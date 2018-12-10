«Когда я вижу разбитую Триумфальную арку… Это позор!»: как французы в офисах и соцсетях обсуждают волнения в Париже

В понедельник 10 декабря в Париже мало что напоминает о четвертом акте противостояния между «желтыми жилетами» и силами полиции. По всей Франции 125 тысяч манифестантов столкнулись с восемью тысячами полицейских, чтобы выразить свое несогласие с увеличением налогового бремени, предусмотренного экономической политикой правительства во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Только в Париже на улицы вышли около десяти тысяч демонстрантов. Хотя в эту субботу подключилось к протестам меньше французов, число арестов было рекордным: 1082 человека были задержаны и 974 оказались под арестом после столкновений, которые начались в 7.30 утра и закончились только в 21.00. Пострадали в стычках в Париже, Тулузе, Марселе, Ницце и других городах семьдесят один демонстрант и семь полицейских.

Ночь с субботы на воскресенье работники мэрии потратили на то, чтобы смыть с лица города красноречивые следы протестов: битое стекло витрин, обожженные автомобили, скамейки, деревья, тротуары, поломанные велосипеды и решетки канализации, кричащие граффити. Пускай на этот раз было меньше баррикад, но зато протестующие пытались захватить побольше боковых улиц. Работники мэрии более тридцати четырех часов убирали и мыли десятки улиц. Затраты мэрии Парижа на восстановление Елисейских полей по последним подсчетам составляют более миллиона евро, и итог еще не подведен. Не говоря уже об убытках флористов, ювелиров, ремесленников и сетевых магазинов, которые были закрыты в выходные предрождественской недели, которую парижане обычно посвящают покупке подарков.

В протестах пострадал символ Парижа — Триумфальная арка. Фото: REUTERS

«Главное – держитесь подальше от центра Парижа!»

А в этом году многие парижане провели эти выходные прилипнув к экранам телевизоров. В пятницу, обсуждая планы на выходные, обыватели советовали друг другу уютно провести выходные на диване.

- Я собиралась приехать на выходные в Париж, отпраздновать важную для меня новость, - поделилась своей историей Анна, преподаватель университета. – Села на поезд в Гренобле в семь утра. Пока доехала до Лиона – начиталась новостей и наслушалась людей в поезде, вышла в Лионе и повернула обратно. Это все страшно.

- Главное – держитесь подальше от центра Парижа, насилия на улицах в этом раз обещают больше обычного. Музеи и магазины в центре все равно будут закрыты. Лучше сходить на шоппинг на окраину города, - прислала мне электронное письмо с заботливым предупреждением коллега по работе Виктория. Так многие и поступили: пока в центре разворачивалась драма, торговые центры и улочки пригородов левого берега Сены были переполнены. Елки разлетались как горячие пирожки, люди с пакетами толпились на улицах. Театры, не отменившие представления, тоже были полны зрителей.

А в это время, как и прежние три раза, манифестанты громили город и пытались прорвать полицейский кордон, ограничивающий продвижение демонстрации по заранее оговоренному маршруту.

- Это был полный хаос, я кричал не раз, остановитесь, я вооружен, когда манифестанты стали громить мою витрину, - рассказал о том, как защищал свой бизнес, французскому телеканалу «ФрансТВИнфо» парижский ювелир. – Пришлось раз, другой выстрелить из моего страйкбольного ружья в воздух. Я слышал как они кричали – «там сплошные ролексы»… Если бы не ружье, это был бы месиво.

- Далеко не все мы вандалы, - высказалась на камеру другому телеканалу безработная девушка в желтом жилете, которая присоединилась к протесту на Елисейских. – Я приехала сюда, чтобы меня услышали. Жизнь слишком дорогая, невозможно свести концы с концами! Мы мирно протестуем, смотрите, а вот там уже распыляют газ!

Полиция применяла слезоточивый газ и теснила манифестантов при помощи щитов; впервые за месяц противостояний на улицы вывели бронированные машины и полицейским разрешили «наступательную тактику» - то есть, обращать против манифестантов в случае необходимости резиновые дубинки и резиновые пули.

Пойдет ли Макрон на большие уступки?

В понедельник пришло время работы чиновников. Более 120 человек за утро понедельника уже предстали перед судом, и прокурор республики выступил с заявлением, что никто из вандалов, пойманных за нанесением вреда городу, не уйдет от ответственности. Главы Сената и Ассамблеи французского Парламента вместе с Эммануэлем Макроном с утра обсуждают в Елисейском дворце с лидерами регионов, ассоциаций, профсоюзов, как выйти из кризиса. Решающий спич президента состоится 20.00 по Парижскому времени. Поскольку президент уже четыре недели избегал вступать в диалог со своим народом, этого выступления ждет без малого вся Франция. Пойдет ли Макрон на большие уступки, нежели предложенное на прошлой неделе премьер-министром Эдуаром Филиппом приостановление проекта налога на топливо на 2019-й год? Отменит ли налог на жилье, как требуют манифестанты? Опустит ли пенсионный возраст? Эксперты отмечают, что президенту приходится принимать решение о новом «социальном контракте», который сбалансирует ожидания французов сохранить социальную ориентацию, привычную Франции, и резкие либеральные перемены, которые начал воплощать молодой президент.

Символом и названием протеста стали жёлтые жилеты. Фото: REUTERS

Пока же во французском обществе кипят страсти: тема желтых жилетов не оставляет равнодушным никого. И хотя воспитанные французы предпочитают не обсуждать политические вопросы на работе, и только делают большие глаза и надувают губы в возмущенное «пфф» при любых новостях на эту тему, в интернете, кафе и в курилках обсуждения не умолкают:

- Я понимаю страдания желтых жилетов и некоторые из требований поддерживаю, но когда я слышу, как они рассказывают журналистам, что получают 2600 евро, не работая, меня как-то коробит, - высказывается под постом в инстаграме газеты «Паризьен» Антуан. – В этот раз противостояния с полицией начали желтые жилеты, они напали на магазины, провоцировали полицию, а полиция их только оттесняла от магазинов. Полицейских было намного меньше, потому и слезоточивые бомбы для разгона вандалов.

- Это позор! Когда я вижу разбитую Триумфальную арку, мне кажется, что полиция должна была заранее предупредить эти выступления, пока они не превратились в анархию, - поддерживает Гари.

- Насилие отвратительно, но кто виноват? Среди полицейских, как и среди желтых жилетов, есть такие, что применяют силу даже к людям, уже лежащим на земле, я сама видела, - спорит Сабрина. – Нельзя же бить пожилых людей с сединами!

Лицо французского протеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У них были все Елисейские поля, чтобы протестовать, но нет – нужно было идти именно в перекрытые полицией улицы. Я сама видела – не было насилия со стороны полиции, люди, которые бежали не глядя – падали, но они сами виноваты, что не соблюдали порядок. В Париже же тоже живут люди, им в понедельник на работу идти – нельзя тупо крушить все! Существует такая вещь как мирные манифестации, правительство вас слышит, идет на попятную – нужно же с умом свою силу использовать , - комментирует Ани.

- Все это потому что Макрон никого не слушает, а мы еле сводим концы с концами! Позор, - отвечает ей пользователь Каролин Кутар.

ТРИ ВОПРОСА О ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТАХ

Что и почему происходит во Франции

КТО ТАКИЕ ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ И ЧЕМ ОНИ НЕДОВОЛЬНЫ?

«Желтые жилеты» - собирательное название участников и сторонников манифестаций, которые проходят начиная с 24 ноября каждую субботу в крупных французских городах. Изначально протестовали против 30% налога на топливо, который правительство собиралось принять в 2019 в рамках экологической политики. Потом добавились претензии по слишком высокой налоговой нагрузке и вопросы по налогу на жилье, который обещали уменьшить, но на практике он остался прежним. Затем – недовольство минимальной зарплатой и пенсионным возрастом… Марши собрали всех недовольных, подключились вандалы и грабители, которые стали приезжать в Париж из пригородов победней, с намерением нажиться на социальном кризисе. Так что теперь в демонстрациях замечены и работающие французы, и безработные, и женщины и мужчины, и пожилые люди и молодежь, и участники крайне правых и крайне левых группировок. Портрет типичного «желтого жилета» описать в связи с этим очень сложно. Среди 974 арестованных в эту субботу – 33 иностранца, 37 женщин, 90 подростков, но в основном мужчины в возрасте до сорока лет, приехавшие из разных регионов Франции, и ранее не замеченные в нарушениях закона.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ?

Название появилось потому, что в качестве эмблемы и опознавательного знака участники выбрали синтетические жилеты, которые по закону обязаны надеть водитель и пассажиры автомобиля в случае ДТП или другой опасности, чтобы быть видимыми на дороге.

- Метафорически надеть желтый жилет должно было означать попытку спасения – спасать собирались покупательную способность французов. , - пояснил Мишель Пастуро, историк и специалист в области социальных практик и политики цвета, в интервью нескольким французским изданиям. - Заодно желтый цвет не использовала ни одна партия и он подходил по смыслу, поскольку началось все с протестов против подорожания бензина. Но вообще во Франции желтый цвет мало кто назовет среди любимых, он считается цветом предательства и гниения, даже глагол желтеть означает «портиться». Так что это был рисковый выбор эмблемы.

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ?

Участники движения хотят, прежде всего, быть услышанными. Именно об этом они говорят на камеру многочисленным телеканалам: «Ману, ты нас слышишь? Ты должен услышать!». Сформировалось убеждение, что президент глух к попыткам диалога из-за отсутствия реакции сверху после первых манисфестаций, и упорное молчание Макрона после декабрьских демонстраций, когда решения о заморозке налога на топливо на 2019 год обнародовал премьер-министр Эдуар Филипп, а не президент.

Эммануэля Макрона, который начал либеральную реформу французской экономики, многие называют «президентом богатых» за то, что он отменил некоторые льготы для безработных и малоимущих. Опросы 5 декабря показали, что 72% французов сочувствуют требованиям желтых жилетов, но 82% в то же время осуждают субботние акты насилия. «Пари Матч» опубликовал репрезентативный опрос 1004 граждан, по которому только 23% французов поддерживают Макрона – рекордно низкий процент. Жители Франции считают, что государство должно принять меры для повышения покупательной способности граждан – в частности, уменьшить налоговое бремя за счет отмены налога на жилье, и начать масштабную дискуссию о том, как стране выйти из социального кризиса.