Ирина Кривко вошла в десятку лучших биатлонисток сезона

Дебютные гонки Кубка мира в словенской Поклюке дали нам понять, что в этом сезоне только один человек может бороться за высокие места, ведь за весь этап только Ирина Кривко набрала кубковые очки.

Белоруска из Сенно заняла 14-е место в индивидуальной гонке, 17-е - в спринте и 7-е - в преследовании. Набрав 87 очков, она занимает 9-е место в общем зачете. Так высоко Ирина еще не поднималась, так что начало сезона для нее хорошее.

Прежде всего Кривко показывает стабильную стрельбу. Она по разу промахнулась в индивидуальной гонке и спринте, а преследование прошла на ноль. Правда, отметим, что впервые в истории биатлона сразу девять лыжниц прошли все рубежи преследования без промахов.

Но и на лыжне Кривко выглядит на уровне. В коротких гонках она показала 15-ю скорость в спринте и 9-ю - в преследовании. Так что промежуточная позиция в топ-10 не случайна.

В преследовании Ирина поднялась с 17-го на 7-е место, а это ее второй результат в карьере. Причем все ее места в десятке - в контактных гонках.

- Результатом сегодняшним я довольна. Но немного не хватило сил потерпеть на последнем круге, - подвела Ирина итоги преследования в интервью biathlon.com.ua. - Еще до последнего рубежа у меня плохо работал затвор, поэтому много времени проводила на рубеже. Наверное, еще где-то там секунды потеряла, и этого мне не хватило, чтобы попасть в цветочную церемонию (в первую шестерку. - Ред.). Но лыжами я была довольна, спасибо сервисменам. По трассе достаточно неплохо шла, возможно, на спусках подстраховалась слегка. А в целом сезон достаточно неплохо начала.

В четверг, 13 декабря, женским спринтом начнется этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В программе еще преследование и эстафеты.