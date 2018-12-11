Пассажирка «Белавиа»: наш самолет заглох в Борисполе и не смог взлететь

Историю своих приключений россиянка Саша Жаркова выложила в Сторис своего Инстраграма.

- Ребята, это уже сюр какой-то,- написала она. - Нас посадили в самолет, мы пошли на взлет, и самолет заглох! Просто заглох! Свет погас, перестала работать вентиляция! Капитан сообщил о неисправности и нас возвращают назад.

- Я на нем не полечу, мы покупаем новый билет, - продолжила она.

- Нас 150 человек, и к нам даже не выходит представитель авиакомпании. Мы ждем его, чтобы он отдал нам наш багаж, - продолжила Александра.

"Нас посадили в самолет, мы пошли на взлет, и самолет заглох! Просто заглох! Свет погас, перестала работать вентиляция! Капитан сообщил о неисправности и нас возвращают назад". Фото: скриншоты пассажира.

- Самолет наверно уже улетел, – продолжает Саша. – Семь человек, как я, сдали билеты и не полетели. А я завтра полечу через Варшаву другими авиалиниями.

Дальше Александра приводит скриншот ответа авиакомпании «Белавиа»:

- Добрый день, Александра! Авиакомпания «Белавиа» приносит свои извинения за ситуацию, в которой вы оказались. Мы очень сожалеем о том, что вам пришлось пересмотреть свои планы из-за случившегося. Вчера, в аэропорту «Борисполь», при буксировке на точку запуска, командир заметил ошибку в бортовом компьютере самолета. Экипажем было принято решение вернуться обратно на стоянку для проверки всех систем. Инженерно-технической службой был проведен осмотр самолета и спустя 2:45 он отправился в рейс. Еще раз приносим свои извинения за возникшую ситуацию, надеемся увидеть вас на борту авиакомпании в будущем.

"Экипажем было принято решение вернуться обратно на стоянку для проверки всех систем", - ответили в "Белавиа". Фото: скриншоты пассажира.

В авиакомпании «Белавиа» пока официально никак не комментируют этот инцидент.

По данным «Комсомолки», речь идет о самолете Embraer-175, который 10 декабря выполнял рейс из Киев в Минск. Самолет должен был вылететь из «Борисполя» в 19.05 по киевскому времени, в результате он вылетел в 21:51, а через 43 минуты благополучно приземлился в Минске. После этого самолет продолжил летать по маршрутам авиакомпании, например 11 декабря он уже совершил рейс в Берлин.

Тот самый борт. Фото: Дмитрий СИДОРОВ, airliners.net.

Самолету шесть лет, в 2012 году «Белавиа» приобрела его новым – это был самый первый бразильский самолет, который боявился у белорусской авиакомпании.

Этот борт уже попал в сводки инцидентов. Так, 7 апреля этого года он приземлился в Санкт-Петербурге с индикацией о неисправной передней стойки шасси. Следственный комитет России тогда по этому факту начал проверку.

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