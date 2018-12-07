2018-12-07T18:02:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Минске впервые пройдет забег Санта-Клаусов

Участников ждут живописная трасса и подарки
Даниил КЛЮШКИН
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Забег Санта-Клаусов в Будапеште. Это очень забавно. Фото: Reuters/tsn.uaЗабег Санта-Клаусов в Будапеште. Это очень забавно. Фото: Reuters/tsn.ua
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В праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоится возле Цнянского водохранилища 15 декабря, смогут принять все желающие. Предлагается выбрать одну из четырех дистанций - 1,5; 5; 10 или 15 километров.

Трассу оборудуют вокруг водоема. Там же, где был забег ко дню мамы.

Обязательное условие - наличие костюма Санта-Клауса или другого праздничного наряда. Такие забеги давно проводятся во всем мире и стали одним из атрибутов наступающего нового года.

Подробности о забеге и регистрация на сайте improve.by.

Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно заплатить регистрационный сбор (чем раньше, тем дешевле). Организаторы рассчитывают собрать не менее 500 участников.

Кроме классного настроения всех участников ждут памятные медали, новогодние открытки, которые смогут они отправить близким. Тем, кто выберет дистанцию на 5, 10 и 15 километров на время забега получат электронные чипы для точного определения результата. По трассе будут точки с питьевой водой, горячим чаем, печеньем и мандаринами.

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