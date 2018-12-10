Скромница, умница, красавица: кто она, Мария Василевич?

Для Беларуси это пока самый лучший результат на «Мисс Мира» - наша Маша стала «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц, не считая победительницы Ванессы Понсе де Леон из Мексики, которая получила корону и титул «Мисс мира - 2018».

Победительница "Мисс Мира-2018" Ванесса из Мексики. Фото: Reuters

Что касается остальных финалисток, то «Мисс мира Азия» стала Николин Пичапа Лимснукан из Таиланда, «Мисс мира Карибского моря» - Кадия Робинсон из Ямайки, «Мисс мира Северная и Южная Америка» - Соларис Барба из Панама, «Мисс мира Африка» - Квин Абеначо из Уганды.

Победительницы конкурса "Мисс Мира-2018". Фото: Reuters

Напомним, всего за звание самой красивой девушки мира боролись 118 претенденток из разных стран. Девушки провели в Китае месяц, где к ним приглядывались члены жюри, оставляя лишь самых лучших. За каждый конкурс девушки получали баллы. Они демонстрировали национальные наряды и дизайнерские платья, выступали перед большой аудиторией в шоу талантов, соревновались за титул «Мисс топ-модель» (и уже тогда наша Мария Василевич вошла в топ-30 лучших).

Машу Василевич назвали одной из самых спортивных участниц "Мисс Мира-2018". Фото: личный архив

Были и спортивные соревнования: бег, прыжки в длину и плавание. Мария и тут попала в топ-6 самых спортивных девушек, чем заработала дополнительные баллы. С 2015 года на «Мисс Мира» по идейным соображениям решили отказаться от дефиле в бикини - тем не менее, конкурс красоты посмотрело более 200 миллионов зрителей.

Маша Василевич в волшебном платье от дизайнера Юлии Латушкиной. Фото: личный архив

В этом году организаторы постоянно подчеркивали, что стараются уйти от объективизации женской красоты и придать конкурсу гуманитарный посыл. Даже слоган был «Beauty with purpose» - то есть «Красота с целью», а не просто так. Правда, злые языки утверждают, что у «Мисс мира» есть благотворительный фонд, и величина пожертвований в него может оказать решающее значение при выборе победительницы. И латиноамериканки выигрывают чаще всего потому, что за ними стоят неконтролируемые в их странах денежные потоки…

Мария Василевич выиграла в этом году "Мисс Беларусь-2018".

В течение трех часов красавицы убеждали жюри, почему они достойны победы, рассказывая о своих добродетелях. Так, Мария Василевич сосредоточила свое внимание на интеграции людей с инвалидностью в общество. И даже привезла в Китай подарки для своих соперниц – сердечки из фетра и соломенных ангелов, которые были сделаны руками особенных детей из Каменской вспомогательной школы-интерната. Правда, во время интеллектуального конкурса случился казус – Маша, пусть и с акцентом, но бойко произнесла выученный заранее спич о своей благотворительной деятельности. Но когда у нее спросили, как белоруска продолжила бы дело предыдущей «Мисс Мира-2017» Мануши Чхиллар, Маша не поняла вопрос – пришлось привлечь к диалогу переводчицу. Но может, в тот неловкий момент просто сказалось волнение?

Мария Василевич с соперницами. Фото: личный архив

ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Строгое воспитание, магистратура и вакансия от президента:

что известно о нашей красавице

Марии Василевич 21 год, ее параметры 86-60-90, что практически соответствует стандартам красоты. Девушка из очень простой семьи. Папа вышел на пенсию, работает таксистом, мама - помощник воспитателя в детском саду. Судя по рассказам Маши, ее воспитывали в строгости – даже выход в купальнике на «Мисс Беларусь-2018» она предварительно согласовывала с папой. Маша живет с родителями и, судя по ее уклончивым ответам, свою настоящую любовь она пока не встретила. В этом году красавица закончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом (тема ее дипломной работы - «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь»), поступила в магистратуру. Мечтает стать телеведущей и даже на пару с Геннадием Давыдько открывала месяц назад кинофестиваль «Лiстапад». А еще Маша запомнилась тем, что Александр Лукашенко при посещении музея в колхозе «Родина» в Могилевской области, где была и Мария, назвал ее деткой и предложил поработать в колхозе. Потом еще несколько раз красавицу видели на мероприятиях рядом с президентом – например, на «Славянском базаре в Витебске».

В Китае Маше очень понравилось. Фото: личный архив

СПАВКА "КП"

«Мисс мира» — старейший и самый авторитетный среди конкурсов красоты. Его победителями по 6 раз становились девушки из Венесуэлы и Индии, 5 раз из Великобритании (но в 1974 году британку Хелен Морган дисквалифицировали, когда выяснилось, что она мать-одиночка). Трижды побеждали представительницы Швеции, США, Исландии и Ямайки, дважды – России, Нидерландов, Австрии, Австралии, Перу, Аргентины, Пуэрто-Рико, Китая, ЮАР и Германии (немка Габриелла Брум в 1980 была вынуждена отдать корону через 18 часов после шоу из-за того, что «всплыли» ее обнаженные фото. У Беларуси это пока самый лучший результат за всю 68-летнюю историю конкурса.

ЗНАЙ НАШИХ!

Многие уверены, что белоруски – самые красивые. И достижений в конкурсах у нас не так уж и мало. Вспомним лишь некоторые:

- Юлия Синдеева стала вице-мисс конкурса Miss International-2007

- Бобруйчанка Екатерина Бурая победила в конкурсе Miss Supranational-2012.

- Светлана Кузнецова (в девичестве Крук) победила в конкурсе «Миссис Земной шар-2016».

- Минчанка Александра Чичикова победила на международном конкурсе красоты «Мисс мира на коляске - 2017».