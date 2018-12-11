Огурцы подорожали почти наполовину, а билеты на самолет - подешевели. Чем удивили ноябрьские цены?

В ноябре вегетарианцам пришлось несладко - овощи и фрукты пока на вес (и цену) золота. На первом месте по подорожаниям - огурцы (плюс 44,3%). На втором месте с большим отрывом - белокочанная капуста (18,6%), на третьем - виноград (14,3%) (см. «ЧТО ПОЧЕМ»).

Помидоры тоже подорожали, но не так существенно, как огурцы, - на 12,4%. А вот цены на яблоки, которые упали на четверть в сентябре, теперь попали в топ-10 подорожаний – они выросли на 8,7%. В рейтинг не вошли, но уже традиционно подорожали сигареты, алкоголь и бензин.

Больше всего подешевели в ноябре цитрусовые (9%), которые, кстати, падают в цене второй месяц подряд. Немного, но подешевели также соленая и копченая рыба, сухофрукты.

К слову, красная икра тоже подешевела на 2,3%, не считая того, что цены на нее и так рухнули из-за рекордного улова рыбы в России. Упали в цене также сапоги и пальто демисезонные - самое время закупиться ими на весну. И хорошие новости для тех, кто хотел отправиться в путешествие на Новый год: цифровые камеры и билеты на самолет тоже стали дешевле.

Уровень инфляции в ноябре составил 6% - это максимальный предел, который обещали власти в 2018 году. В следующем году она ожидается на уровне не более 5%, как заявил в конце ноября председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

ЧТО ПОЧЕМ

Что в ноябре подорожало…

Огурцы 44,3%.

Свежая белокочанная капуста 18,6%

Виноград 14,3%

Помидоры 12,4%

Яблоки 8,7%

Крупа пшенная 7,7%

Лук репчатый 6,5%

Свекла 5%

Морковь 4,8%

Бананы 4,8%

…а что подешевело

Цитрусовые 9%

Сапоги демисезонные на высоком каблуке 7,4%

Билеты на самолет 5,2%

Пальто (полупальто) демисезонное 4,8%

Сапоги на меху 4,1%

Детские полусапожки 4%

Домашние тапки 3,8%

Горох и фасоль 2,9%

Корпусная мебель 2,8%

Цифровые фотокамеры 2,4%

* По данным Белстата об индексе потребительских цен в ноябре 2018 г.