Кети Топурия смахнула слезу, спев «кто же скажет мне, отчего без тебя живу». После концерта в Минске A`Studio могли уехать в неполном составе

За несколько минут до начала концерта в зале Дворца Республики появился премьер-министр Сергей Румас с супругой. Сергей Николаевич не впервые посещает культурные события, как говорится, «не по службе, а по душе». Скажем пару месяцев назад он был на перенесенной, но все-таки состоявшейся премьере скандальной оперы «Саломея» в Большом театре.

Концерт A`Studio посетил премьер-министр Сергей Румас с супругой.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Также в партере был замечен Денис Курьян с очаровательной спутницей. Напомним, известный телеведущий и бизнесмен недавно развелся.

Среди зрителей были Денис Курьян и его спутница.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Группа вышла на сцену во всем черном – выделялась только белая рубашка основателя группы Байгали Серкебаева. Автор большинства композиций A`Studio, как и всегда, был сразу за двумя клавишными. Бас-гитарист Владимир Миклошич (второй из ныне выступающих в команде участников первого состава ) играл на своем фирменном инструменте без головы грифа. Ну а гитарист Сергей Кумин не изменил черной шляпе.

Группа сыграла много ударных номеров, за которые A`Studio любит не первое поколение слушателей.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Под овацию появилась вокалистка Кети Топурия. Она была в элегантном черном платье в пол с небольшим шлейфом и откровенным верхом. Этот стильный образ, наверняка созданный самой Кети, прекрасно сочетался с номерами условного первого отделения, где было особенно много тонкой лирики.

Кети Топурия пела хиты группы за 30 лет.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

У многих зрителей она наверняка ассоциировалась с последними событиями в личной жизни певицы – считанные недели назад Кети рассталась с рэпером Гуфом. Даже открылся концерт песней «Просто прощай» - вещь, конечно, ударная, с настроением, но и задуматься заставляет. После версии знаменитой песни Аллы Пугачевой «Так же как все» от A`Studio Кети сказала: «Счастья вам!», вслед за хитом «Ты и я» прозвучало: «Любите друг друга, будьте счастливы!». А в песне «Я искала тебя» после фразы «Кто же скажет мне, отчего без тебя живу» певица даже смахнула слезу.

Музыканты в этот вечер были немногословны. Однако если говорили, то вещи безусловно приятные белорусам либо попросту интересные. Скажем, минский концерт завершал первую часть юбилейного турне к 30-летию A`Studio – следующие выступления группа даст только в феврале 2019-го. А Байгали Серкебаев назвал Дворец Республики «лучшей площадкой вашей великой страны Беларуси».

Основны участники группы - это ее основатели Байгали Серкебаев (слева), ВЛадимир Миклошич (бас-гитара) и Кети Топурия (вокал).Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Чуть позже Кети приоткрыла гастрольную тайну группы: оказывается, нередко после минских концертов Байгали не едет дальше с коллективом, а куда-то пропадает. На вопрос, как будет в этот раз, загадочный Серкебаев ответил коротко: «Посмотрим». Кстати, не секрет, что у известного музыканта давным-давно хорошие отношения с нашими музыкантами – в частности, с Валерием Дайнеко из «Белорусских песняров».

На концерте Кети призналась, что когда-то песней ее любви была «Любовь-река», а теперь она сама ее поет. Еще певица рассказала перед пронзительной грузинской песней, демонстрирующей во всю силу вокал Топурия, что она отправляла ее вместе с фото, когда в A`Studio искали нового вокалиста. Так вот, когда на компьютере медленно открывался ее снимок (а в 2005-м интернет еще не был таким скоростным, как теперь), участники группы приговаривали, наблюдая, как появляются перед ними волосы, лоб, глаза, нос: «Только не усы! Только не усы!» Кети пошутила, что публика видит ее на сцене благодаря фотоэпиляции.

На концерти Кети много улыбалась.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Когда дошло дело до песен A`Studio 1990-х, Кети сначала пригрозила, что уйдет за кулисы, раз уж публика так жаждет услышать именно эти номера. А потом перебросилась с Байгали шуточными репликами об истории песни «Джулия». Певица спросила, кто эта Джулия. Байгали ответил, что она была девушкой из Беларуси. На что Кэти уточнила, показав пальцем вверх: была – это значит, что она уже там?

В этом блоке A`Studio показало попурри - по фрагменту из «Джулии» и «Солдата любви», которые пел весь зал. Здесь запевал Байгали Секербаев. А затем Кети удалилась, а основатель группы предложил вспомнить первого вокалиста Батырхана Шукенова (он работал в A`Studio до 2000-го, а умер в 2015-м от инфаркта) и гитариста Баглана Садвакасова (погиб в автокатастрофе в 2006-м). Видео с голосом Батырхана показали во время песни «Нелюбимая». И вслед за огоньком на мобильном, показанном Байгали, весь зал стал похож на звездное небо.

Кети нередко обращалась к залу - благодарила или желала счастья.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Во второй части концерта на Кети был черный прозрачный комбенизон, подчеркивающий ее точеную фигуру и позволяющий оценить пластичность движений. Кроме хитов A`Studio, группа спела и знаменитую грузинскую песню о птичке из фильма «Мимино», а солистка даже на мгновение пустилась в лезгинку с гитаристами под всем известное «Чито-дрито, чито маргарито».

Прозвучали и видеопоздравления от российских звезд с 30-летием A`Studio. «Не потеряли творческого и человеческого лица», - сказала Алла Пугачева. Александр Маршал назвал команду лучшей группой в мире, а Валерия - невероятно актуальной. Григорий Лепс добавил, что будет рад новым песням, а Тимати назвал Кети «братухой». Также показали записи поздравлений Иосифа Кобзона, Алексея Чумакова, Филиппа Киркорова.

Наряд Кети в первой части концерта подчеркивал ее элегантность и утонченность.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Периодически Кети Топурия, увидев поклонников с цветами, просила охрану: «Пропустите, пожалуйста». Дарили певице и шикарные, и скромные букеты. А одна девочка передала свои цветы для Байгали, который, расчувствовавшись, сказал: «Вы удивительная публика». Но «люди в черном» были предельно корректны. Один из охранников даже сказал, что любит A`Studio: «Мне они очень нравятся».