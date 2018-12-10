2018-12-11T01:03:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Уже предлагали сходить в церковь». «Динамо» потерпело очередное поражение

На этот раз уступили «Витязю». Для «зубров» это восьмое поражение в последних десяти матчах [фото]
Владимир КРИУЛИН
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«Зубры» бились как рыба об лед, но так и не забросили.«Зубры» бились как рыба об лед, но так и не забросили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередном матче КХЛ «Динамо» принимало «Витязь», который не так давно обыграли в гостях. Но на сей раз добиться победы не получилось. Не удалось начало. В итоге шайба Шевченко стала единственной в матче. Это поражение стало восьмым за последние десять матчей для динамовцев.

ДИНАМО Минск — ВИТЯЗЬ — 0:1

Шайба: 0:1 — Шевченко (Головков, Ортио; 9.03).

- Матч сложился не по нашему сценарию, - сказал после матча Андрей Сидоренко. - В Подольске нам удался первый период, а дома провалили начало. Были дешевые удаления. Выстояли в меньшинстве, перестроились. В атаке создали много моментов, но не использовали свои шансы, вратарь соперника поймал кураж. Где-то не хватило агрессии в атаке. Но все равно старались. Спасибо болельщикам, которые поддерживали, приходят и верят в команду.

На матче было 7535 зрителей - едва не обновили антирекорд посещаемости.

Андрею Сидоренко на пресс-конференции предложили сходить в церковь, мол, на удачу.

- Мне уже предлагали. Хотя вроде бы не грешишь, работаешь... Вообще такое поверье есть в спорте. Даже один опытный коллега посоветовал. Есть такое суеверие… Когда не забываешь, то бывают напряги... Все методы хороши. Сейчас не получится сходить, завтра уже улетаю. Сходить со сборной в Норвегии (сборной Беларуси предстоят международные матчи - Ред.)? Там ведь католическая церковь, - с улыбкой ответил Сидоренко.

Пока Сидоренко будет со сборной, «зубры» после двух дней отдыха начнут тренироваться два раза в день:

- Обычно были тренировки один раз в день. Но есть что подтягивать.

- В чем команде надо прибавить в большинстве? - прозвучал вопрос.

- Голевые моменты у нас сегодня были, но качество бросков оставляло желать лучшего. Это следствие мастерства. Скажите, как Буйницкий не попал в пустые ворота? Есть еще и человеческий фактор. С Нижним тоже игра давалась… Эти поражения давят психологически. Желание было сегодня, очень хотели победить, но не хватает действий с холодной головой, без эмоций. Мусорный гол бы пригодился. Нюансов очень много, чисто психологических.

У Сидоренко спросили, может, надо расслабиться команду, чтобы она выдохнула?

- Перефразируя Ленина, скажу так: работать, работать и еще раз работать. Профессионалы должны трудиться, у них контракты. Спорт дает шанс проявить себя. Каждый новый матч дает шанс показать себя. И за эти шансы нужно цепляться. Мы должны быть подготовлены, чтобы собирать арену. Тот же театр не соберет и 5 тысяч зрителей. Люди приходят на хоккей, и мы должны давать спектакль. Отдыхать надо, но в команде хватает проблем, которые необходимо решать. Качество игры немного улучшилось. Надо выжимать лучшее из нынешнего состава, — сказал тренер.

После матчей сборных 18 декабря «зубры» сыграют с рижским «Динамо».

Единственная шайба решила исход матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Единственная шайба решила исход матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 10-ой минуте шайбу забросил Александр Шевченко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 10-ой минуте шайбу забросил Александр ШевченкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден и шайба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден и шайбаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Экстравагантный болельщик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экстравагантный болельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден на"льду" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден на"льду"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Атака у ворот "Витязя" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Атака у ворот "Витязя"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер ХК "Витязь" Валерий Белов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер ХК "Витязь" Валерий БеловФото: Святослав ЗОРКИЙ

Куитон Хауден Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Куитон ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра из позиции лёжа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра из позиции лёжаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер"Динамо-Минск" Андрей Сидоренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер"Динамо-Минск" Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

АндрейсКостицын Фото: Святослав ЗОРКИЙ

АндрейсКостицынФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Йони Ортио Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Йони ОртиоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Гаврус против Катичева Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гаврус против КатичеваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ловушка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЛовушкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Конец второго периода, на льду лежит номер 21 ХК "Витязя" Никита Выглазов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конец второго периода, на льду лежит номер 21 ХК "Витязя" Никита ВыглазовФото: Святослав ЗОРКИЙ

В третьем периоде Йони Ортио отразил 11 бросков в створ ворот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В третьем периоде Йони Ортио отразил 11 бросков в створ воротФото: Святослав ЗОРКИЙ

Три богатыря Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три богатыряФото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой приём Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой приёмФото: Святослав ЗОРКИЙ

За всю игру динамовцы нанесли 48 бросков, из них в створ ворот 25 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За всю игру динамовцы нанесли 48 бросков, из них в створ ворот 25Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Белов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий БеловФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Буйницкий в положении лёжа пытается распечатать вороты "Витязя" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Буйницкий в положении лёжа пытается распечатать вороты "Витязя"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередная атака динамовцев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередная атака динамовцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Витязь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№91 ХК "Витязь" Алексей Макеев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№91 ХК "Витязь" Алексей МакеевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Напряжение на скамейке запасный ХК "Динамо-Минск" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напряжение на скамейке запасный ХК "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрию Буйницкому снова не удалось забросить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрию Буйницкому снова не удалось заброситьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ожидание перед вбрасыванием Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ожидание перед вбрасываниемФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сидоренко и Ковалёв Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сидоренко и КовалёвФото: Святослав ЗОРКИЙ

За 30 секунд до окончания третьего периода Энрот покинул ворота Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За 30 секунд до окончания третьего периода Энрот покинул воротаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шат-аут записал в свой актив игрок сборной Финляндии и ХК "Витязь" Йони Ортио Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шат-аут записал в свой актив игрок сборной Финляндии и ХК "Витязь" Йони ОртиоФото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало около полутора десятка болельщиков ХК "Витязь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало около полутора десятка болельщиков ХК "Витязь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Белов на послематчевой пресс-конференции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валерий Белов на послематчевой пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры команд тепло попрощались Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры команд тепло попрощалисьФото: Святослав ЗОРКИЙ

0:1 - "...вроде бы не грешишь, работаешь..." Фото: Святослав ЗОРКИЙ

0:1 - "...вроде бы не грешишь, работаешь..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Страна восходящего хоккея Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Страна восходящего хоккеяФото: Святослав ЗОРКИЙ

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