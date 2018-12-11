2018-12-11T15:07:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Видео СК про взятки за два дня посмотрели больше 33 тысяч раз

Следственный комитет опубликовал ролик 9 декабря – в международный день борьбы с коррупцией
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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- В Международный день борьбы с коррупцией представляем вам небольшое DIY-видео с рассказом о чиновнике и бизнесмене, - говорится в описании клипа. - Мораль истории проста: человек – творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных. Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Слоган видео - «Получение взятки – до 15 лет #неочень приятного отдыха».

- Он простой, правдивый, с небольшой долей сарказма и несколько наивный одновременно. И, надеемся, отрезвляющий, ведь отдыхать приходится от всего, что по-настоящему в этой жизни дорого, причем фактически по своей же воле.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Сюжет видео, которое длится чуть больше минуты, простой. Под драматичную музыку на прием к чиновнику приходит мужчина в костюме. Им приносят чай. Как только секретарь выходит, гость протягивает чиновнику конверт, который тот накрывает красной папкой с золотым белорусским орнаментом. В конверте оказывается $200, которые отправляются в ящик, где уже лежат другие деньги – доллары и белорусские рубли.

Вторая половина ролика посвящена тому, как обогатившийся чиновник со спутницей в белом платье садятся в самолет.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Потом входят в гостиницу, поднимаются к своему номеру… Но входит коррупционер в тюремную камеру с бетонными стенами. Там уже ждет человек, давший ему взятку – тоже задержанный.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Сотрудник СК глубоко вздыхает, закрывает дверь – и на черном экране появляется надпись: «Получение взятки – до 15 лет #неочень приятного отдыха».

За два дня ролик посмотрели 33 тысячи раз.

Видеоработу даже проанализирвали:

- Наверное, маленькую взятку дали, раз он полетел на Ту-134, а не на бизнес-джете. Если учесть, что в Беларуси Ту-134 уже лет десять как снят с пассажирских рейсов, а хлопца закрыли недавно, то срок давности по данному преступлению истёк. Его должны освободить в зале суда на основании ст. 83 УК РБ. Так что, братуха, не переживай. Ты ещё улетишь с красоткой, а когда прилетишь, требуй компенсацию за незаконное задержание на основании ст. 460 УПК РБ и 939 ГК РБ.

«15 лет #неочень приятного отдыха»: в СК сняли видео про взятки.

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