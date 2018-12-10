Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Зная, что многие мечтают встретить Новый год в новой квартире, застройщики столичного региона позаботились о покупателях и предлагают хорошие условия для приобретения новостроек.

Портал Realt.by в канун Нового, 2019 года собрал 10 интересных предложений застройщиков. Еще есть время не только ознакомиться, но и принять важнейшее решение.

1. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского - 5 минут до метро. Квартиры от BYN2120 за кв. м в рассрочку 0% до 24 месяцев

ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо- и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.

Успейте воспользоваться специальным предложением на квартиры в ЖК «Мегаполис»: рассрочка 0% до 24 месяцев!

Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:

- рассрочка 0% до 2 лет;

- кредит от 9,9%;

- лизинг от 4,9%;

- квартира в зачет.

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

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2. «Олимпик Парк» - многофункциональный жилой квартал в микрорайоне Лебяжий

«Олимпик Парк» включает в себя уютный жилой квартал с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительный комплекс и двухэтажный ресторан. На территории «Олимпик Парк» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище Дрозды делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.

При покупке квартиры в ЖК «Олимпик Парк» от застройщика возможно оформление:

- трейд-ин;

- рассрочки 0% на период до 2 лет;

- кредита от 9,99%;

- лизинга от 4,9%.

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

***

3. Жилой дом в Озерицкой Слободе

Дом в Озерицкой Слободе представляет собой 5-этажный многоквартирный жилой дом, состоящий из трех блок-секций, без лифта и мусоропровода, с техническим подпольем, техническим чердаком и внутренним водостоком по типовому проекту серии БО/5-01. Застройщик предлагает квартиры без отделочных работ. Имеется унитаз, газовая плита и приборы учета. Оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекленные лоджии и стальные входные двери в квартиры.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки - железобетонные панели. Перекрытия - железобетонные. Отопление - индивидуальное поквартирное. Электроснабжение - скрытая проводка.

До Минска всего 20 минут на автомобиле или маршрутном такси.

В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Стоимость кв. метра - 1360 рублей.

Подробнее: +375 (29) 601 22 39, +375 (44) 745 56 76

Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

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4. Как легко решить квартирный вопрос под Новый год

Тем, кто планировал решить квартирный вопрос в 2018 году, жилой квартал «Карамель» дарит возможность воплотить мечту в жизнь и проводит акцию «20+19».

Новогодняя акция «20+19» - это предложение 20 квартир, в которых каждый 19-й квадратный метр - в подарок!

В акции участвуют двухкомнатные квартиры (68 - 71 кв. м) типа B и трехкомнатные квартиры (83 - 85 кв. м) типа А и В. Срок проведения: с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

Квартиры в жилом квартале «Карамель» сдаются с черновой отделкой высокого качества с возведенными межкомнатными перегородками.

Вступайте в Новый год с решенным квартирным вопросом легко и свободно!

Подробности по акции, наличию квартир и выбору планировок: +375 (29) 310 44 44

Продавец: СЗАО «ЛадаГарант»

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5. 18-этажный энергоэффективный дом на пересечении Голодеда и Ауэзова

ОАО «10 УНР-инвест» продолжает строительство 18-этажного энергоэффективного жилого дома на пересечении улицы Голодеда и Ауэзова в г. Минске.

В наличии однокомнатные квартиры-студии от 30 кв. м, полноценные однушки от 40 кв. м, двушки 56 и 58 кв. м, трешки 65 и 71 кв. м.

Цены на квартиры в зависимости от планировки составляют от 2155 до 2640 руб. за кв. м.

При 100%-ной оплате предусмотрены скидки. Закончить строительство планируется летом 2019 года.

К Рождеству - однокомнатная квартира планировки №3 по специальной цене!

Телефоны: +375(17) 266 09 62, +375(44)766 84 84 (viber)

Продавец: ОАО «10 УНР-инвест»

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6.ЖК «Новый Заславль» жилой дом №63/2 по ул. Советской в г. Заславль

Готовые однокомнатные (45 кв. м) и двухкомнатные (66 кв. м) квартиры с различными вариантами отделки и без отделки от застройщика без посредников в ЖК «Новый Заславль».

Цена: от 1689 рублей кв. метр. Рассрочка до 3 лет, кредит, лизинг.

Акция «Карусель подарков от застройщика».

В период с 03.12.2018г. по 22.12.2018г. покупатели 2-ком. квартиры получат в подарок телевизор Samsung с диагональю 32 дюйма, покупатели 1-ком. квартиры - телевизор Samsung с диагональю 24 дюйма.

Улучшенные планировки, французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.

Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска 12 км, ж/д станция «Беларусь» (5 мин. от дома), электрички и поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч).

Телефоны: +375 (29) 339 06 26, +375 (29) 239 06 26

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»

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7. Жилой комплекс «Вясёлка»

ЖК «Вясёлка» - это современный жилой комплекс, который расположился в пригороде г. Минска в 6 км от МКАД в а/г Прилуки. На территории жилого комплекса будет построено 36 домов, два детских сада, школа, торговый центр, отделение банка, отделение почты, амбулатория, кафе.

В продаже имеются:

- однокомнатные квартиры площадью 43,4 кв. м;

- двухкомнатные - от 55,83 до 67,30 кв. м;

- трехкомнатные квартиры - от 82,05 до 84,33 кв. м.

Стоимость квартир - от 1680 руб. за кв. м.

Действуют выгодные программы финансирования:

- рассрочка 0% до 3 лет;

- кредит от 9,9%;

- лизинг от 5,0%.

Подробная информация по телефонам: +375 (17) 512 51 36, +375 (44) 792 44 11.

Продавец: ООО «МайКлассКом»

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8. Выгодный тариф от ЖК «Грушевский Посад»

Есть еще целый декабрь и время до старого Нового года, чтобы воплотить в жизнь мечту о квартире. Воспользуйтесь «Тарифом новогодний».

Акция распространяется на двухкомнатные квартиры типа В (71 кв. м) и С (64 кв. м) в новом доме жилого комплекса «Грушевский Посад». Действует весь декабрь и до 14 января 2019 года.

Акция «Тариф новогодний» от жилого комплекса «Грушевский Посад»:

- новый дом;

- опыт и надежность застройщика;

- выгодные условия покупки;

- наличие паркинга;

- низкая стоимость квадратного метра;

- отличные планировки;

- высота потолков 2,7 м;

- высококачественная черновая отделка.

«Тариф новогодний» рассчитан для покупки двухкомнатной квартиры на специальных новогодних условиях.

Телефон: +375 (44) 512 11 11

Продавец: ООО «Жилстройкомплект»

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9. Комфорт = квартира + паркинг. Специальное предложение для квартир 90 кв. м в ЖК «Гранд Хаус»

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, непосредственно возле станции метро «Грушевка». Дом имеет монолитно-каркасное основание с заполнением стен керамическим кирпичом и дополнительным утеплением, оборудован бесшумными лифтами OTIS с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг.

Специальное предложение «Комфорт = квартира + паркинг» по цене от 2490 рублей за квадратный метр включает:

- трёхкомнатную квартиру площадью 86 кв. м;

- место в подземном паркинге площадью 12 кв. м на 2-м уровне;

- действительно при условиях полной оплаты, рассрочки, кредита на стоимость квартиры.

Предложение ограничено! В наличии остались квартиры на 4 и 6 этажах!

Отдел продаж: +375 (29) 534 30 00, +375 (17) 336 73 88

Продавец: ООО «Датч Стар»

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10. Новостройка в районе площади Победы

Новостройка в центре Минска, в пешей доступности от пл. Победы (район Золотая Горка). Тихое место на относительном удалении от городских магистралей, развитая инфраструктура. Стопроцентная обеспеченность местами для парковки. Доступ в подземный гараж-стоянку на лифте со всех жилых этажей. Помещение для консьержа. IP-видеодомофония, видеонаблюдение. Качественные современные материалы, конструкции, инженерные системы. Индивидуальные планировки для каждого клиента. Всего 79 квартир площадью от 49 до 125 кв. м.

Цены: от 3200 руб. кв. м.

Отдел продаж: +375 (17) 285 55 55, +375 (29) 165 66 67, +375 (29) 553 66 67

Продавец: ИП «Атлант-М Строй»

Выбирайте новостройки Минска в специализированном разделе «Новостройки» на портале Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

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