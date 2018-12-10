Как работают школы в Эстонии: «Не надо, чтобы все инициативы шли сверху»

- Многих институтов, которые есть у вас, в Беларуси, в силу вашей многочисленности населения, у нас просто нет. Например, институты повышения квалификации, - сравнивает страны образовательный технолог Таллиннской центральной русской гимназии Людмила Рождественская. - У нас это существует как частный рынок. Многие инициативы в Эстонии появились благодаря сообществу небезразличных людей. Совершенно не обязательно, чтобы все инициативы шли сверху.

В начале нулевых в эстонских школах началась информатизация школ - тогда появились и электронные журналы.

- Когда у меня спрашивают: «А как у вас, электронные журналы есть в школе?», - я не сразу понимаю, о чем идет речь. Потому что мы к ним уже так привыкли. Примерно в 2002 - 2004 годах они появились массово в школах. С тех пор мы в этом живем и не знаем, как иначе, - говорит Рождественская. - Сейчас вы вряд ли найдете учителя, который не умеет пользоваться электронным журналом. Но сразу проблемы были. И «бунты» на педсоветах были - по пять минут.

Рождественская уверена: такие изменения в образовании надо вводить радикально, без всяких полумер - бумажных дубликатов.

- Управленческое средство быстрого перехода - создать проблему подчиненным, - говорит специалист. - Подублируем годик-два, а потом оставим только электронный вариант - нет, это так не работает! Это огромная нагрузка на учителя и вызывает ненависть к электронному ресурсу. Учитель думает: «Вот не было бы электронного журнала, я бы прекрасно жил до пенсии! Обычный журнал же такой удобный». Но проблема ведь не в журнале.

«Если учителю достаточно проверить почту раз в неделю, школа неуправляема»

Людмила Рождественская заговорила о белорусской школе и сравнила информатику в Беларуси и Эстонии.

- У вас очень многое централизованно и жестко определено. У нас есть стандарт информатики, но он позволяет вновь появляющимся технологическим решениям проникать в школу почти сразу. У нас нигде не прописано, в какой среде мы должны учить школьников каким-то навыкам, - говорит Рождественская. - У нас информатика не является обязательным предметом. Есть школы, в которых нет уроков информатики. У наших школ больше свободы в принятии решения.

Некоторые жалуются, что уровень компьютерной грамотности педагогов не всегда высок.

- Если базовый навык - это отправка электронного письма, то интересный показатель - это количество проверок электронной почты, - говорит Людмила Рождественская. - Я узнаю из соседней школы, что там учителю достаточно проверить электронную почту раз в неделю. В этом случае я не понимаю, как существует эта школа. Она неуправляема.

Рождественская уверена, что показатель эффективности и обучаемости педагога - это изменение его поведения.

- Сначала учитель ищет что-то готовенькое в сети, потом самостоятельно создает, публикует и может сравнивать, что сделал он, а что другие.