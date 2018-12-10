«Самолет задел грунт стойкой шасси»: в «Белавиа» прокомментировали инцидент в Киеве

Вечером 9 декабря, при посадке в «Борисполе» получил повреждения самолет белорусской авиакомпании «Белавиа». У Boeing 737-500, рассчитанного на 110 пассажиров, оказался распорот обтекатель правого двигателя. Никто не пострадал. На следующее утро представители «Белавиа» прокомментировали индицент:

- После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно при пробеге правой стойкой шасси задело грунт, - рассказали в «Белавиа». - Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На данный момент проводится расследование о причинах инцидента.

Пассажиры вылетели в Минск следующим рейсом, который выполнял более вместительный Boeing. Из Минска в Киев вылетела бригада специалистов, самолет нуждается в ремонте. По состоянию на 12.00 10 декабря, самолет до сих пор находится в «Борисполе».

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