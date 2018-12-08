За кулисами «Песни года-2018»: Солодуха купил квартиру, Герман сбросил 15 кг, а Ланская поступила в университет

- Все меняется: погода, мода… Лишь неизмененна «Песня года»! Те же лица, имена, - сочинил Виталий Карпанов перед премией. И в принципе был прав. Заветный диплом «Песни года в Беларуси» получили почти все наши белорусские звезды: Искуи Абалян, Алена Ланская, Лариса Грибалева, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Анна Шаркунова и группа «Без Билета», Герман и NaviBand.

Виталий Карпанов из группы "Дрозды" даже стихи сочинил к премии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока зрители наслаждались калейдоскопом представителей нашего шоу-бизнеса, «Комсомолка» заглянула за кулисы и сразу же встретила сногсшибательную Анна Шаркунову. Казалось бы, Аня должна была быть в длинном сверкающем платье, но нет. Певица остановилась на стиле спорт-шик: комбинезон из денима и коротенький топ из страз.

Аня Шаркунова остановилась на стиле спорт-шик: комбинезон из денима и коротенький топ из страз.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Смотрела на свои гламурные платья и понимала, что если не одену костюм стройбана сегодня – не одену его никогда. Я устроила голосование в Инстаграме и этот образ победил. Только вчера подогнала комбинезон по фигуре – его я купила в США за 50 долларов, а топ от дизайнера Натальи Ляховец.

Алексей Хлестов, который собрал дипломы «Песни года» всех лет, болтал в расслабленной обстановке с певцом и телеведущим Германом.

- Мы в прекрасном настроении. На «Песне года» переаншлаг! Я скупил все песни в Itunes, которые сегодня звучат на премии, но моя песня – самая любимая, - смеется Хлестов.

Алексей рассказал, что дела в его караоке-баре идут превосходно. На премии артист был с женой и дочкой Варей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Что будете делать после премии – автопати планируете?

- Поеду сначала на корпоратив, а потом в свой караоке-бар. Дела идут великолепно – декабрь практически весь в банкетах!

- У вас же есть услуга – караоке с Хлестовым за 1000 рублей. Приходиться срываться в бар в халате и тапочках в два часа ночи?

- Уже 4 или 5 раз заказывали такую услугу. Как правило, заказывают, когда я дома, и почему-то в будний день! Звонят: «Алло, выезжайте. Чек на руках!» Для людей, наверное, это событие, они улыбаются, им хорошо!

Кстати, Герман должен был вести «Песни года» с Люцией Геращенко, но в последний момент ведущих заменили – в качестве творческого эксперимента на сцене вещали Дмитрий Кохно и Евгений Перлин. А мы заметили, что Герман очень похудел.

- Минус 15 килограммов, - рассказал «Комсомолке» певец. – Поправляюсь, когда в стрессе – заедаю проблемы, а сейчас совершенно расслаблен, поэтому похудел.

Герман Титов похудел на 15 килограммов и задумался о женитьбе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А мы думали, что вы так переживали из-за отказа Ольги Бузовой?

- Мое участие в проекте «Замуж за Бузову» не комментирую, - сразу стал серьезным Герман. – Вот мне сейчас 33, и я думаю, до какого возраста должен жениться?

Вместе с Алексеем Хлестовым сошлись на том, что у Германа есть еще 2 года, а там уже и жениться не захочется.

В гримерке Алены Ланской «Комсомолка» узнала, что стала студенткой Университета культуры.

- Об этом еще мало кто знает, но я решила получить второе высшее образование по специальности «режиссер праздников». У меня сейчас идет сессия. Буквально вчера сдала экзамен, чтобы сегодня выступать на сцене Дворца Республики, - рассказывает заслуженная артистка РБ.

- Экзамен по какому предмету сдавали?

- Технику речи, поэтому пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов била бурю…

Алена Ланская стала студенткой Университета культуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И тут нас прервали эпатажные ребята из группы «Провокация». Два солиста и шесть танцовщиц дефилировали по кулуарам Дворца Республики в нарядах из… клеенки.

- В них так жарко! – пожаловалась одна из девчонок.

- Жарко, зато эффектно, - прокомментировали прохожие. Танцовщицы и правда выглядела как героини фантастики. Белые парики и солнцезащитные очки усиливали антураж. Полтора метра клеенки ушло на наряд одной девушки. Дизайнер костюмов танцовщиц Елена Бруева. Образы для солистов создавали Анастасия Фалькович и участник группы Артем.

Два солиста "Провокации" и шесть танцовщиц дефилировали по кулуарам Дворца Республики в нарядах из… клеенки.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы любим белый, потому что в черном как на похоронах. Что вечно хоронить этот шоу-бизнес, если его и так похоронили, - смеются солисты.

В гримерке группы NaviBand спокойная семейная атмосфера: Артем, Ксюша, 7-месячный сын Матей, мама Ксюши Наталья и крестный папа и по совместительству продюсер группы Александр Тобольский. Ровно год ребята выпустили песню «А дзе жывеш ты?» и в клипе рассказали, что Ксюша беременна и вот уже на премии родителей поддерживает улыбчивый Матей.

Ровно год ребята выпустили песню «А дзе жывеш ты?» и в клипе рассказали, что Ксюша беременна.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Матей Лукьяненко всегда с родителями. Малыш же растет в семье музыкантов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А вот очаровательная Искуи Абалян, которая недавно получила звание Заслуженной артистки Республики Беларусь, расплакалась. Но из-за почетного звания… артистку тронули слова песни «Мама», которую для нее написала Юлия Быкова.

- Юлия написала такие стихи, которые каждым словом отзываются в моем сердце, - расчувствовалась певица, отвечая на вопросы журналистов.

Искуи тронули слова песни «Мама», которую для нее написала Юлия Быкова.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Лариса Грибалева, которая недавно перенесла серьезную операцию, выглядела хорошо, но чувствовалось, что проблемы со здоровьем отразились на ее настроении.

- Такого тяжелого и сложного года, как 2018, в моей жизни еще не было. Поэтому я с удовольствием хочу закрыть эту дверь и войти следующий. Говорят, что год свиньи – доброжелательный, семейный и положительный! Надеюсь, что 2019 будет лучше…

Лариса Грибалева призналась, что этот год был самым тяжелым в ее жизни.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А для самого улыбчивого артиста страны Александра Солодухи год Собаки оказался очень удачным. Заслуженный артист успел даже между выступлениями отскочить на корпоратив в один из клубов Минска.

- Это мега-год! Год трех «К» – Кремль, Камила, Квартира. Расшифрую: у меня был концерт в Кремле, недавно родилась внучка Камила и я построил двухкомнатную квартиру. Подарил ее сыну Антону (папе Камилы – прим. авт). Плюс получил звание Заслуженного артиста Беларуси, - рассказывает Солодуха.

Александр Солодуха в этом году купил квартиру, получил звание Заслуженного артиста РБ и стал дедушкой в 4 раз.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хедлайнером премии стал российский артист Алексей Глызин. Певца буквально облепили все, кто смог пройти за кулисы. Фотографировались с артистом и дети, и взрослые.

- Алексей, я вас люблю, - подбежала маленькая фанатка, девочка София примерно 5 лет, и обняла артиста за шею. Глызин расчувствовался и подарил ребенку диск с автографом.

Юная фанатка София получила диск с автографом Алексея Глызина.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Инну Афанасьеву на премии сопровождал муж, бизнесмен Александр Котов. Он терпеливо стоял у двери гримерки, пока жена наводила красоту. Заслуженная артистка нашла пару минут для «Комсомолки», чтобы поздравить читателей с наступающими праздниками:

- Самое главное, чтобы все мы помнили, что живем в этом мире не просто так. Потому что в последнее время люди перестали об этом думать. И очень хочется пожелать, чтобы в наших сердцах и домах жила любовь. С любовью можно сделать все!