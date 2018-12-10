Цены на икру в России рухнули в два раза. Чего ждать нам?

В этом году на Дальнем Востоке России рекордный улов лососевых рыб. Красной рыбы вроде семги, горбуши и кеты рыбаки наловили столько, что девать ее буквально некуда. Почему? Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорит, за это нужно благодарить органы по рыбоохране.

- Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам, - уточнил российский чиновник. А благодаря проекту «Доступная рыба» в Приморье начались продажи рыбы без посредников - от рыбаков сразу в магазины.

Все это привело к тому, что цены на красную рыбу и икру в России снизились вдвое. Например, в прошлом году россияне отдавали за килограмм икры горбуши 4,8 - 5,2 тысячи российский рублей (155 - 165 белорусских рублей), а сейчас в два раза меньше - 2,5 тысячи российских, или около 80 белорусских.

«Цены на горбушу и икру упали»

В Беларуси цены на российскую икру и рыбу тоже снизились, но не так сильно, как в России.

- Да, российская рыба в этом году подешевела, - рассказали нам в торговой сети «Виталюр». - Конечно, не на половину, а примерно на треть. Например, прошлой зимой горбуша потрошеная с головой стоила 11,75 рубля за килограмм, а в этом году - 7,59. Но здесь есть и сезонный фактор: каждый год к зиме рыба дешевеет, а к весне снова дорожает.

Цены на икру по сравнению с прошлым годом упали не сильно - 11,99 против 12,29 за баночку 95 граммов. Икру делают, как правило, из российской и американской горбуши и кеты. Если в России цены высокие - магазины покупают американскую и закатывают ее в баночки. В прошлом году была дешевле американская икра, а в этом году - российская (по цене она примерно как американская в прошлом году). Но обычно более выгодна по цене именно американская - у них больше уловы и выше качество самой икры. При этом российская рыба часто бывает не лучшего качества, - поделились наблюдениями в «Виталюр».

В еще одном «рыбном гиганте», компании «Санта-Бремор», тоже подтвердили, что рыба и икра в этом году подешевели.

- Горбуша - самая распространенная и самая дешевая из лососевых рыб. В этом году в цене она упала примерно на 30%. На другую красную рыбу, вроде кижуча и кеты, цены упали примерно на 25%, а на минтай и скумбрию цены даже выросли. Например, минтай стал дороже на 15%. Все дело в китайском рынке, который вырос и теперь формирует цены на рыбу, в том числе красную.

«Качественная икра подешевела на 30%, та, что похуже - на все 60%»

- Цены на икру зависят от ее качества: та, что получше, подешевела на 30%, а та, что похуже - и на все 60%. Все зависит от грейдов А, В или С (качество по убывающей. - Ред.). Икра грейда С подешевела на 50%. В российских магазинах есть даже икра и по 190 рублей за банку (около 6 белорусских рублей. - Ред.). Но и качество оставляет желать лучшего, мы такую не закупаем, - рассказали нам в отделе внешнеэкономических связей «Санта-Бремор».

Цены на магазинную икру везде практически одинаковые: 18 - 20 рублей за баночку 140 граммов. На Комаровском рынке есть и в баночках по 140 граммов, и на развес по 100 граммов: цены от 15 до 20 рублей. А в одном из магазинов нашлась икра на распродаже по 13 рублей за 140 граммов. Правда, и по вкусу она уступает более дорогой:

- Взял на пробу эту дальневосточную икру, но на вкус она оказалась пресноватой, - пожаловался покупатель Виктор. - К тому же зернышки очень мелкие и слипшиеся, а некоторые вообще почти прозрачные. На новогодний стол возьму подороже.

- А я вот в выходные ездила в Гомель. Купили в одном из дискаунтеров икру по 7 рублей за 140 граммов. Никогда таких цен на икру не видела! В общем, она такая же мелкая и пересоленная, как в минских магазинах, только в два раза дешевле. Но что взять с икры из замороженной рыбы? - рассказала минчанка Светлана.

Цены на красную рыбу в магазинах пока очень разные. Филе лосося дальневосточного на «Комаровке» мы нашли по 75 рублей за килограмм, стейк из замороженной семги в магазине - 57,5 рубля, а стейк из кеты был на распродаже вообще дешевым - 14 рублей за кило. В одной торговой сети нашлись даже кусочки филе лосося слабосоленого по 6 рублей за 200 граммов.