее всю зиму.

Бьорндален работает не только над физической и лыжной подготовкой, но и над стрелковой. В своем Инстаграме он опубликовал фото, как достает винтовку из автомобиля.

В интервью норвежскому каналу TV2 Домрачева рассказывала, что у дочки талант юмористки. Напомним, что Ксении 2 года и 2 месяца.

- Она очень забавная. Трудно сказать про физическое развитие в таком возрасте, - добавил Бьорндален. - У нее есть деревянные лыжи. Она ходила на них в прошлом году и уже дважды в этом. Сейчас она в Бейтостолене (беседа была в конце ноября. - Ред.). Но мы пока что не купили ей винтовку.

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