2018-12-10T17:23:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Объявят ли 2 января выходным днем?

В прошлом году решение продлить новогодние праздники приняли еще в ноябре, а в этом мы пока остаемся в неведении
Владимир КРИУЛИН
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Пока официально не сообщили, смогут ли белорусы 2 января 2019 года продолжать праздновать или придется выйти на работу.Пока официально не сообщили, смогут ли белорусы 2 января 2019 года продолжать праздновать или придется выйти на работу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Календарь подбросил замысловатую задачу властям и трудящимся. Через две недели нас ждет длинная рабочая неделя. Шестидневка (неделя 17 - 22 декабря) получилась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря. Зато потом три выходных!

Затем придется поработать со среды (26 декабря) по субботу (29 декабря), - и снова три выходных, на этот раз праздничных. 31 декабря - понедельник, 1 января - вторник.

Когда на работу? Вопрос пока открытый - соответствующее постановление Совмина пока не вышло. В правительстве заверили, что как только премьер подпишет документ, сразу будет сообщено. С чем связана такая заминка, не ответили. Можно предположить, что чиновники еще решают, как быть с майскими: из-за праздников и вероятных переносов с 6 по 12 мая получается лишь один рабочий день - среда 8 мая. И что с ним делать?

В прошлом году Совмин еще в конце ноября определился с переносами. Вторник, 2 января, отрабатывали в субботу, 20-го числа. В 2008-м и 2013-м 2 января тоже пришлось на среду, тогда рабочий день сдвигали на ближайшую или следующую субботу. Но насколько эффективно это получается?

- Перенос рабочих дней на субботу на производительности отражается плохо, сказал нам Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Пусть в итоге будет произведено больше, но эффективность труда за час в таких ситуациях падает. У нас люди привыкли к пятидневке, получается, что рабочая суббота превращается в полурабочий день, организм уже настроен на выходные. На выходе экономический эффект получается не таким, как хотелось бы. У нас и так много рабочих дней, если сравнивать с другими странами. Рассматривая вопрос глобально, стоило бы задуматься об увеличении производительности труда, а не об увеличении количества труда.

- Если 2 января будет рабочий день, то это, наверное, тоже будет нерационально. Многие 1 января продолжают праздновать, ходят в гости.

- Все так. Есть много научных исследований, которые показывают, что при создании адекватной системы мотивации люди будут гораздо больше успевать. Но у многих людей в стране зарплата привязана к рабочим дням. Когда были разговоры о том, чтобы ввести новогодние каникулы, как в России, многие эту идею не поддерживали: такая у нас специфика законодательства, что трудящиеся не получили бы зарплату за эти дни. В этом контексте для людей это хорошая новость - их зарплата не пропадет. Но если говорить о будущем, было бы неплохо эту систему менять. Люди должны работать меньше, но эффективнее.

КСТАТИ

Зато точно известно, что будут еще длинные рождественские выходные с 5 по 7 января (суббота - понедельник). С наступающими праздниками!

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