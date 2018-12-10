2018-12-11T21:57:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Окна «Орбита» - всегда грамотный и практичный выбор!

Современному человеку совершенно не безразлично, какие окна будут установлены в его доме и какая фирма этим займется
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Ведь от этого зависит и тепло, и хороший микроклимат, а соответственно, и самочувствие, настроение. К тому же никому не хочется тратить спустя какое-то время деньги на исправление дефектов, которыми зачастую грешат горе-установщики окон. Не зря при выборе окон ПВХ все чаще предпочтение отдается брендам известным, проверенным временем.

Оконная компания «Орбита» (торговая марка «Орбита») в этом выборе - лидер. Именно она уже третий год подряд получает Премию «Народная Марка» в номинации «Производитель окон». Почему большинство участников честного и непредвзятого голосования выбирают именно ее? Потому что окна «Орбита» полностью соответствуют представлениям потребителей об идеальных окнах. С ними действительно чувствуешь разницу до и после, понимая, что такое комфорт и тепло.

А объясняется феномен окон «Орбита» достаточно просто: профессиональный коллектив и высококлассное оборудование и материалы.

Работают в компании высококлассные специалисты. У многих из них опыт работы в сфере производства окон ПВХ более 15 лет. Свыше 90% инженерно-технических работников в оконной компании «Орбита» - с высшим образованием.

У специалистов такого уровня и техническая база соответствующая. Работают они на современном оборудовании ROTOX, FIMTEC, Haffner и URBAN, которое создано для того, чтобы свести к минимуму вероятность брака.

К примеру, еще на стадии производства можно «примерить» окно ПВХ к проему и сделать необходимые регулировки, чтобы оно идеально стало на свое место. Для этого есть специальные стенды остекления и контроля, которые позволяют позиционировать изделие так, как оно будет устанавливаться в проеме. Интересного новаторского оборудования на предприятии много. И здесь все под контролем! Производственный комплекс оконной компании «Орбита» каждые полгода тестируют специалисты немецкого концерна REHAU, профиль которого используется в производстве окон «Орбита». Качество изделий компании подтверждается специальным Сертификатом качества концерна REHAU.

Кстати, оконная компания «Орбита» - одна из немногих компаний, которая регулярно проводит акции, позволяющие существенно сэкономить при установке окон ПВХ.

Следите за информацией на сайте www.orbita.by

г. Минск, пл. Победы, ул. Киселева, 4

Тел.: (+375 17) 338-17-17, 318-17-17, (+375 29) 688-17-17

ООО «ОрбитаОкнаСтрой»

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