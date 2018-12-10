Что происходило с 15-летней школьницей, которую искала милиция?

- Дочка дома, рядом со мной, в школу она пока не ходит, - говорит Вероника, мама Валерии. - Я очень всем благодарна! Дочка жива, здорова, и самое главное, что мой ребенок вернулся домой.

Ученица 9-го класса, 15-летняя школьница Валерия Судник из Минска пропала 3 декабря. Около 15 часов дня она вышла из школы и домой не вернулась. Ранее Валерия неоднократно уходила из дома, но шли дни, и за ее судьбу стало тревожно. К счастью, милиция нашла девочку спустя пару дней - вечером 7 декабря!

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, девушка находилась в компании знакомых ей друзей. Параллельно же с милицией искал школьницу и поисково-спасательный отряд «Ангел».

- Мы размещали объявления о поиске девушки на наших страничках в соцсетях, передавали ориентировки водителям такси, общались с журналистами. Кроме того, мы получали звонки от людей о возможном местонахождении девушки, о чем мы сообщали в милицию, - рассказывает командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган. - Поисковую группу мы не собирали, так как понимали, что это самостоятельный уход из дома. Во время поиска девушка переписывалась через соцсети с друзьями и сотрудниками уголовного розыска. Также она заводила в интернете знакомства с людьми, ища себе ночлег. К сожалению, дети пропадают, теряются, но, как правило, их находят в считаные часы или сутки. Причины такого ЧП разные - дома конфликт, плохая оценка в школе, задержался у друзей… Пару раз в месяц к нам в «Ангел» поступают сообщения о том, что пропал ребенок. Думаю, что каждому родителю не будет лишним задуматься о безопасности своего ребенка.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Ребенок не будет убегать из дома, если родители с ним дружат»

- Причины побега детей из дома могут быть разными. Проблемы с психикой или психологические причины. Например, ребенок не может разобраться в собственной жизненной ситуации, - рассказывает «Комсомолке» психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Очень часто причины побега социальные. Так, в семье ребенка могут быть проблемы: родители злоупотребляют алкоголем или они очень строго воспитывают детей - не позволяют им встречаться с друзьями, критикуют, ругают за малейшую плохую оценку, поднимают на них руку. А бывает так, что в школе у ребенка конфликты со сверстниками - в классе он изгой, с которым никто не хочет дружить. Или ребенок становится игроманом, попадает под чужое влияние в тех же соцсетях. Очень важно понять мотив - почему и для чего ваш ребенок сбежал из дома. Дети убегают, чтобы избежать проблемы, снизить тревогу, получить поддержку от друзей.

- Как вести себя родителям после того, как их ребенок нашелся?

- Не вздумайте его наказывать, угрожать, что сдадите его в детдом. Первым делом нужно сказать, что рады его видеть. А по душам с ним поговорите через неделю. Скажите ребенку, что его любите, но случаются вещи, которые вас очень расстраивают, например его побег из дома. Объясните, что вы очень волновались и попросите, чтобы в следующий раз он делился трудностями с вами. Родители должны быть друзьями своим детям. В этом случае они не будут убегать из дома, а будут искать поддержку в семье.