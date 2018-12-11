Свадебное селфи-1923 и тайна дамы в белом. «Комсомолка» помогла распутать довоенный фотодетектив времен Западной Беларуси

Имя Саввы Сивко, фотографа из деревни Сенно, летом 2017-го отыскали минские музейщики и жители деревень неподалеку от Любчи. Этот человек сделал там сотни кадров, где запечатлена жизнь межвоенной Западной Беларуси. Первыми о музейном детективе узнали читатели «Комсомолки».

ДОЛГОЖИТЕЛИ ИЗ-ПОД ЛЮБЧИ УЗНАВАЛИ СВОИХ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

В Национальный исторический две чемодана с пятью сотнями небольших фотопластин-негативов принес частный коллекционер. Архив он приобрел на московском аукционе и знал, что это фото Западной Беларуси, но не был в курсе, кто делал снимки. Наметанный глаз завотделом письменных и изобразительных источников музея Надежды Савченко и ее коллег подсказал: перед ними работы одного человека, а по состоянию и содержанию снимков эта коллекция – настоящее открытие (подробности смотрите в подверстке ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ).

На кадрах - крестный ход и регата на каяках, солдаты и офицеры советской, польской и немецкой армий 1930 - 1950-х, местные священники. А больше всего - фото школьных классов, свадебных и похоронных съемок. Сами кадры дали кое-какие подсказки: башня Любчанского замка, табличка на здании школы в Загорье-Делятицком (кстати, «с польско-белорусским языком обучения»), фрагменты надписей на знамени школы в Куписке и на доске в классе Загорье-Сенненского.

Свое свадебное фото Савва Сивко с женой Евгенией делал сам - дернул за ленточку автоспуска, которую держал в руке. Фото: фонды Национального исторического музея Беларуси

Музейщики отправились искать имя автора кадров в экспедицию по этим деревням.

- Ходили от дома к дому с пачкой распечаток, благо на любчанской земле хватает долгожителей, - вспоминает Надежда Савченко. - Люди смотрели, узнавали близких. Одна бабушка из дома престарелых по фото вспомнила весь свой класс и учителей в школе в Осташине!

В экспедиции даже находили неизвестные отпечатки (например, у местного художника Виктора Золотилина в Купицке), но на них не было никаких пометок о фотографе. А когда минчане уехали, тех, к кому они не успели попасть, взялась обойти бывшая учительница из Любчи Тамара Гавритенко. И ей несказанно повезло: 97-летний портной из деревни Няньково Ивана Комар не только узнал на фото себя и других школьников, но и назвал имя фотографа: Савва Сивко.

Тогда стали появляться и отдельные штрихи к портрету этого фотографа. Жил Савва Владимирович в деревне Сенно недалеко от Любчи. Из немецкого плена в годы Первой мировой войны вернулся с фотокамерой. И хотя его основной профессией, вероятно, было сыроварение, в 1930-е – 1950-е он постоянно снимал. Умер Сивко в 1970-е, ему было около 90 лет.

С разрешения Павла Павловича, живущего в Сенно племянника фотографа, музейщики перебрали все вещи в заброшенном доме Саввы Сивко. На чердаке нашли снимки, свертки с негативами, фотоэкран с облезшим рисунком, на фоне которого мастер делал портреты и свадебные кадры, а еще снимок самого Сивко.

Ближайшие потомки Сивко не бывали тут с 1990-х, а ценности его снимков даже не представляли. У супруги уже умершего внука фотографа сохранился только один альбом – там фото внука, сделанные дедушкой Саввой, и свадебные фото самого Сивко.

Савва Сивко, автопортрет 1940-х. Фото: фонды Национального исторического музея Беларуси

ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ БЛАГОДАРЯ ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ

За несколько месяцев со времени этой публикации «Комсомолка» получила первые отклики. Руководитель школы традиционного танца Sita Алексей Круковский сообщил: «Па сведчанні нашых старэйшых у сям'і, усе фотаздымкі у 1940-х - 1950-х у нас, вёска Навасёлкі каля Асташына, рабіў Сава Сіўко. Пасля артыкула мне патэлефанавала родная цётка, якая цяпер жыве ў Мінску, і распавяла: першыя дарослыя здымкі, патрэбныя для падачы дакументаў ва універсітэт, у сярэдзіне 1950-х ёй рабіў менавіта ён. І на пашпарт першы ён яе здымаў».

В редакцию дозвонился и Павел Ермак. Его мама Юстина Павловна вспомнила, что гостила дома у семьи Саввы Владимировича, когда он ее снимал на комсомольский билет. А племянник Сивко учился вместе с Юстиной Павловной в одной школе.

- Я заехал в Сенно, Любчу после этой статьи, что затронула и нашу семью. - рассказал Павел. - Никого из местных я не знаю, но они сразу определили, чей я сын, рассказали о родственниках!

А Юстина Павловна благодаря сыну нашла обещанную музейщикам свою школьную фотографию 40-х годов, сделанную Саввой Сивко: выпускной в младшей школе Сенно после 4-го класса.

Наша читательница Юстина Ермак вспомнила, что выпускной ее младшей школы в 1948 году снимал именно Савва Сивко (на фото она третья справа - с букетом цветов и в юбке со шлейками).

Сегодня музейщикам удалось расшифровать еще больше лиц - и снова благодаря публикациям в «Комсомолке».

- Нашлось несколько человек, в чьих семейных архивах оказались такие же или похожие отпечатки, - рассказывает Надежда Савченко. - Скажем, у одного из читателей газеты Николая Лецко в личном архиве оказалось несколько таких же фото, как и в нашем собрании. На них его тетя и бабушка, которые учились в Загорье-Сенненской школе. Кроме того, Николай показал нам могилу Саввы Сивко, подсказал, с кем из старожилов стоит поговорить.

Завотделом музея говорит, что благодаря газете многие узнали об этой истории. И коль у Саввы Сивко случилась такая известность, публикация была для исследователей паролем. Им доверяли и охотно помогали. «А тем, чьи фото вышли на полосах «Комсомолки», я отправила по экземпляру в качестве новогоднего подарка накануне 2018 года», - говорит Надежда Ивановна.

За год с небольшим коллекция, связанная с сенненским фотографом, пополнилась. Нашли несколько неизвестных прежде негативов. Интересно, что на одном из снимков форматом 10 на 15 см фотограф умудрился разместить под 200 человек. Раскрыта и тайна элегантной дамы в белом на одном из школьных групповых фото. Она словно попала туда с бала аристократов. Ей и вправду оказалась Лидия Николаевна, супруга князя Василия Мирского. Они жили в Любче и поддерживали просвещение в этих краях.

- Снимок со свадьбы Саввы и вовсе попал на афишу выставки, которая открылась 8 декабря в Национальном историческом, - рассказывает Надежда Савченко. – Кадр необычный: на нем фотограф дергает автоспуск за ленточку – эдакое селфи 1923 года.

Лидия фон Пейкер, урожденная Фальц Фейн, с офицерами Польской армии. Лидия Эдуардовна - мать композитора Николая Набокова, двоюродного брата автора Лолиты, писателя Владимира Набокова. Фото: фонды Национального исторического музея Беларуси

На выставке показывают также отреставрированный фотографический экран Саввы Сивко. Когда его нашли на чердаке дома родственников Сивко, казалось что после разрушений порядка двух третей ткани этот предмет не восстановить, но все удалось. И теперь он стал частью фотозоны: на этом фоне можно будет сфотографироваться. Также выставлена вся найденная фототехника и аксессуары Саввы Владимировича. И чемоданчики, в которых архив прибыл в музей, и раму, что служила у фотографа своеобразной витриной.

Для выставки разработали аудиогиды к двум десяткам снимков – это воспоминания их героев о фотографе и тех моментах, которые запечатлены. «Особенно интересно послушать записи тех моментов, как пожилые люди узнавали себя на фото», - рассказывает Надежда Ивановна.

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