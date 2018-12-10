Выстрелили из ружья в голову и пытались забрать из сейфа 40 тысяч долларов

Бизнесмена Владимира Кузнецова, директора «Глобал Авто Сити», фирмы, которая занималась продажей подержанных машин, убили восемь лет назад, в 2010 году. 15 октября он остался ночевать в офисе в поселке Привольный Минского района - ночного сторожа в фирме не было, поэтому работники охраняли офис по очереди. Накануне кто-то из сотрудников фирмы заключил крупную сделку по продаже авто и выручил 38 тысяч долларов. Деньги положили в сейф в кабинете директора.

Кузнецова убили выстрелом из ружья 16-го калибра в голову. Из кабинета пропал не только сейф, но и личный портфель директора, два ноутбука, мобильный телефон, флешка. А еще офисное кресло - на нем преступники вывозили из здания тяжелый сейф. Его нашли возле ограждения - подобрать цифровой код у убийц не получилось, поэтому добычу они просто бросили. Труп Владимира Кузнецова нашли за территорией офиса.

Остались на месте преступления и другие следы: например, рассыпанный красный молотый перец - те, кто убил Кузнецова, хотели скрыть запах.

«Мы всегда проводили сделку с утра, чтобы в тот же день сдать деньги в банк»

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Сначала задержали несколько подозреваемых, но потом их отпустили. Позже под подозрение попали бывшие сотрудники «Глобал Авто Сити» - Иван Полоневич и Максим Дышлевич. Последнего задерживали два раза - в 2013 году он провел в СИЗО около месяца, потом его отпустили. В мае 2018 его задержали опять - на этот раз из СИЗО домой он уже не возвращался.

Дело начали рассматривать в суде Минской области 10 декабря. В клетке только Максим Дышлевич - молодой человек в черном джемпере выглядит растерянным, на вопросы судьи отвечает тихо и неуверенно. Женат, есть пятилетний ребенок.

Второй обвиняемый, Иван Полоневич, умер 30 мая 2011 года в больнице после ДТП. Его интересы представляет адвокат и мама.

Максим Дышлевич выглядит растерянным, на вопросы судьи отвечает тихо и неуверенноФото: Павел МАРТИНЧИК

В обвинении, которое зачитала прокурор, указано, что из ружья стрелял Полоневич, а Максима Дышлевича обвиняют в пособничестве в убийстве, сопряженном с разбоем. Свою вину Дышлевич полностью отрицает, не согласна с тем, что ее сын убил человека, и мама погибшего Полоневича.

На первой скамейке сидит мужчина в черном шарфе и рубашке в клетку - это Дмитрий Кузнецов, сын убитого Владимира Кузнецова.

Дмитрий был одним из учредителей фирмы «Глобал Авто Сервис». Он сам назначил отца ее директором. Убийство стало для Дмитрия сильным ударом.

- Кто-то позвонил и сказал мне, что произошло убийство. Я сразу поехал в Привольный. Туда меня не пустили, за сеткой увидел чье-то тело - уже сотрудник милиции сказал мне, что это мой отец.

Несколько лет Дмитрий корил себя, что взял отца на работу и в результате тот погиб. От этих событий мужчина отходил несколько лет - только недавно он стал анализировать ситуацию и понял, что в деле много странного. Например, то, что деньги от продажи авто остались на ночь в офисе.

Максима Дышлевича обвиняют в пособничестве в убийствеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это нонсенс. Мы всегда проводили сделку с утра, чтобы в тот же день сдать деньги в банк. То есть делали все, чтобы деньги минимальное количество времени находились в офисе. К тому же для меня странно, что такую крупную сделку от меня скрыли. О ней я узнал только после убийства. Не исключаю, что сделка проходила без моего ведома, возможно, в сговоре.

К сейфу имели доступ только два человека - отец Дмитрия и еще один сотрудник фирмы.

- На сейфе стоял код - комбинация накрутки в обе стороны. Ключ сработает, если правильно накрутить код. Если даже на одну рисочку ошибся, ключ уже не поворачивался.

Преступники бросили сейф у ограждения - не смогли вскрыть. По словам потерпевшего, весил сейф примерно 20 кг.

Об Иване Полоневиче, который, по версии обвинения, убил его отца, Дмитрий рассказывает очень спокойно. Начинает с самого начала: часто виделся с улыбчивым, общительным Полоневичем в ночном клубе. У них были приятельские отношения. В один из вечеров Дмитрий предложил Ивану стать топ-менеджером в своей фирме.

- Он сказал тогда, что у него долги, прессуют какие-то люди на «Линкольне Навигаторе». То есть у него была серьезная мотивация. У него все было прекрасно с продажами, с общением с людьми. Но позже у нас были конфликты из-за того, что он брал машины клиентов и ездил на них.

Кто нанимал на работу Максима Дышлевича, Дмитрий не знает. Максим занимался тем, что по вечерам присматривал за автомобилями.

Дело долгое время оставалось нераскрытым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Пристрастия к убийству у Ивана не было - голубей на балконе лечил»

Свидетель Ольга Щ. в 2010 году начала встречаться с погибшим обвиняемым Иваном Полоневичем. По ее словам, охотником он не был, ружья девушка дома у Ивана не видела.

- Пристрастия к убийству у него не было - он голубей на балконе лечил. Это очень добрый человек, который всегда придет на помощь. Я его видела в разных состояниях, но никакой жестокости и агрессии не видела никогда, - говорит Ольга. Об убийстве она узнала от Ивана. - Сказал, что человека, с которым он раньше работал, застрелили из охотничьего ружья. Иван был очень расстроен. Когда он уходил из «Глобал Авто Сити» и хотел создать свою фирму, конфликтов между ним и директором не было.

Девушка многого не помнит, говорит, что с тех пор родила четверых детей. Но во время следствия она рассказывала, что 15 октября она приехала к Полоневичу домой и осталась там ночевать.

- Я не помню, уезжал ли он в ночь из дома, но это вполне возможно, хотя утверждать не могу. Раньше я никогда не оставалась в его квартире ночью одна.