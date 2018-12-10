«10 лет векторную графику изучали в Word. Зачем что-то менять?» Какая информатика нужна школьникам

- Сейчас 20% занятых в IT-сфере - это люди от 18 до 24 лет. Кто-то работает со второго курса, а скоро будут работать уже со школы, - предполагает Александр Хомич, директор ассоциации «Образование для будущего», который и сам много лет работал в IT. - Поэтому школьная информатика - фактически то, с чем молодые люди приходят в такой бизнес. И меня очень огорчает, что современная белорусская информатика учит инструментам, а они устаревают. Школьники должны уметь решать задачи и сами выбирать инструменты, которыми будут их решать.

Директор ассоциации «Образование для будущего» Александр ХомичФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

- Я думаю, что информатика в школе должна быть чем-то вроде вузовской - computer science, в значении «вычислительная наука», - проводит параллели сооснователь компании EPAM Леонид Лознер. Он папа двоих сыновей. Младшему - 10, старшему - 18. Поэтому судит о школьном образовании (в том числе об информатике) он на примерах:

- С моей точки зрения, информатика в школе не готовит никаких программистов. Про информатику первое, что я знаю, - это скучно! И мне не нравится, что мы ищем какую-то особую информатику для Беларуси.

Сооснователь компании EPAM Леонид ЛознерФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

«Учить запускать Excel - будто учить перелистывать страницы»

- Я за то, чтобы информатику изучали в привязке к другим предметам, - говорит Александр Хомич. - Например, есть задача по физике или математике, и школьник программирует алгоритм, который задачу решит. В IT нужны люди с критическим мышлением, которые задают вопросы.

Александр рассказывает, почему IT-разработки не очень популярны в Индии.

- Попросишь индуса покрасить половину двери в черный - он покрасит. И не спросит: «Почему только половину? А почему в черный?» - говорит специалист. - А в IT-индустрии зачастую надо решать задачи, которые раньше никто не решал. Поэтому важно учить детей с раннего возраста видеть связь между информатикой и окружающим миром.

Леонид Лознер уверен, что на информатике надо учить детей мышлению.

- Обучение тому, как запустить Excel и вставить что-то в таблицу, - это навык, аналогичный навыку перелистывания страниц в книге. Чуть более современный и многофункциональный.

Хоть спикеры и уверены, что учить информатике надо не на инструментах, но к инструментам у некоторых тоже остаются вопросы. Например, программируют школьники на языке Pascal. На нем же программировали и 10 лет назад.

- А дело не в языке. Все ругают Pascal, но он не так плох, - защищает язык программирования Александр Хомич. - Можно учиться на языке Pascal или на новомодном Python. Мотивация ребенка зависит не от языка, а от того, как и что преподнесет учитель.

- Мы, когда пишем учебники, нам все равно, о каком языке речь, - говорит автор учебных пособий и учитель информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо. - Можем Pascal вставить, C или Python - опыт есть. Вопрос, кто научит наших учителей этому? Но если, извините, я прихожу на семинар, а встает педагог, которому за 60, и спрашивает: «Зачем вы вообще что-то поменяли? Мы 10 лет векторную графику изучали в Word. Зачем вам еще что-то нужно?!»

Учитель информатики Лицея БГУ Анжелика ЛапоФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Компьютерной грамотности учить всех, а программированию - тех, кто захочет

Старший преподаватель БГУ и председатель жюри республиканской олимпиады по информатике Александр Буславский предполагает, что гораздо удобнее иметь в школьной программе две информатики. Отдельным уроком программирование, другим - условная компьютерная грамотность. С ним соглашаются многие спикеры.

- Прикладная информатика, где школьники учатся использовать современные технологии, которые есть, изучают все. А программирование может быть курсом по выбору. Не изучал его в школе - не имеешь права поступать на IT-специальности.

Буславский говорит еще об одной проблеме школьной информатики. Она начинается с 6-го класса, и в идеале все дети должны прийти с одинаковым уровнем знаний. Для этого в 5-м классе ввели факультатив, но оказалось, что он практически нигде не проводится. И в 6-м класс дети приходят с абсолютно разным уровнем знаний, говорит педагог.

Некоторые специалисты предлагают изучать информатику с 1-го класса.

- Айтишник во мне кричит: «Да! Даешь информатику с первого класса», - но потом возникает вопрос: а зачем? Людям, которые не собираются связывать свою жизнь с высокими технологиями, это не нужно. Дети и так разберутся, как пользоваться компьютером. Зато с 4 - 5-го класса можно учить основам компьютерной безопасности.